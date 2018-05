La paz y el cambio, los nuevos ejes de la campaña de Anaya

Atrás quedó el “De frente al futuro”; la campaña presidencial de Ricardo Anaya decidió poner como lema principal “México en paz”.

Al mismo tiempo, en la recta final del periodo de proselitismo reforzará la idea del cambio.

En sus nuevos spots de campaña, el candidato de la coalición Por México al Frente, integrada por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano (MC), afirma que la paz no sólo es la ausencia de conflicto, sino justicia, libertad y felicidad. “Vamos juntos a recuperar la paz”, expresa.

No tiene paz quien no tiene qué comer; no tiene paz quien no tiene un empleo; no tiene paz quien vive con miedo de que sus hijos salgan a la calle. Si hay paz, hay cambio, justicia, libertad y felicidad. ¡Vamos juntos a recuperar la paz! #MxEnPaz pic.twitter.com/Dy0BzKZxPP

— RicardoAnayaC (@RicardoAnayaC) May 25, 2018