Lo caro que sale la pérdida auditiva y qué soluciones brinda la Inteligencia Artificial

Quizá tienes a algún familiar en casa que no escucha bien o un conocido que tiene problemas para oír de forma adecuada y eso le ha causado desde situaciones incómodas, hasta potencialmente peligrosas.

La hipoacusia o pérdida de audición es una de las discapacidades más frecuentes. “Se estima que entre 10 y 12% de la población mundial tiene algún padecimiento en el oído, no necesariamente una pérdida de audición, pero puede ser una infección, un tapón en el oído o algo que no requiere el uso de auxiliares auditivos. En nuestro país, la Secretaría de Salud reporta cerca de 2 millones 300 mil mexicanos con pérdida de audición”, señala en entrevista con +Dinero, Alejandro Valdez León, director general de Starkey México.

Alejandro Valdez , CEO de Starkey México. Ciudad de México. 16 de Mayo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela

Lo alarmante es que por cada persona que asume que tiene problemas de audición, hay al menos 5 personas más que no oyen bien y no lo saben o no están conscientes de ello.

A menudo relacionamos la pérdida de audición a la vejez, pero la realidad es que hay múltiples causas, como complicaciones en infecciones del oído y vías respiratorias, exposición al ruido excesivo y causas congénitas.

Desafortunadamente, los pacientes que no tratan su pérdida de audición tienden a aislarse y la soledad es hoy un detonador de otros problemas graves de salud.

El reto de la industria de auxiliares auditivios

La industria de auxiliares auditivos en México estima que a nivel nacional se distribuyen anualmente alrededor de 120,000 unidades, entre el mercado privado y el gobierno. Esto representa solo el 15% de la necesidad real de dispositivo para rehabilitar a todos los pacientes con pérdida auditiva. Pero ¿por qué es tan baja la tasa de personas que buscan una solución? Existen diversos factores, entre ellos:

Escasez de recursos

Falta de consciencia del cuidado del oído

Desconocimiento del padecimiento

Estigma ligado a vejez o a discapacidad

El oído es un sentido de suma importancia y por ello es esencial cuidarlo. ¿Sabías que, así como debemos ir al oftalmólogo una vez año por lo menos y al dentista dos veces por año, todos deberíamos visitar a un audiólogo anualmente sin importar nuestra edad?

La audiometría es un estudio muy simple, es rápido e indoloro. El precio es variable, desde 800 pesos hasta 2,500 pesos, aunque también se pueden encontrar centros auditivos que hacen el diagnóstico sin costo.

“El costo de los auxiliares auditivos va a depender, los auxiliares auditivos son dispositivos médicos y son programados por un profesional; existen soluciones que son amplificadores, los cuales se pueden encontrar en internet o anunciados en televisión, algunos te prometen oír incluso la caída de un alfiler (esos dispositivos son muy económicos cuestan hasta menos de mil 500 pesos) pero realmente lo único que hacen es subirle el volumen a las cosas incluido el ruido. Por eso hay muchos usuarios frustrados que quieren recuperar su audición, pero eso no han hallado una solución”, señala Alejandro Valdez.

¿En dónde entra la Inteligencia Artificial en todo esto?

“Nuestra visión siempre ha sido ayudar a las personas a escuchar mejor. Al brindarles una mejor tecnología, también les ayudamos a vivir vidas más largas, saludables y felices con sus familias y seres queridos”, expresa el directivo.

Y justo aquí es donde la tecnología entra en acción.

La tecnología ha avanzado a tal grado que los audífonos no solo compensan la hipoacusia mediante la amplificación, hoy son circuitos pequeños y sofisticados que escanean el ambiente acústico y filtran los ruidos que pueden resultar molestos o interferir en la comunicación con otros. Además, actualmente cuentan con Inteligencia Artificial que va más allá del oído, midiendo el ritmo cardiaco, la actividad física y cognitiva y el desempeño del usuario.

“Hace 19 años había productos cuyas características eran cosas muy de metalenguaje que solo el audiólogo u otorrinolaringólogo entendería (bandas, canales, frecuencias, ganancias, memorias, supresores de ruidos), conforme fueron avanzando las generaciones de audífonos empezaron a tener cualidades inalámbricas. Con el tiempo se fueron desarrollando soluciones automatizadas para los pacientes para que cuando caminaran por la calle y se enfrentarán a un ruido fuerte este se suprimiera, que en cuanto entraran a una conferencia y quisieran oír con más volumen ellos pudieran reprogramar el volumen y después tener esos cambios de forma automática en situaciones similares. Hoy tenemos también una aplicación que nos ayuda a medir la actividad física cerebral y social del paciente; las tres son muy importantes para poder tener una buena calidad de vida”, afirma el directivo de Starkey México.



Foto: © Starkey México.

“Lo que hoy hace la Inteligencia Artificial de nuestros productos es escanear el ambiente 55 millones de veces por hora para suprimir ruidos molestos, siempre rescatando la voz humana. Esta tecnología también optimiza las experiencias auditivas de los usuarios y les permite monitorear y mejorar continuamente su salud en general, así como adoptar un enfoque proactivo y personal para tratar la pérdida auditiva, misma que se ha relacionado con la demencia, el deterioro cognitivo y el aislamiento social”, añade Valdez.

La Inteligencia Artificial aplicada a los dispositivos médicos ofrecidos por Starkey incluyen:

Traducción de más de 20 idiomas integrada

Detector de caídas integrado, ideal para pacientes que viven solos y con aviso a sus familiares indicando su ubicación

Incorporación de datos de actividad física medidos por sensores integrados y compartido a través de las aplicaciones Apple® Health y Google® Fit

Calidad de sonido superior y capacidad de rastreo de la salud del cuerpo y del cerebro

Funciones de transcripción, creando conciencia sobre la profunda conexión entre el tratamiento de la pérdida auditiva y la reducción de los riesgos para la salud, como el deterioro cognitivo y las enfermedades cardíacas.

¿Cuánto pueden costar unos aparatos con esas cualidades?

Un auxiliar auditivo/dispositivo médico como estos que cuentan con las regulaciones debidas cuesta entre 10 mil y hasta 120 mil pesos dependiendo la tecnología que quiera adquirir el paciente. El costo es por oreja.

Desde luego, mucho depende del estilo de vida y del uso que le dará la persona. Si se trata de alguien que solo desea recuperar su capacidad de escuchar adecuadamente para poder desenvolverse con seguridad en su entorno, debería prepararse con un presupuesto de 20,000 a 25,000 pesos para poder recuperar su salud auditiva.

Talento mexicano que exporta gran calidad al mundo

Alejandro Valdez , CEO de Starkey México. Ciudad de México. 16 de Mayo de 2023. Foto: © Miriam Sánchez Varela

Cabe destacar que Starkey genera entre 60% y 80% de sus productos en su planta de Matamoros, los auxiliares auditivos se ensamblan por manos mexicanas mayormente femeninas (80%).

“Sin duda es un lugar de clase mundial, contamos con presencia directa en México, Colombia, España, Francia y Brasil, pero nuestros productos llegan a más de 100 países alrededor del planeta”, finaliza Alejandro Valdez León.

La meta de crecimiento de la empresa es de 15% para 2023 y su objetivo es que no solo crezca su mercado y su industria, sino también la concientización de cuidar nuestra salud auditiva.

