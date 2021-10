Tesla, Amazon y Apple impulsan a Wall Street a un cierre récord

Reuters.- Wall Street cerró con un alza esta tarde impulsado por las acciones de Tesla, Apple y Amazon, antes de la presentación de sus resultados, mientras que las sólidas ganancias de empresas como Caterpillar y Merck ayudaron a disipar la preocupación por la desaceleración del crecimiento en Estados Unidos.

Valores de alto perfil de Wall Street como Tesla Inc, Apple Inc y Amazon.com Inc impulsaron el Nasdaq y ayudaron a que el índice cerrara en un récord, después de que el S&P 500 y el Dow lo habían hecho a principios de la semana.

Tanto Apple como Amazon tenían previsto publicar sus resultados trimestrales después de la campana de cierre.

Wall Street al alza por valores de alto perfil

Caterpillar Inc despegó en Wall Street, después de reportar una ganancia trimestral mejor de lo esperado por el aumento de los precios de las materias primas, mientras que un pronóstico alcista del fabricante de medicamentos Merck & Co Inc ayudó a sus acciones.

Los inversores también estaban atentos a Washington, donde el presidente Joe Biden dijo que había conseguido un nuevo marco de 1,75 billones de dólares para el gasto en infraestructura y el cambio climático.

“Las ganancias siguen siendo muy buenas”, dijo Bill Stone, director de inversiones de Glenview Trust Co, quien también señaló que el marco de Biden, si tiene éxito, no aumentaría los impuestos corporativos como los inversores habían temido.

“En la superficie, eso es positivo para las ganancias corporativas” de Wall Street y de cara al futuro, dijo Stone.

Según datos preliminares, el S&P 500 ganó 44.85 puntos, o un 0.98%, a 4,596.25 unidades, mientras que el Nasdaq avanzó 212.28 puntos, o un 1.39%, a 15,448.12. El Promedio Industrial Dow Jones subió 236.94 puntos, o un 0.67%, hasta 35,727.63 unidades.

