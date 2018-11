López Obrador defiende Guardia Nacional y ofrece llevarla a consulta

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador abogó por su proyecto para crear una Guardia Nacional en el país y ofreció someter el plan a consulta ciudadana.

Su iniciativa, la cual ya se encuentra bajo análisis en la Cámara de Diputados, contempla la creación de una nueva corporación encargada de la seguridad pública con los elementos de las Policías Militar, Naval y Federal, con un mando castrense.

“Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina, así como sus cuarteles, para garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país”, afirmó en entrevista en el noticiero de Carmen Aristegui.

López Obrador calificó como“una exageración” la advertencia que hicieron organizaciones y ciudadanos sobre los riesgos de que continúe la militarización del país con la Guardia Nacional, aunque aseguró que los respeta y escucha.

El futuro titular del Ejecutivo dijo que su planteamiento no es nuevo, ya que desde el año pasado lo plasmó en su libro “2018 La salida: Decadencia y renacimiento de México”.

Relató, asimismo, que el plan de seguridad y el proyecto de la Guardia Nacional fue elaborado en conjunto por Olga Sánchez Cordero, Alejandro Encinas, Juan Ramón de la Fuente, Alejandro Gertz Manero, Marcelo Ebrard, Alfonso Durazo, Lázaro Cárdenas Batel y sus futuros titulares de Defensa Nacional y Marina, Luis Sandoval y José Rafael Ojeda, respectivamente.

“Se hizo un diagnóstico en el que vimos que el presidente Enrique Peña Nieto está utilizando al Ejército y a la Marina de manera ilegal porque no tienen esa facultad, porque no lo permite la Constitución. Entonces, si no se utilizara al Ejército y a la Marina, sólo se podría utilizar a la Policía Federal y resulta que la Policía Federal tiene 40,000 elementos de los cuales sólo podemos contar con 20,000 elementos porque los demás están en labores administrativas”, explicó.

Mencionó, además, que las policías ministeriales, estatales y municipales están echadas a perder y no hay coordinación entre ellas.

Por tal motivo, él y su equipo determinaron que la mejor opción era crear la Guardia Nacional y otorgarle un marco legal, modificando la Constitución, para cumplir con el Estado de Derecho.

En el mismo sentido, defendió que el Ejército Mexicano al afirmar que pertenece al pueblo, no a la “oligarquía” y cuenta con una tradición por el poder civil, ya que nunca ha dado un golpe de Estado.

Al ser cuestionado por Aristegui sobre por qué no optó por un mando civil, López Obrador dijo que le iba a costar “muchísimo” trabajo. “No iba yo a poder avanzar”, dijo.

Ante la periodista, el presidente electo se comprometió a someter el tema a consulta ciudadana y si llegara a ser rechazado, indicó que detendría el proceso legislativa si aún no se aprueba o, bien, enviaría una contrarreforma al Congreso.

“¿Crees que el presidente de la República deba promover una Guardia Nacional para México, sí o no?”, sería la pregunta que formaría parte de una consulta para decidir también si se deben perdonar los actos de corrupción cometidos por funcionarios antes del inicio del próximo gobierno, así como la continuación del Consejo Asesor Empresarial que López Obrador conformó.

