La nueva revolución de la IA y la automatización

HANNOVER, Alemania.- En este país, las personas dicen que “todos los caminos llevan a Roma”. Pero cuando se habla de la principal feria de tecnología, todos los caminos conducen a la Feria Industrial de Hannover Messe, en territorio alemán.

Este 2023, la aplicación de la Inteligencia Artificial (IA) y la automatización acapararon la atención del mundo entero, que asiste como protagonista a la llamada “cuarta revolución industrial”.

A pesar de la distancia entre América y Europa, México se encuentra más presente que nunca en el evento tecnológico, con la más nutrida delegación de mexicanos que ha acudido históricamente a presenciar los últimos avances industriales, puesto que el país se ha convertido en uno de los epicentros del llamado nearshoring, es decir, la mudanza de las cadenas productivas de regiones como Asia al Continente Americano.

Con más de un siglo de presencia en el país, la empresa Siemens sabe que este es un momento inigualable en el desarrollo económico regional.

“Vemos con mucho optimismo el futuro, sobre todo por las oportunidades que se abren con el nearshoring y cómo se ha desarrollado México como potencia de manufactura en América Latina. Lo hace de manera muy relevante, con cadenas de suministro integradas en muchas áreas de industrias tan importantes como la automotriz, aeroespacial, alimentos y bebidas, química, farmacéutica y otras. En fin, México está viviendo una época de mucho potencial y es muy relevante en el entorno global para Siemens”, dice, en entrevista, Alejandro Preinfalk, presidente & ceo de Siemens México, Centroamérica y el Caribe.

Si México sustituye el 5% de las exportaciones de Estados Unidos en 10 categorías relevantes a China, las exportaciones mexicanas podrían crecer 22,900 mdd adicionales por año, equivalente al 1.77% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones iniciales de Grupo Bursátil Mexicano (GBM).

De la electricidad a la cuarta revolución

Siemens AG es una empresa que vio la luz en Alemania, pero que se ha extendido a lo largo del mundo con sus diferentes empresas en los sectores industrial, de energía, salud e infraestructura.

Su historia se remonta a 1847. La empresa fue la que construyó una de las primeras líneas telegráficas de larga distancia en Europa y ha acompañado el desarrollo de las compañías durante la segunda revolución industrial con la llamada “producción en serie” y las nuevas fuentes de energía.

Siemens ha sido un testigo silencioso del desarrollo urbano e industrial de México. En 1894, la empresa se encargó de iluminar el Paseo de la Reforma, en la capital, además de construir, en 1903, la central hidroeléctrica en el Río Necaxa, Puebla, por mencionar algunas de las obras en que se ha involucrado la firma a lo largo de 129 años de presencia en el país.

La firma genera más de 8,000 empleos en México, Centroamérica y el Caribe en cinco plantas y tres Centros de Investigación y Desarrollo en la región. Alejandro Preinfalk es el líder encargado de impulsar el negocio en la región y está dispuesto a aprovechar las oportunidades de negocio.

El líder frente al Nearshoring

Hace más de 30 años, el costarricense Alejandro Preinfalk inició su historia profesional en Siemens. El entonces estudiante de Ingeniería Eléctrica por la Universidad de Costa Rica no imaginaba que su proyecto de tesis le llevaría a trabajar en la empresa y presenciar los últimos avances tecnológicos en las industrias.

“Toqué la puerta [de Siemens] para hacer la tesis de graduación, que es una práctica profesional, y desarrollar un proyecto en la empresa como estudiante (todavía) de Ingeniería, y me abrieron las puertas, me prestaron su laboratorio, me dieron asesoría, conocí expertos increíbles en ese proceso… Fueron cuatro meses en los que estuve haciendo la tesis. Aprendí muchísimo”, recuerda Alejandro, quien, tres semanas despúes, fue invitado a colaborar en el área de Telecomunicaciones de la compañía.

Hoy, Preinfalk se encuentra plenamente comprometido con el desarrollo de las compañías en su portafolios de clientes e impulsa programas internacionales, como Siemens Xcelerator, que busca acelerar la transformación digital de sus clientes dentro de una plataforma abierta, con soluciones flexibles interoperables en un ecosistema conformado por diversas firmas.

“Consideramos que estamos en la era dorada de la automatización: la Revolución Industrial 4.0, en donde cobra importancia el impacto de la transformación digital y la sustentabilidad. Y cómo llegar ahí implica una transformación tecnológica para poder hacer un mundo más sustentable a la velocidad a la que la necesitamos para realmente crear un buen impacto”, dice el ejecutivo.

La empresa no sólo tiene en la mira el desarrollo de los grandes corporativos en México, sino también a las empresas pequeñas y medianas, además de la capacitación de estudiantes, de los cuales, tan sólo el año pasado, 20,000 ya se han certificado en sistemas tanto de software como de automatización industrial.

Y es que el nearshoring ha abierto nuevas oportunidades que requieren una estrategia para satisfacer las demandas de la industria, pues las firmas que llegan al país exigen servicios de primer nivel, como los que tienen en sus países, y garantizar que se adapten a los sectores en donde participan.

“La cercanía con Estados Unidos juega un rol importante, en donde, por supuesto, el costo laboral es importante, pero además desarrollamos la ‘mente-factura’. Desarrollamos investigación en México, desarrollamos la creatividad y nuevos productos, cadenas de valor integradas, aprovechamos los tratados de libre comercio que tenemos… En fin, tenemos un valor enorme y que va mucho más allá de lo que nos ha hecho exitosos en los últimos 20 años, que ha sido la manufactura, afirma el ceo de Siemens para México.

La empresa acelera sus pasos en áreas como el Desarrollo de Software e Investigación. Una oportunidad que se asoma en el país es la de tomar el liderazgo en temas de sustentabilidad, con el propio talento mexicano.

En 2022, Siemens, a nivel global, logró mitigar emisiones entre sus clientes por 150 millones de toneladas de CO2 a través de soluciones sustentables.

“Estamos tomando muy en cuenta la sustentabilidad como un criterio clave para diseñar productos”, dice.

Siemens ya desarrolla, en otras partes del mundo, negocios enfocados al reciclaje de baterías, por ejemplo, los cuales, en algún momento, podrían llegar a México dado el interés de la industria automotriz en la manufactura de autos eléctricos.

El metaverso industrial

La empresa avanza hacia la implementación de programas para capacitar al talento local en los sistemas de realidad virtual que permitan operar las plantas y preparar el ensamblaje de paquetes de baterías con las especificaciones del coche, incluso antes de la entrada en operación de las instalaciones, lo que permite eficientar los tiempos y costos de las compañías del sector automotriz.

“Ésa es la ventaja del metaverso industrial, ya que, justamente, tenemos un gemelo digital en donde podemos ver, en tiempo real, lo que está sucediendo en la planta del gemelo digital antes de que el modelo físico real entre en funcionamiento”, comenta Alejandro Preinfalk.

En la actualidad, Siemens construye una planta en Santa Catarina, Nuevo León, la cual se encuentra avanzando este año. Y no ha parado. Durante la pandemia sumó 1,500 nuevos puesto de trabajo, y es que, durante la etapa más álgida de la emergencia sanitaria, tuvo un aumento de 500% en la demanda de solicitudes para cursos de tecnología en forma remota con expertos para consultas técnicas sobre transformación digital.

La empresa invierte anualmente un monto cercano a los 300 millones de pesos (mdp) para la ampliación de sus operaciones, así como para mantenimiento. El foco de la empresa en México es atender los negocios de automatización, digitalización y electrificación, segmentos que responden a las megatendencias de sustentabilidad.

Para Alejandro no pasa inadvertido el anuncio de inversión de una nueva planta de Tesla en Nuevo León y cree que detonará la llegada de empresas proveedoras que requerirán sus servicios en México.

“Es una apuesta por la tecnología y por la sustentabilidad, porque estamos hablando de vehículos eléctricos; o sea, es un enfoque bien importante que valida la importancia de la transformación digital y de la sustentabilidad como motores de desarrollo”, comenta el directivo.

Y es que el reto principal de la empresa es llegar a todas las compañías, pequeñas y medianas, para continuar con su digitalización. En este sentido, la firma apuesta por aprovechar su brazo de financiamiento para que la inversión no sea un impedimento al momento de iniciar proyectos de transformación o adquisición de equipos, es decir, una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).

Alejandro Preinfalk, presidente & ceo México, Centroamérica y el Caribe, se muestra emocionado en la Feria de Hannover por las oportunidades que atisba en el horizonte. “A mí lo que me enamora y me sigue enamorando de la compañía es el impacto que generamos en los clientes. Ver a un cliente no sólo sonriente, sino más productivo, más eficiente, generando menos impacto [negativo] al medio ambiente, [siendo] más sustentable… me llena de energía, porque todo lo que hacemos tiene un impacto y un impacto real y palpable”.

Negocios más humanos

La pasión de Alejandro por la empresas es también compartida por Judith Wiese, Chief People and Sustainability Officer (cpso), y miembro del Consejo de Administración de Siemens.

La ejecutiva recuerda que, antes de llegar a Siemens, le pidieron que escribiera sus pilares profesionales y su visión de liderazgo. Fue en ese momento cuando decidió argumentar su respuesta por los valores humanos.

“Creo que los negocios deberían ser tan humanos como cualquier otra parte de la vida y ése es mi norte en la vida y guía mi vida privada y profesional. No creo que puedas tener credibilidad como jefe de personas y sostenibilidad, si no tienes valores que sean significativos […] En Siemens hablamos mucho sobre la mentalidad de crecimiento y la empleabilidad. ¿Cómo puedo ayudar realmente a las personas a seguir siendo relevantes en términos de las habilidades que tienen, si quieren tener una carrera exitosa de 50 años? Ésas son cosas que me guían tanto en casa como en el trabajo”, dice, en entrevista desde Hannover, Alemania, Judith Wiese.

Judith cree que, como parte de una corporación tan grande como Siemens, el papel que debe desempeñar es dirigir una mirada interna para abrazar el papel frente a sus clientes y la sociedad en general. Un papel que ella sigue aprendiendo desde su posición al interior de la firma.

Otro punto relevante es que Siemens ha decidido hacer una apuesta fuerte por la sustentabilidad del negocio. La empresa ha invertido 650 millones de euros (mde) en su propia descarbonización hacia el año 2030, enfocados en el poder de sus propias tecnologías. “Creo que lo siguiente que tenemos que hacer internamente es meternos realmente en el diseño de productos desde una perspectiva de economía circular, desde un cómo diseñar para la sostenibilidad. Pero el punto de vista mucho más grande que tenemos, la gran palanca que tenemos, es, en realidad, quiénes somos y qué ofrecemos al mundo en términos de tecnología, porque la inmensa mayoría de nuestro portafolios contribuye de manera única a la sostenibilidad”, opina Wiese.

En la estrategia global de sostenibilidad, México y Latinoamérica son fundamentales para el desarrollo del negocio. La pandemia de Covid- 19 y su afectación a las cadenas de suministro han puesto en relieve la necesidad de hacer una diversificación geográfica que sea sostenible.

“Se cree que México tiene el potencial de exportar otros 35,000 millones de dólares. También hay mucho potencial para la reubicación de fábricas en el país. En general, en América Latina se encuentran las reservas de litio más grandes. En Chile está la tercera, en Argentina [tambien hay grandes reservas]; Brasil es el mayor exportador de carne y el segundo en granos, y México tiene una posición única en todo esto. México cuenta con la ventaja de tener una población joven y en crecimiento, y muchos ingenieros bien calificados. Hay mucho potencial para atraer inversiones en México”, asegura Judith Wiese.

Actualmente, el gran reto de la sostenibilidad no radica en la búsqueda de tecnologías, porque éstas ya existen, sino, más bien, en la velocidad a la que las mismas se puedan implementar por parte de las empresas y la sociedad, así como hacer frente a las nuevas regulaciones en las diversas latitudes del planeta.

“Necesitamos estándares y transparencia. Pero, si no se hace bien, si no se ejecuta bien, simplemente tendrá a las personas abrumadas. Pensemos en todas las pequeñas y medianas empresas que tendrán que hacer informes no financieros extensos sobre sostenibilidad, que son todos bien intencionados y buenos. Pero, tal vez, si pudiéramos comenzar con algo que la gente pueda entender y que sea significativo, estaríamos muy contentos y ya luego se puede construir más regulación. En este momento, parece que hay mucho qué digerir y hay un riesgo de que esto nos ralentice”, dice Judith.

Wiese se encuentra emocionada por la labor que desempeña en Siemens y reconoce que es una empresa que tiene sus valores muy presentes. La ejecutiva recuerda que, tras una llamada telefónica con el ceo de la empresa, éste decidió despejar un día completo de su agenda para darle la bienvenida y explicarle la estrategia de la compañía. Este detalle le resulta inolvidable y habla muy bien de una empresa que intenta reinvetarse a diario, tras 175 años de vigencia en el mercado.

“Realmente practicamos lo que predicamos, y desde un nivel muy personal en cuanto a una buena integración. Siempre nos ayudamos mutuamente”, dice Judith Wiese.