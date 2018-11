López Obrador busca nuevo acuerdo con empresas de EU y Canadá

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, dijo que se realizará un acuerdo con empresas estadounidenses, canadienses y mexicanas, que va más allá del nuevo T-MEC.

“Estamos planteando un acuerdo con Estados Unidos y Canadá, que vaya más allá del nuevo TLCAN (T-MEC), para que exista inversión extranjera con empresas de esos países. Ese acuerdo general ayudará mucho para crecer”, dijo el político tabasqueño en el marco de un evento público con Ricardo Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas.

Por otra parte, López Obrador señaló que se requiere de un trabajo conjunto entre el gobierno y el sector privado, para lograr el crecimiento del país, del cual tiene un objetivo del 4% anual.

“Nosotros queremos una alianza con el sector empresarial, es sencillo de explicar, de sentido común. No sale adelante el país, no podríamos crecer sólo con inversión pública, necesitamos de inversión privada. No sólo se requiere de inversión pública y privada nacional, también de inversión extranjera”, añadió.

El presidente electo afirmó que para lograr dicho crecimiento se necesitará de la liberación de fondos como capital semilla, con proyectos en los que participe el sector privado nacional.

En los últimos días, los empresarios han mostrado su desacuerdo por la cancelación del nuevo aeropuerto.

Del 25 al 28 de octubre se realizó una consulta ciudadana – luego de la oposición inicial hacia el nuevo aeropuerto en los tiempos de campaña de López Obrador- para decidir si continuaba la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en la zona de Texcoco; o si se optaba por la cancelación de éste para ubicar uno nuevo en la base militar de Santa Lucía. En dicho ejercicio resultó ganadora la segunda opción.