Marketing y la crisis de autenticidad

Digamos, por ejemplo, que acabas de comprar una nueva aspiradora robótica que se maneja desde el celular, pero desafortunadamente tu perro pensó que era un intruso en el hogar y decidió destruirla con toda su ferocidad mientras estabas fuera de casa. Así que ahora estás buscando una aspiradora nueva en el mercado que no sea un blanco fácil para tu mascota.

Ahora bien, existen algunas marcas increíbles con anuncios muy interesantes, pero no estás muy seguro de confiar en esas marcas y todas sus campañas publicitarias. Por ello y “casualmente” gracias a los algoritmos de las redes sociales que manejas, resulta que tu influencer favorita quiere contarte sobre su aspiradora y cómo ha logrado facilitarle su vida y que tú puedes también, así como ella, tener una vida tan perfecta si adquieres esa aspiradora. Además, tiene un código de descuento del 20% exclusivo para ti. Tu mamá, por otro lado, quiere contarte sobre la aspiradora que ha estado usando durante los últimos 20 años y que no ha necesitado ni cambiarla. ¿Ya te convencieron alguno de ellos? Es probable que no.

Bueno, si es que eres como yo, lo primero que vas a hacer antes de comprar tu aspiradora o cualquier otro producto o servicio, es buscar reseñas en línea. Estos son comentarios de completos extraños en Internet que acabamos de admitir que merecen nuestra confianza plena más que la de los miembros de nuestra propia familia. Y si de paso hay una crítica negativa allí, por alguna obscura razón, nos hace confiar aún más.

Lo anterior se debe a que hemos entrado en esta era de Amazon en la que esperamos encontrar toneladas de reseñas de usuarios sobre cualquier cosa y acerca de todo. De hecho, confiamos cada vez más en estas reseñas, según una encuesta de eMarketer 80% de los consumidores confían plenamente en las reseñas en línea para tomar casi cualquier tipo de decisión de compra. Con suerte, esto te llevará a encontrar la perfecta aspiradora de tus sueños, pero lo más probable es que no sea así.

Desde los albores de Amazon, ha habido toneladas de reseñas falsas, con un aumento desde 2015 en particular. ¿Y en cuanto a esos influencers que se suponía que debías confiar con sus reseñas imparciales y no pagadas?. Bueno, han estado usando tanto photoshop y filtros que es casi imposible confiar en cualquier imagen o video que veamos en línea. En realidad, están fingiendo hasta vacaciones enteras, están comprando a todos sus seguidores. Y no nos olvidemos por favor del festival Fyre, quizás la mayor estafa de influencers de todos los tiempos. La puedes ver en Netflix como “La Fiesta Más Exclusiva Que Nunca Sucedió”.

Esto ha llevado a la muerte de la autenticidad, y es por eso que los consumidores ya no confían en las marcas ni el los supuestos “influencers”. Sin embargo, la gran mayoría de los consumidores todavía buscan autenticidad como lo demuestra una encuesta realizada por la Global Marketing Association, donde 90% de los consumidores declaran que la autenticidad de marca es importante cuando se trata de elegir las marcas con las que quieren relacionarse.

Estamos entrando en modo crisis, los consumidores no están seguros de en quién pueden confiar y depende de las marcas para que se conviertan en el emblema de la verdad y la integridad. Es por eso que hoy, más que nunca, las marcas si quieren diferenciarse tienen que aplicar tres tácticas de marketing dirigida a sus consumidores para romper la crisis de identidad que son:

Co-branding de Influencia

Gratificación Instantánea

El enamoramiento a través de la inteligencia artificial

De estas tres tácticas estaré hablando detalladamente en los siguientes artículos aquí en Forbes México.

