La industria del helado se dice sin opción para ajustarse al nuevo etiquetado

La reformulación por parte de la industria del helado será “complicada” para cumplir con la Ley del Etiquetado frontal de Alimentos y Bebidas aprobada recientemente, ya que la materia prima principal de este producto es el azúcar, además de que no toda la industria podrá cumplir con esta norma, señalaron representantes de la industria.

“En el tema de etiquetado no puedes cambiar la formula porque el helado necesita azúcar, si te dice que no tiene azúcar a lo mejor tiene sustituto de azúcar, pero nosotros como productores no vamos a engañarlos y buscaremos informar a los consumidores“, señaló Hugo González Orozco, gerente de la Feria Internacional del Helado en la presentación de su decimosexta edición.

González Orozco mencionó que el impacto de esta medida si tendrá repercusiones, como en el resto de la industria de alimentos y bebidas, sobre todo para las grandes empresas como Nestlé, Unilever o Mills –que ocupan la mayor participación de mercado de helados en México – ya que tendrán que incorporarlo de manera obligatoria.

Agregó que ven complicado que el resto de las heladerías pequeñas o artesanales como “La Michoacana” puedan cumplir con la NOM-051—que es la que establece cómo deben de aplicarse estos etiquetados en los productos— debido a su tamaño y porque algunas no cuentan con registro en el SAT.

“Esas normas están muy presentadas para el tema industrial para el tema artesanal va ser muy complejo que se tenga que regular a todo el mundo. Va a ser muy difícil que a ellos les exijan que etiqueten su producto ya que ahí hay un vacío. Sería un trabajo bastante complejo que todas las heladerías que conocemos no solo ‘Las Michoacanas’, sino el resto (que luego son puestos callejeros) ya que su producto no viene envasado”, señaló

En todo el territorio nacional existen cerca de 450,000 heladerías y paleterías, de estás, cerca del 80% son Pymes, de acuerdo con datos de la FIHE.

“Estos datos se miden con base a la industria del helado etiquetado –que venden las empresas grandes— ya que todo el helado artesanal es difícil contabilizarlo, porque muchos de los artesanos o heladeros que pueden encontrar afuera de parques no llevan un registro tal cual”, señala Orozco.

Un ‘antojo’ en crecimiento

La industria tiene un valor de 900 millones de dólares anuales, con un crecimiento anual del 4.5% tomando en cuenta solo a las empresas que tienen productos etiquetados, según datos de la Feria Internacional del Helado.

Este crecimiento fue impulsado por el consumo de helado de presentaciones familiares a partir de 1 litro y para el periodo 2020-2021 prevén mantener el crecimiento entre 4.5% y 5%.

“No es que vayamos a bajar, simplemente el crecimiento va a ser poco menor. El año pasado cuando Herdez adquirió Nutrisa y otras cadenas representó una catapulta para el helado industrial del helado en México y se disparó el tema de la producción y ventas. Así que el crecimiento se mantendrá a menos que una empresa haga una adquisición importante, ya que empresas están migrando de lo pequeño a mediano, nuestro trabajo es que estén en los supermercados y añadirlas en este tema de los números”, señaló Orozco.

En cuanto al consumo, la industria creció 8% en 2019, cuando anteriormente oscilaba entre un 3 y 4%. El consumo anual de helado es de dos litros per cápita, pero en primavera y verano próximos, sus ventas podrían aumentar hasta en un 48% en los hogares mexicanos.

Entre las principales empresas que lideran el segmento de helados en México están Unilever, propietario de la marca Holanda, y Herdez que tiene en su portafolio a Nutrisa y Nestlé.