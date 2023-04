Mario Bros- la relevancia de un ícono

La nueva película de Mario Bros, estrenada en cines hace algunos días esta siendo un fenómeno mundial, considero relevante explorar este fenómeno y entenderlo como mucho más que un “éxito en taquilla”

Considerando que además tiene el récord en México como mayor recaudación de un estéreo en la historia, creo que es más que importante entender este fenómeno mediático (transmediático)

Antes algunos disclaimers.

De ninguna manera soy crítico ni experto en cine, pero me encanta el cine animado, he sido fan de Disney (aunque cada vez menos) y de Pixar durante años.

No solo soy Gamer en el estricto sentido del término, si no que a la industria de los videojuegos le he dedicado toda mi vida profesional y es un medio que me encanta, por su tecnología, su capacidad para contar historias, su crecimiento económico, su flexibilidad y su capacidad para ser mucho más que solo un producto de entretenimiento (sobre todo hoy).

Soy fan de SEGA, por lo que Nintendo y Mario siempre fueron rivales míos, jejejeje, nunca tuve una consola de Nintendo (excepto la NES original) y solo hablaba de Mario para demostrar como otros juegos (Sonic, Crash, Spyro, etc) eran mejores.

Habiendo dicho esto…

La película de Mario es un producto perfecto, que llega en un momento perfecto y que demuestra la relevancia e importancia que los videojuegos tienen para crear una conexión emocional con su audiencia, mucho más que la serie de “The Last of Us”, creo que esta película marcará una nueva tendencia, un nuevo interés y una nueva generación de contenidos “transmedia ticos”

Mario es una película que hace “click” en más de un sentido, alejándose de todas las tendencias y agendas modernas y aplica el “back to basics” centrándose en una historia muy bien construida, muy dinámica y muy entretenida (Fan o no, Gamer o no, es inevitable divertirte con la película, algo que NO podemos decir de las últimas de Dreamworks o Disney).

En Mario, se nota claramente el cariño que existe por el personaje, su historia y su relevancia, se nota la mano de Shigeru Miyamoto y su equipo en Nintendo, se nota la intención de crear un producto y una historia auténtica, sin agendas, hicieron la película que querían hacer, y cimienta (a mi pesar, jajajaja) por que Nintendo es un fuerza dominante en el mundo del entretenimiento, podría ser la versión de Disney que las nuevas generaciones buscan.

Dudo que sea una “llamarada de petate”, espero que Nintendo lo vuelva a hacer con Zelda y otras propiedades que tiene (no me sorprendería que se lanzará un juego de esta película).

Para cerrar, felicidades Nintendo e illumination Studio, acaban de demostrar que lo importante siempre será lo importante y las tendencias y agendas que otros estudios quieren empujar son, al final del día, irrelevantes.

