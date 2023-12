México debe mejorar incentivos fiscales y talento para capitalizar la Siliconomía: Intel

La disrupción en la cadena logística global exhibió que la cadena de suministro de los semiconductores está poco equilibrada. Mientras Asia produce el 80% de estos dispositivos, Estados Unidos y Europa solo producen el 20% restante. Este es un tema considerado de alta prioridad para Estados Unidos, cuyo gobierno anunció esfuerzos multimillonarios para, de la mano de actores relevantes del sector como Intel, reequilibrar la producción global de chips.

Esto presenta a México una oportunidad tan importante como la del nearshoring. Si bien México ya es parte de la cadena de suministro de Intel (en Guadalajara la compañía estadounidense diseña y valida sus semiconductores), aún tiene que apretar las tuercas en agendas como la capacitación de talento especializado y la creación de incentivos fiscales para destacar sobre otros países que quieren tomar más protagonismo en la Siliconomía como India, Malasia, Singapur o incluso Brasil.

De acuerdo con Intel, hoy en día el silicio (material con el que se fabrican los chips y semiconductores) alimenta una industria de 574 billones dólares que impulsa una economía tecnológica global valorada en alrededor de 8 trillones de dólares. Toda vez que todos los sectores de la economía global se benefician de los semiconductores, desde la educación, la manufactura, tecnología de consumo o empresas, hacia 2030 la Siliconomía podría crecer a 1 trillón de dólares.

Y es que, si lo piensas un momento, casi todo a nuestro alrededor lleva un chip o semiconductor en sus entrañas. Están presentes en los celulares, tabletas, computadoras, relojes inteligentes, cámaras digitales, televisores, refrigeradores, lavadoras, aires acondicionados, automóviles, dispositivos médicos, cámaras de seguridad. También son esenciales para industrias como la de internet, conectividad, telecomunicaciones, energía, videojuegos, streaming.

Siliconomía, una economía global basada en los semiconductores

Intel llama a todo esto la Siliconomy, o Siliconomía, es decir, una economía global basada en los semiconductores (cuyo principal materia prima es el silicio). “Se prevé que las industrias automotriz, de computación y almacenamiento de datos e inalámbrica impulsarán el 77% del mercado total de semiconductores para 2030. La inteligencia artificial también está impulsando la Siliconomía. De hecho, los chips relacionados con la inteligencia artificial podrían impulsar el 20% de la demanda de semiconductores para 2025”, ha dicho la compañía.

En una reunión con la prensa, directivos de Intel a nivel Latinoamérica consideraron que México es el país mejor posicionado para tener un papel más relevante dentro de la Siliconomía. No solo por la integración comercial y cultural entre México y Estados Unidos (país desde el cual se comercializa el 60% de la producción global de semiconductores), sino por la madurez del talento y su liderazgo en la economía de Latinoamérica, pero hace falta que se ajusten algunas tuercas.

Por ejemplo, el director general de Intel para Hispanoamérica, Santiago Cardona, comentó que la compañía aspira a que al final de esta década la producción de semiconductores esté más equilibrada: que el 50% se produzcan en Asia, mientras que 30 y 20% se produzca en América y Europa, y ese esfuerzo pasa por integrar a México con un papel más relevante en la Siliconomía.

Intel destaca el peso de México

Carlos Rebellón, director de Políticas Públicas y Gobierno para Intel América, señaló que después de Estados Unidos, México “es el país con la industria de semiconductores más madura y desarrollada de la región. Nosotros usamos más de 50 variables, por ejemplo, cuántas empresas de semiconductores hay en el país, cuántas ensambladoras, cuántos fabricantes de servidores, y sin duda México tiene el sistema más grande de la región y eso le da la fortaleza de ser un país que tiene las variables requeridas para que las empresas basadas sobre todo en Asia, si están pensando en diversificar sus operaciones, el país de destino sea México”.

“Y eso ya está pasando, nosotros estimamos que en los últimos tres años han llegado cerca de 16 billones de dólares en inversión de empresas tecnológicas al país, buena parte está motivada en expandir esta capacidad que está muy atada al mercado norteamericano, donde se fabrica cerca del 20% de los chips, pero donde más del 60% de los chips se comercializan”, abundó el directivo de Intel durante el encuentro con medios.

Cuestionado sobre los temas que México debe reforzar para capitalizar de mejor forma los esfuerzos de reforzar la cadena de suministro de semiconductores de este lado del mundo, Carlos Rebellón comentó que “desde hace dos años venimos analizando y trabajando muy de la mano con la Secretaría de Economía en identificar las ventajas y lo que tiene que mejorar México”.

“México tiene tres ventajas muy grandes para la industria de semiconductores. La primera es la proximidad e integración con el mercado norteamericano. La frontera más grande del mundo en materia de comercio de chips y electrónica no está en Asia, está aquí, es México-Estados Unidos, esa es una gran ventaja junto con la integración comercial del TMEC”, explicó.

“La segunda gran ventaja es la abundancia del talento. México tiene el número de técnicos y tecnólogos más grande de todos los países de la OCDE. Eso nos da una base instalada de capital humano muy grande sobre la cual entrenar y hacerlo disponible y la vez los costos son competitivos frente a muchas geografías”, continuó.

Añadió que la tercera ventaja es la industria tecnológica ya establecida con capacidad exportadora y recordó que México exporta bienes relacionados con tecnología cerca de 120 billones de dólares al año.

No obstante, advirtió que otras economías como India, Tailandia, Vietnam, Malasia, también compiten por un sitio dentro de la Siliconomía. “En eso hemos visto que México está evaluando cómo se compite a nivel de incentivos, porque esos países son muy agresivos lanzando paquetes de subsidios de hasta desembolso directo de cash que México no tiene y está viendo cómo competir”.

“Lógicamente el talento es algo que no se puede soltar. Lo que era el talento que ayer posicionó a Jalisco o al norte como maquila no es el mismo que se necesita hacia el futuro, entonces es algo que no se puede soltar. Lo tercero es más puntual y depende de caso a caso en dónde se ubiquen las nuevas instalaciones, es la disponibilidad de energía y agua”, abundó el director de Políticas Públicas y Gobierno para Intel América.

