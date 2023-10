Las empresas responsables también son exitosas: cómo establecer una cultura consciente

Cuando una empresa logra generar confianza en sus colaboradores, clientes, proveedores y en toda su cadena de valor, no es un hecho casual. Lograr que los valores y cultura con los que una organización se identifica trasciendan hacia sus stakeholders es una cuestión de constancia y convicción. La siguiente fábula nos ayudará a entender mejor esta idea:

Había una vez un cordero que era consentido por los dueños de una granja. Siempre tenía comida especial para él y recibía grandes atenciones. A pesar de su ventajosa situación, el cordero era sumamente envidioso con el resto de los animales. En cuanto les colocaban comida, el cordero corría para comer lo más posible. Ante la situación, la oveja mayor habló con el cordero y le dijo: “Tú que tienes tantos privilegios no deberías comportarte así con tus amigos”. El cordero fue arrogante y con indiferencia respondió: “Únicamente me importa que yo pueda tener lo mejor de todas las cosas”. La oveja mayor llamó entonces a todos los animales, quienes acordaron expulsar al envidioso de la granja. El cordero encontró un nuevo establo, pero tuvo que resignarse a ser un animal más.

Las organizaciones que no toman en cuenta a su comunidad son como el cordero envidioso, no tienen la capacidad de ver más allá de su propio beneficio y, a largo plazo, esto puede costarles aquello que han obtenido. El capitalismo consciente es una filosofía de negocios propuesta por Raj Sisodia y John Mackey cuya propuesta se basa en que una organización no basa su éxito en el beneficio económico, sino en la trascendencia de su trabajo en la comunidad que lo rodea, es decir, en producir bienestar para cada uno de los integrantes de la cadena de valor. Quiero compartir con ustedes algunos aspectos elementales de una de las bases de esta propuesta: el establecimiento de una cultura consciente.

¿Cuál es la cultura de tu empresa?

La cultura de una compañía es su esencia, su identidad. En ella se reflejan los valores en que está sustentada la organización. La propuesta de la que hablo dota a la cultura empresarial justamente de consciencia, es decir, del reconocimiento pleno de cuál es su perspectiva. Además, el capitalismo consciente orienta a una organización más allá de su propio beneficio a partir de valores como la responsabilidad, la empatía, la integridad, la igualdad o la lealtad.

¿Qué sucede cuando una organización se olvida del egoísmo al operar? Su metodología de trabajo se convierte en un valor en sí mismo. Si una empresa se preocupa genuinamente por su comunidad, el beneficio es recíproco y constante.

Una cultura se establece a través de la puesta en práctica

Si tu organización ha definido ya una misión y una visión que van más allá de lo económico, esa cultura debe consolidarse con la comunicación eficiente y efectiva hacia cada uno de los colaboradores. Es a partir de ello que surge una identidad corporativa, implica el convencimiento de un camino a seguir como equipo.

La puesta en práctica de la cultura consciente significa entender la relación con los colaboradores precisamente desde otros parámetros. Es primordial dar los espacios y herramientas fundamentales a cada integrante del equipo para una verdadera co-laboración, lo que implica el empoderamiento del equipo en términos reales. Una verdadera puesta en escena de la cultura consciente dará a la organización la capacidad de innovar y un verdadero compromiso con sus integrantes.

Cultura consciente: “Necesitamos crear culturas que se basen en la transparencia. ¿Por qué hacemos lo que hacemos y cómo operamos? Estas preguntas deben tener distintas respuestas en el futuro, comparándolas con lo que hemos tenido en el pasado y con lo que estamos enseñando en las escuelas de negocio. Seguir haciendo lo mismo es la receta del desastre y no podemos continuar así”. Rajendra Sisodia

De acuerdo con Harvard Business Review, las empresas que trabajan bajo el esquema del capitalismo consciente tuvieron, entre 1996 y 2011, un rendimiento 10 veces superior al de otro tipo de compañías. Dar el primer paso hacia este esquema no es sencillo, pero, bajo la asesoría adecuada, esta forma de entender los negocios puede representar la sustentabilidad de tu organización y tu comunidad.

