Los mexicanos más creativos de 2018 | Cine

Sin duda uno de los mexicanos más destacados en el extranjero es el cineasta Alfonso Cuarón, que con su película “Roma” podría obtener varias nominaciones a los premios Oscar. Este año inició su carrera rumbo a los galardones de la Academia tras haber ganado el Globo de Oro que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, al Mejor Director y a Mejor Película Extranjera.

“Roma” recibió además siete nominaciones a los premios de la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión, que incluyen las categorías a Mejor película y Mejor película de habla no inglesa.

Otros mexicanos creativos en el extranjero son, entre otros, Guillermo del Toro, Betzabé García, Alejandro González Iñarritu, Emmanuel Lubezki, Carlos Reygadas, Manolo Caro e Issa López.

Alfonso Cuarón / Cineasta / CDMX, 1961

León de Oro en Venecia, 2018

Entre las escenas más universales de su obra se cuentan la del joven mago Harry Potter siendo transportado en un loco autobús londinense de tres pisos, o aquella donde la doctora y astronauta Ryan es lanzada sin control en el espacio tras un accidente inaudito. En septiembre, su nuevo filme, Roma (realizado en blanco y negro) se llevó el León de Oro, máximo premio que otorga el Festival de Cine de Venecia. La obra fue seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas para representar a México en los Oscar y los Goya de 2019. Es el único latinoamericano que ha dirigido una de las partes de la saga de Harry Potter, con El prisionero de Azkabán (2004), considerada como la mejor de las ocho cintas de esta historia. Antes que él, ningún latinoamericano había ganado el Oscar a Mejor Director, lo que consiguió con Gravity (2013), que se llevó seis estatuillas más. Formado en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (al tiempo que estudiaba Filosofía en la UNAM) incursionó en la televisión nacional dirigiendo algunos episodios de La hora marcada (1988), donde ensayó sus ideas fílmicas. Su cinta debut, Sólo con tu pareja (1991), le mereció el Ariel de Plata a Mejor Argumento Original. También dirigió Y tu mamá también (2001), que le valió su primera nominación al Oscar, los Golden Globe y los BAFTA, y una treintena de premios, incluido el Osella de Oro de Venecia, por mejor guion, coescrito con su hermano Carlos.

Guillermo del Toro / Cineasta / Guadalajara, 1964

Oscar a mejor director, 2018

Lo que sigue para Guillermo es su debut como director de un largometraje de animación en colaboración con Netflix: Pinocho, el cual será ambientado en 1930, en Italia. Señala que su colaboración en dicha película trasciende el tema profesional: “Pinocho es alguien con quien tengo una profunda conexión emocional”. Será oscura y llena de ilusión, como casi todas sus cintas. Del Toro ha sido premiado en múltiples ocasiones por sus películas estéticamente atrevidas, por sus personajes de fantasía y las situaciones mágicas. Este trabajo, dentro del gusto por los temas tétricos, logrado en conjunto con su equipo de creadores de monstruos, crea, en los amantes del cine, un enamoramiento prácticamente de culto. Egresado del Centro de Investigación y Estudios Cinematográficos de la Universidad de Guadalajara, además de la dirección, Guillermo ha incursionado como novelista, productor de videojuegos (Death Stranding) y como guionista y productor de diversos filmes. Ha sido nominado cinco veces para los premios BAFTA y para los Golden Globe Awards (2018). En el Festival de Cine de Cannes (1993) resultó ganador con Cronos, y también consiguió un Ariel a la Cinematografía por la misma cinta. En 2018, la lista abarca los Critic’s Choice Awards, los Premios Goya y el León de Oro de Venecia. Cinco veces nominado al Oscar por El laberinto del fauno (2007) y La forma del agua (2017), con esta última logró dos estatuillas.

Betzabé García / Cineasta / CDMX, 1990

Premio Orona de San Sebastián, 2018

Cuando Betzabé tenía 25 años, irrumpió con el documental Los reyes del pueblo que no existe (2015, 83 minutos), ganando el Zurich Film Festival, el Global Audience Award del SXSW Festival (South by Southwest), en Austin, Texas, y el Festival Internacional de Cine de Morelia (premio a Documental Mexicano Realizado por una mujer, premio a Largometraje Documental), entre otros. Hace unas cuantas semanas, en el 66 Festival de San Sebastián (España), su historia The Girl with Two Heads compitió entre 305 obras provenientes de 139 escuelas de cine de Bélgica, Chile, Israel, Portugal, Francia, República Checa, España, Alemania, Reino Unido, Suiza, Rusia y Estados Unidos, resultando triunfadora. La mexicana, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC), recibió allá el Premio Orona en la categoría Nest Film Students. En esta cinta, de sólo 13 minutos de duración y concluida en cuatro días, Betzabé muestra a una madre y una hija (la primera, tradicionalista y femenina; la segunda, artemarcialista y librepensadora) en el debate existencial sobre sus cuerpos y las preconcepciones sociales de la feminidad. El cortometraje, que también compite y se proyecta en otros foros, tiene un origen 100% académico, ya que fue desarrollado dentro de su maestría en Dirección de Ficción, estudios que cursa en la National Film and Television School en Beaconsfield, en Inglaterra.

Alejandro González Iñárritu / Cineasta / CDMX, 1963

Oscar honorífico 2018

La trayectoria superlativa del cineasta podría ser merecedora, por sí misma, de un script monumental, que comenzaría en los años 80, con sus propios guiones. El capitalino de 55 años es actualmente el director mexicano más prolífico de la historia. Con cinco nominaciones al Oscar y cuatro estatuillas en su haber (tres por Birdman, en 2015), “El Negro” se ha convertido en un referente en la manera de filmar. De ahí que Leonardo DiCaprio ganara su única estatuilla por The Revenant, una visión cruda sobre la supervivencia de los exploradores en los inicios de los 1800, que también le trajo a Alejandro el triunfo de Mejor Director. En febrero se le concedió un Oscar honorífico por la manufactura de Carne y arena.

Emmanuel Lubezki / Director de fotografía / CDMX, 1964

Tres premios Oscar consecutivos

“El Chivo” tiene en su haber cinematográfico más de 40 películas. Su participación como productor, director, pero, principalmente, como fotógrafo, las han dotado de una visión especial. Ganador de tres Oscar por la fotografía de The Revenant (2015), Birdman (2014) y Gravity (2013), Lubezki se convirtió en el primer mexicano en obtener tres premios consecutivos de la Academia. Sabe que su pasión es la cinefotografía, donde se arriesga y gana: “Soy un psiquiatra de la imagen”, reconoce. A la fecha, Emmanuel posee ocho nominaciones al Oscar, cuatro premios BAFTA (2015, 2014, 2013 y 2006), cinco premios de la American Society of Cinematographers y cuatro Critic’s Choice Awards.

Carlos Reygadas / Director de cine / CDMX, 1971

Un referente de la cinematografía mexicana

Con Stellet Licht (Luz silenciosa), historia romántica, protagonizada por actores menonitas mexicanos no entrenados, que hablan entre alemán y holandés, ganó el Premio del Jurado en Cannes (2007), y el Gold Hugo de Chicago y el Ariel a Mejor Dirección el mismo año. La película más reciente de Carlos, Nuestro tiempo, en la que también actúa, al igual que su esposa e hijos, es una producción multinacional expuesta en el Festival de Cine de Venecia, en Toronto y en otras ciudades. En la cinematografía de Carlos prevalecen las escenas contemplativas, con celajes y sonidos muy bien “retratados”, que le han valido un estatus internacional como realizador.

Jonás Cuarón / Director, productor y guionista / CDMX, 1981

Realiza serie de tv sobre indocumentados

Siendo niño, debutó como actor en Sólo con tu pareja, que filmó su padre, Alfonso. Pero no fue la única vez que los dos colaboraron en una película premiada: dos décadas después, compartieron créditos en la oscarizada Gravity, siendo su co-escritor. Jonás se interesó genuinamente por la profesión familiar, por lo que estudió en el prestigiado Vassar College de Nueva York. Este fin de 2018 lo ocupan Z, su película futurista sobre el clásico héroe californiano, El Zorro, que protagonizan Gael García Bernal y Kiersey Clemons, y la serie para la TV estadounidense sobre inmigración, basada en el libro Undocumented America, de Karla Cornejo, escritora de origen ecuatoriano

Amat Escalante / Director y guionista / Barcelona, 1979

Mejor director en Cannes y Venecia

Hace cinco años, este mexicano nacido en Europa fue premiado como Mejor Director del Festival de Cannes. El anuncio provino, ante cámaras y micrófonos, del mismísimo Steven Spielberg. La cinta ganadora se llama Heli, y trata de un romance en medio de la desesperanza y desolación del narco y el México rural. Amat repitió honor con La región salvaje (2016), que le trajo el León de Plata a Mejor Dirección, sólo que esta vez en Venecia. En México llegó hasta 2018, más de un año después que en Europa, provocando controversia por su distribución en salas. Sangre (2005) y Los bastardos (2008), con su crudeza y realismo, divulgan su interés por proyectar múltiples dimensiones de la sociedad mexicana.

Carlos Carrera / Director, animador y guionista / CDMX, 1962

Ana y Bruno es la animación mexicana más costosa de la historia

La mujer de Benjamín (1991) y El crimen del padre Amaro (nominada al Oscar como Mejor Película Extranjera, 2002) son sus más conocidas y premiadas cintas con actores de carne y hueso. Con El héroe, corto ganador de la Palma de Oro en 1994 del Festival de Cannes, Carlos encontró también espacio en los personajes animados, pero es su largometraje Ana y Bruno (2018), la creación animada más costosa de hechura nacional en la historia, unos 104 mdp, donde los explayó. Estrenada en junio de 2017, se trata de uno de los filmes que más tiempo han requerido (el guion existe desde 2009 y su preproducción también). Ya ha sido anunciada su dirección para la serie de Netflix Yankee, que será estrenada en 2019.

Rodrigo Prieto / Cinematógrafo y director / CDMX, 1962

Debuta como director en Hollywood

Amores perros, Biutiful, 21 gramos, El lobo de Wall Street, Silence (película de Martin Scorsese que le trajo una nominación al Oscar) son algunas de las cintas en las que Rodrigo ha aportado su fotografía. En 2017, se anunció su dirección para Bastard (del productor de La La Land), que se filma este año. Su camino ha sido largo: desde los comerciales en la televisión mexicana (línea que también dominó en Estados Unidos, la pasada década, para grandes marcas), luego sus colaboraciones con González Iñárritu (como en Babel), y la premiada Brokeback Mountain, de Ang Lee, que lo llevó a la alfombra roja, hasta llegar a Argo, Frida, e incluso 25th Hour, de Spike Lee.

Gary “Gaz” Alazraki / Director, productor y guionista / CDMX, 1977

Escribió y dirigió Nosotros los Nobles, que posee el récord de distribución en salas para una película mexicana, con 650 copias, y es la segunda cinta nacional más taquillera de la historia nacional. “Gaz” es la mente (junto con Michael Lam) tras la exitosa serie futbolera de Netflix, Club de Cuervos (primera en idioma español para esa plataforma), cuyos 33 episodios coprodujo y dirigió a la vez, varios de ellos desde Alazraki Entertainment. Estudió Comunicaciones en la Universidad Iberoamericana y después asistió a la Escuela de Cine de la Universidad del Sur de California. Por la dirección del corto La hora cero (2008) fue nominado al Premio del Jurado en el Tribeca Film Festival.

Manolo Caro / Director de cine / Guadalajara, 1985

La casa de las flores tendrá dos temporadas más

“Contador de historias”, como él mismo se define, cosechó un éxito este año con su divertida y reflexiva La casa de las flores, producción de Netflix que necesitaba de un director con su particular forma de ver las anécdotas, y que consiguió extenderse hasta 2020. Incluir personajes “incómodos”, hasta aquellos que levantan la voz y luchan por sus derechos, caracteriza de manera muy marcada el trabajo de Manolo. Debutó como director con la cinta No sé si cortarme las venas o dejármelas largas. Arquitecto de profesión, y formado en Cuba y España como cineasta, se abrió las puertas a los cortometrajes con argumentos bien cimentados como Gente bien… atascada (2007).

Jorge Gutiérrez / Animador, escritor y director / CDMX, 1975

Nominado al Annie 2018

Es el creador de El tigre: Las aventuras de Manny Rivera, serie animada ganadora del Emmy. Jorge dirigió y co-escribió en 2014 The Book of Life (El libro de la vida), filme en 3D que fue nominado en los Globos de Oro como Mejor Película Animada, e incluyó las voces de Plácido Domingo, Héctor Elizondo y Diego Luna. Obtuvo nominación al Annie por “Song of Jaguar” el pasado febrero. Jorge se formó en el California Institute of the Arts, donde se especializó en animación experimental. En 2001 se unió al equipo de Chuck Jones en la caricatura Timber Wolf. El mismo año, realizó Carmelo y ganó el Emmy estudiantil. Ya ha anunciado una continuación de El libro de la vida.

Martin Hernández / Editor de sonido / CDMX, 1964

Golden Reel Award, Carne y arena (2018)

Como voz, era el ancla masculina de WFM, la visionaria estación que irrumpió en la radio capitalina de los años 1980. Como oído, es el responsable de bandas sonoras como las de Amores perros, Birdman o El renacido, colaboraciones que lo tienen muy activo desde el año 2000. El camino de Martín siempre se ha ligado a los medios desde que estudió Comunicaciones en la Universidad Iberoamericana. Ya tiene medio centenar de participaciones en cine, siempre en los controles sonoros: creación, diseño, edición, supervisión. Por Carne y arena (2017), la Motion Picture Sound Editors USA le otorgó el Golden Reel (carrete dorado). También es co-ganador del Oscar (Special Achievement Award), como parte esencial del equipo de Alejandro González Iñárritu.

Jesús Garcés / Realizador y productor / CDMX, 1970

Globo de Oro en Italia a mejor documental

Caravaggio. l’ Anima e il Sangue (Caravaggio. El alma y la sangre, 2018) ganó, en junio pasado, el premio Globo de Oro que otorga la Asociación de la Prensa Extranjera en Italia. Este docufilm, uno de los primeros en realizarse en tecnología 8K, está rodado en diferentes ciudades italianas importantes. Recreando la existencia y 40 cuadros del pintor barroco Caravaggio, destacado artista activo en los siglos XVI y XVII, recaudó 1.2 millones de euros en su primera semana de exhibición en más de 350 salas. Hay que destacar que este no es el primer trabajo exitoso de Jesús en Italia, donde vive ya hace 25 años, pues ha realizado diferentes piezas de calidad internacional, con un destacado trabajo televisivo transmitido en más de 160 países y dirigiendo series y especiales para diferentes instituciones y cadenas estadounidenses y europeas, como National Geographic, RAI, TVE, CBS, BBC, la australiana SBS y la escandinava SVT, entre muchas más, que incluyen a las nacionales TV Azteca y Televisa

Issa López / Cineasta / CDMX, 1971

Mejor dirección Fantastic Fest

Su película Vuelven (en inglés Tigers Are Not Afraid, 2017), es un relato de terror con alta sensibilidad, cuyos protagonistas son niños de seis a 12 años envueltos en una trama sobrenatural. Con ella, Issa consiguió convertirse en la primera mujer en obtener Mejor Dirección en la categoría de Horror Feature del Fantastic Fest. El largometraje, que involucra la realidad del narcotráfico, arrasó también en otras latitudes, como en París y, en particular, en el californiano Screamfest, llevándose Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Actriz y Mejor Edición.

Michel Franco / Director y guionista / CDMX, 1979

Dirigirá Lo que algunos soñaron, en 2019. Es reconocido en escenarios como Cannes (con su Chronic, de 2015). Como productor ganó la Berlinale, con 600 millas.

Eugenio Caballero / Director de arte / CDMX, 1972

Roma, la premiada película de Alfonso Cuarón, que competirá por los Oscar en 2019, cuenta con la mano de Eugenio como diseñador de producción.

Billy Rovzar / Productor y actor / CDMX, 1976

Produce y crea series como Señor Ávila, transmitida por HBO (Emmy internacional, 2017, programa en horario estelar). Producirá la secuela de Matando Cabos, grabada en 2004.

Sebastián Hofmann / Artista visual y cineasta / CDMX, 1980

A principios de este año, su película Tiempo compartido ganó el premio al mejor guion en el Sundance Film Festival.

Alberto Arnaut / Comunicador y cineasta / Monterrey, 1987

Su denuncia Hasta los dientes ganó el Premio Camera Justitia Golden Butterfly en el festival Movies That matter, en la haya, como mejor filme de apego a la ley.

Alex Moreno / Realizador / CDMX

La NASA premió su documental Apizaco, protagonizado por los ganadores del Mars Trekker Global Teen Summit. También dirige Da Vinci’s Demons, nominado a los Emmy y los Bafta.

Patricia Riggen / Cineasta / Guadalajara, 1970

Graduada de la Universidad de Columbia, dirigió bajo la misma luna (2007), que recaudó 23 mdd. También filmó Lemonade mouth (Disney, 2011) y Los 33.

Carlos Andrade Montemayor / Cineasta, productor / Puebla

Ganó el Premio Danzante Iberoamericano, por La Huella, en el Festival de Cine de Huesca 2018. El documento, de 19 minutos, visita y denuncia los asesinatos de periodistas.

Salma Hayek / Actriz y activista / Coatzacoalcos, 1966

Única latinoamericana nominada a mejor actriz en los Oscar

La figura de la telenovela Teresa (1989) llegó de Veracruz a la Ciudad de México, donde estudió Relaciones Internacionales y actuó para Televisa. En 1991 se trasladó a California, donde se preparó con Stella Adler, actuando al principio en papeles menores. En México rodó El Callejón de los milagros (la película mexicana más premiada de la historia y la primera en llegar al formato DVD). El mismo año, 1995, llegó Desperado (de Robert Rodríguez), filme muy bien recibido, donde compartió créditos con Antonio Banderas y que significó su entrada a la meca del cine. Con la taquillera Wild Wild West (1999) obtuvo más visibilidad y, el mismo año, ella coprodujo con su compañía, Ventanarosa, El coronel no tiene quien le escriba, basada en el best seller homónimo de García Márquez, actuando también en ella y recibiendo buenas críticas. Su protagónico en Frida (2002) le significó ser nominada al Oscar a Mejor Actriz (primera latina en lograrlo), llamado que repitió en el BAFTA a Mejor Actuación como Actriz Principal. Aunque no ganó ninguno, la consagró desde entonces en la élite hollywoodense y trascendió a otros continentes. La AFI consideró esta cinta (coproducida por Salma misma y dirigida por Julie Taymor) la Película del Año y, entre un mar de nominaciones, obtuvo casi una veintena de premios. Salma participa activamente de los movimientos #MeeToo y #TimesUp, que buscan erradicar el acoso sexual laboral.

Eugenio Derbez / Actor, director, escritor y productor / CDMX 1961

Debut musical en El Cascanueces, 2018

No se aceptan devoluciones, co-escrita, dirigida y actuada por Eugenio, en 2013, rompió los récords de taquilla en Estados Unidos, convirtiéndose en la más exitosa película en español de toda la historia. En México también fue el filme de mayor recaudación de por vida en salas. Comediante reconocido, debutó en papeles secundarios de series en los años 80. Su camino por la pantalla chica pasó de Derbez en cuando a La Familia Peluche. Empezó el siglo siendo la voz de Burro en Shrek (2001 y 2004), actuando después en La misma Luna. Se encuentra en cartelera con El Cascanueces (en donde baila) y, recientemente, se anunció que volverá a la TV para la serie de Amazon Prime LOL.

Diego Luna / Actor / CDMX, 1979

Filmará la precuela de Rogue One

El ascenso meteórico de Diego va de la telenovela para niños El abuelo y yo, a su bautizo de fuego con Y tu mamá también, con la cual ganó el premio Marcello Mastroianni en el Festival de Venecia. Luego, actuó con Tom Hanks en La terminal y, en 2016, llegaría su personaje Cassian, en Rogue One, de la franquicia Star Wars. En Hollywood gusta su estilo y ha coincidido con grandes directores, como el mismísimo Spielberg. Por su papel en la saga más exitosa de todos los tiempos, la Academia de Cine de Ciencia-Ficción, Fantasía y Horror de EU, lo nominó a Mejor Actor de reparto. Disney acaba de anunciar una precuela para televisión de Rogue One, con Diego al frente.

Gael García Bernal / Actor, productor y director / Guadalajara, 1978

El entrañable “charolastra” ha transitado por casi todos los escalafones de la industria del entretenimiento. Recientemente, fue la voz en inglés de Héctor, en la película Coco (2017).

Karla Souza / Actriz / CDMX, 1985

Estudió en Londres, actuó en no se aceptan devoluciones y destaca en la televisión de EU por su papel en How to get away with murder, con cinco años al aire.

Diego Boneta / Actor y cantante / CDMX, 1990

Compitió en los Premios Fénix 2018

Protagonizó Luis Miguel, de Netflix, serie biográfica autorizada, por la que obtuvo una nominación a mejor Ensamble Actoral de Serie en los recién entregados Premios Fénix. Su paso por los estudios de grabación en México dejaron dos álbumes en 2006 y 2008, obteniendo nominaciones a los premios MTV Latinos por Mejor Video y Mejor Solista. Diego emigró a Estados Unidos, donde actúa desde 2009 en la pantalla chica y en películas como Mean Girls y la aclamada Rock of the Ages, que lo distinguió con un ALMA Award por su papel como Drew Boley, estelarizando junto con actores como Tom Cruise y Alec Baldwin.