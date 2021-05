Ante la violencia de género, la investigadora María Salguero creó el primer mapa nacional de feminicidios en México. Recientemente, Editorial Planeta lanzó el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes, en donde aparece la historia de María.

“Me gustaría que llegara el día en el que los feminicidios disminuyan, soy idealista y quisiera que ninguna mujer fuera asesinada, no me gustaría que otras niñas tuvieran que mapear feminicidios”, dice en entrevista para Forbes México.

En la última década, más de 23,000 infancias mexicanas han sido catalogadas como huérfanos por feminicidio de acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES).

Tan sólo durante marzo de 2021 las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública arrojan que se registraron 267 feminicidos en el país. En el primer trimestre del año se acumularon 745 asesinatos de mujeres por razón de género en territorio nacional.

En un país donde la alerta de género mantiene a la mitad de la población atravesando por algún tipo de violencia machista, la posible solución podría estar en la consciencia colectiva de las nuevas generaciones.

Te puede interesar: Michelle Couttolenc: “Las mujeres deben confiar en su trabajo”

En México, más de 4 millones de niños y niñas no van a la escuela de acuerdo con la UNICEF, por lo que el reto de concientizar a las generaciones más pequeñas se traduce en una brecha ascendente.

“El reto es la educación. El hecho de imponerle roles de género a las infancias tiene como resultado adultos que ejercen discriminación de género, en estos tiempos hay que hacer consciencia sobre que es violencia”, expresó María Salguero.

Mientras tanto, en México, la pandemia agudizó la violencia de género. De marzo del 2020 a febrero del 2021, un total de 68,089 mujeres llamaron a las líneas de emergencia por violencia doméstica. De acuerdo con INMUJERES, los feminicidios provienen en su mayoría, de la pareja sentimental.

Lee también: Gilda Garza: Una mexicana marca la pauta en el arte digital

La ingeniera geofísica, quien ha dedicado cinco años a rastrear feminicidios en México en su mapa interactivo, alerta que el tema de feminicidio en México no está bien diagnosticado porque el Banco Nacional de Datos no observa la violencia por el crimen organizado o delincuencia común, las estadísticas oficiales tampoco hablan de la violencia doméstica.

“A veces no sabemos cómo hablar de estos temas con los niños, pero la violencia nos trastoca a todos y… esta imagen de unas niñas de secundaria cargando el ataúd de otra niña son muy crudas porque a esa edad deberían estar pensando en salir a tomar un helado. Hablar de violencia es prevenirla”, denuncia Salguero.

Las problemáticas sociales que abundan en México, los contrastes sociales y económicos no solo atraviesan al país, también atraviesan a las infancias de manera individual o a familias enteras, “los niños también pueden hacer consciencia por el simple hecho de que también son víctimas de abuso sexual, entonces hablarlo es el primer paso para visibilizarlo y tomar acción al respecto, el primer paso es no normalizarlo”, agrega la investigadora.

Lee también: Talento mexicano: dos ingenieras del IPN crearon guantes para descifrar la Lengua de Señas Mexicana

Para María Salguero, su aparición en el libro Cuentos de Buenas Noches para Niñas Rebeldes la hace formar parte de un proceso de concientización. Su motivación son las madres que buscan a sus hijos día con día, de igual forma, reflexiona sobre los niños que pierden a sus madres; sustento, soporte emocional y económico.

Las cifras registradas en su mapa interactivo simbolizan aquellos nombres que por medio de geolocalización, pueden ser humanizadas y nombradas.

“De pronto, cuando hay niñas que dicen que quieren ser como yo, pienso que no me gustaría que ninguna niña tuviera que mapear feminicidios o desapariciones. Imagínate a una niña que ha perdido a su mamá y lee mi historia, no tendría palabras, más bien me gustaría abrazarla”, añade.

Síguenos en Forbes Women para mantenerte siempre informada