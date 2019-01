Mexicanos recurren a internet para vender regalos que no les gustan

Notimex.- El 80% de las personas que recibió un regalo en la pasada temporada señaló que no fue de su completo agrado, por lo que 52% de ellos podría vender aquellos obsequios que no los convencieron, de acuerdo con Segundamano.mx.

La plataforma de anuncios clasificados explicó que lo anterior podría deberse al descontento de las personas, ya que año con año les obsequian regalos muy similares.

Según el estudio, 50% de los encuestados dijo que no se quedan con los obsequios porque no los necesitan y nunca los van a utilizar, mientras que 35% los vende por internet, para no almacenarlos.

La plataforma indicó que se pensaría que solo los millennials venderían los regalos, sin embargo, 52% tiene un rango de edad entre 35 y 55 años, quienes podrían vender los obsequios recibidos que no les convencieran del todo.

PUBLICIDAD

Según la investigación, entre los regalos más recibidos, 38% es ropa, 15% calzado, 12% lociones y perfumes, 6.0% accesorios y joyería, 5.0% referente al entretenimiento, como música, películas o series, y otro 5.0% artículos para el hogar.

Para Segundamano, con las facilidades que brinda Internet, ahora es más rápido y seguro hacer este tipo de transacciones, ya que las plataformas son el intermediario.

Te puede interesar: