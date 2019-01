México tiene que enfocarse en la movilidad para destacar en 5G : David Shing

Para el profeta digital David Shing “Shingy”, México tiene el potencial necesario para convertirse en uno de los países punta de lanza en tecnología 5G pero para ello primero tiene que centrarse en la movilidad.

En una plática con Forbes México, Shing afirmó que un defecto de los mexicanos es ir de underdog o subestimado, pero para este creativo digital nuestro país tiene todas las cualidades para lograr hacer un cambio y ser punteros en 5G.

México se encuentra en una zona telúrica y eso provoca que pueda haber terremotos, eso puede tornarse en una ventaja para el país ya que esos desastres dan la oportunidad para provocar un cambio y empezar de cero.

En la Ciudad de México, la cual tiene más de 29 millones de personas, el tema de la movilidad tiene que ser una prioridad y eso con la implementación de las tecnologías es posible explica Shingy. Otra ventaja es que el 97% de la población está conectada y eso puede facilitar la implementación de una mejor movilidad.

Una vez solucionado el tema de la movilidad para David Shing tiene todo lo necesario para implementar el 5G y colocarse como cabeza en esta tecnología. Este australiano profeta de lo digital alaba la sociedad mexicana la cual siempre busca el balance entre trabajo y vida social, además que la CDMX haya sido nombrada ciudad de diseño hace que se abra más al mundo.

“Si CDMX quiere ser de las mejores del mundo tiene que tener infraestructura a la altura, por ejemplo el 5G”, dijo Shing.

Es un gran momento para crear marcas

Para el profeta digital australiano en la actualidad no encontramos en un gran momento para el nacimiento de marcas nuevas .

Y es que víctimas de la desconfianza generalizada que existe en el mundo, las marcas tienen que luchar aún más para hacerse con la atención de los clientes, por eso para Shingy en la actualidad es el momento idóneo para lanzar una nueva marca.

Una que escuche al usuario y sepa entender sus actitudes, porque estos están ansiosos de consumir nuevas marcas por que las que existen en la actualidad no les implica un sentimiento de pertenencia fuerte.

Lo que hoy busca la gente es la autenticidad, por eso marcas como Tesla, Apple o Facebook triunfan porque en si son autenticas. Desde sus CEO’s los cuales le dan normalidad a su vida (vestimenta hasta discursos)hasta las aplicaciones.

Lo que persigue el usuario es ser sí mismo, por eso ante la pregunta de su en esta época la pantalla del smartphone es la primera pantalla de contacto con el usuario, Shing contestó tajantemente : “si esa pregunta me la hubieras hecho hace 1o años te diría que si pero hoy no lo creo, en la actualidad cualquier pantalla con la que esté interactuando es la primera pantalla”.

Además es importante para el usuario que la experiencia con la marca no se interrumpida, cosa que hoy pasa ya que todas las aplicaciones se pueden conectar entre si y eso hace que la relación, cliente – marca se interrumpa constantemente con las redes sociales.

“Cualquier marca que este en el mundo digital compite contra todo, no solo marcas sino también personas, medios, etcétera”, por eso para este profeta digital es importante que las marcas puedan unir lo digital con la realidad y reforzar la experiencia del usuario.

Esto únicamente no basta, se necesita que en la realidad se continue la experiencia que el usuario vive al interactuar en el mundo digital o viceversa. La marca que no entienda eso para David Shing está en una gran desventaja frente a los demás.

Hoy en día lo que uno compra cuando abre una aplicación es lo que hay detrás de ella, de ahí la importancia de escuchar al usuario, si una marca logra que este le de a su icono en la primera pantalla parte con cierta ventaja.

Cuando le preguntamos por un consejo para aquellos que quieren ser CEO de su empresa, David Shing dijo, ” cuando era joven me dijeron que me fijara en la forma de vivir de quien me inspira y no en que hace o su puesto, ya que es esa misma vida la que viviría. Eso le diría a las próximas generaciones”.