Los anunciantes siguen cayendo (y gastando millones de dólares) en clickbaits

Los sitios web SPAM o fabricados en específico para la publicidad continúan inundando el bidstream (término que se refiere a los datos que los editores recopilan sobre sus usuarios y su inventario publicitario disponible. Esta información se pasa a los anunciantes para que puedan hacer ofertas) a pesar de los esfuerzos por erradicarlos.

Estoy seguro que ya habías escuchado eso antes, a pesar de los recientes intentos de la industria por eliminarlo, parece que los anunciantes siguen gastando millones en publicidad en sitios sensacionalistas denominados clickbaits.

El informe es en gran medida anecdótico, utilizando habilidades forenses digitales públicas junto con un análisis de un cliente de Adalytics, para pintar un panorama del desperdicio programático que observó en enero 2024.

En una instancia, la página estadounidense de declaración de impuestos H&R Block hizo más de 2,100 impresiones a un usuario en un sitio MFA dentro del lapso de una hora. En otro caso, Adalytics encontró que Comcast pagó un CPM efectivo de 2,628 dólares para llegar a un consumidor en un sitio MFA.

A petición de una de las principales empresas anunciantes de Estados Unidos, Adalytics realizó un análisis del gasto en publicidad y descubrió que en la segunda mitad de 2023, la empresa había gastado al menos 10 millones de dólares en sitios SPAM o MFA, a pesar de los esfuerzos recientes para minimizar su exposición a MFA. (El informe no detalla cuánto representa esta cantidad como porcentaje del gasto total en publicidad de esa empresa).

El problema continúa siendo generalizado, según la investigación de Adalytics. El informe identifica a importantes empresas de holdings, las plataformas de oferta (SSP) y las plataformas de demanda (DSP) y anunciantes de renombre, todos ellos habiendo comprado, vendido o pujado por inventario en sitios engañosos o MFA.

El informe no identifica si el inventario MFA fue buscado intencionalmente o no, y es posible que algunos anunciantes deseen aparecer en estos sitios.

El clickbait se ha convertido en el coco de la industria de la tecnología publicitaria. Adalytics, que es ampliamente reconocido en la industria, ha publicado múltiples informes centrados en sitios de clickbait que han generado preocupaciones sobre la transparencia dentro del negocio publicitario de Google. Y el año pasado, la Asociación Nacional de Anunciantes de Estados Unidos (ANA) publicó un informe de dos partes que encontró que el 15% de los dólares de publicidad programática en la web abierta se destinaron a sitios MFA, lo que representa alrededor de 10 mil millones en gastos publicitarios.

Después del informe de la ANA, varios proveedores de tecnología publicitaria dijeron que intentarían limpiar sus actos eliminando el inventario MFA de los acuerdos de inventario curado que venden a los anunciantes.

Sin embargo, en su informe más reciente, Adalytics encontró que 16 de las 17 marcas que participaron públicamente en el estudio de MFA de la ANA, aún estaban publicando anuncios en sitios MFA a principios de este año.

Decir simplemente que algo es malo no mueve la aguja en una dirección u otra. Pero está muy claro que cuando se rastrean las ventas y la generación de ingresos, [los sitios MFA] simplemente no funcionan y nadie se hace responsable de que los anuncios continúen apareciendo en sitios que no se debe, uno de las desventajas de hacer publicidad programática.

