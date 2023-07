Multimillonarios revelan la sabiduría del dinero, sus lecciones de vida y qué nos depara el 2023

Durante más de 105 años, Forbes ha estado informando sobre las mentes empresariales más inteligentes y los mejores inversionistas del mundo. En 1969, la revista Forbes describió por primera vez a Warren Buffett en un momento en que su Buffett Partnership con sede en Omaha tenía solo 12 años, pero ya tenía un valor de 100 millones de dólares (mdd) y un rendimiento anual compuesto del 31%.

En el artículo, Buffett describió el mercado de valores como si tuviera un “socio maníaco-depresivo”, insistiendo en que los inversores no compren ni vendan acciones en sus términos, sino que inviertan solo cuando los precios les convengan, según la investigación fundamental.

En lo que va de 2023, Mr. Manic-Depressed Market, medido por el S&P 500, ha ganado casi un 16%, después de un pésimo 2022 en el que cayó un 19%. El Nasdaq Composite de gran tecnología ha subido un 31.7% en la primera mitad de 2023, impulsado en gran medida por el entusiasmo por la inteligencia artificial y las empresas pioneras en la tecnología disruptiva como Nvidia, Microsoft y Alphabet. El Nasdaq Composite está teniendo su mejor primera mitad desde 1983. El año pasado cayó un 33%.

¿QUÉ NOS DEPARA LA SEGUNDA MITAD DE 2023?

A pesar de las subidas de tipos de la Reserva Federal y su misión de enfriar la economía en un esfuerzo por reducir la inflación, el PIB de Estados Unidos (EU) sigue siendo fuerte, con un 2% en el primer trimestre y el desempleo sigue siendo relativamente bajo.

Los bancos más grandes del país tuvieron un buen desempeño durante las recientes pruebas de estrés de la Reserva Federal y los bancos regionales parecen haberse estabilizado. Pero el jurado está deliberando sobre cómo el aumento de los requisitos de capital, junto con las pérdidas de balance en las que están sentados cientos de bancos, afectará en última instancia al sector. Además, no se sabe cuándo el próximo brote de malas noticias bancarias alimentado por la histeria de las redes sociales podría incitar una corrida.

Establecer posiciones de cartera basadas en la lectura de las hojas de té económicas en un momento dado es mejor dejarlo en manos de comerciantes profesionales. Un tacto más inteligente es adoptar un enfoque a largo plazo, informado por aquellos con antecedentes de gran éxito.

El año pasado, Forbes presentó un nuevo servicio mensual de asesoría de inversiones, Forbes Billionaire Investor, que no solo rastrea las acciones favoritas de los inversores más inteligentes y exitosos del mundo, sino que también presenta entrevistas detalladas y perfiles con este grupo de élite. Mientras Estados Unidos celebra su 247° aniversario, Forbes ha seleccionado una selección de sabiduría sobre inversiones y la vida basada en las entrevistas recientes del boletín informativo con ocho grandes de la inversión.

David Rubinstein. FOTO DE SHANNON FINNEY/GETTY IMAGENES

DAVID RUBENSTEIN

PATRIMONIO NETO: 3.1BDD | COFUNDADOR Y PRESIDENTE EJECUTIVO, CARLYLE GROUP

MATEMÁTICAS Y MICROGESTIÓN

“Esto es lo que los grandes [inversionistas] tienen en común: provienen de familias de clase media y obreros. Están bastante bien educados. No son desertores de la escuela secundaria. Tienen una facilidad bastante buena para las matemáticas. Tienen una enorme curiosidad intelectual. Les encanta leer todo lo que pueden, incluso si no se trata del área en la que están invirtiendo. Son esponjas de información. Les gusta tomar la decisión final. No quieren delegar la decisión y cuando toman una mala decisión, la asumen y pasan a lo siguiente”.

CONSEJOS PARA INVERSORES NOVATOS

“Lo más importante es leer, saber en qué te estás metiendo y no pensar que eres un genio porque eres bueno haciendo widgets. Solo sea realista en sus expectativas de tasa de retorno. Lo más importante que hay que reconocer es que el mayor error que comete la gente es vender cuando los mercados bajan y comprar cuando los mercados suben”.

Warren Buffett en la reunión anual de Berkshire Hathaway. FOTO DE YANG CHENGLIN/XINHUA/GETTY IMAGES

WARREN BUFFETT

PATRIMONIO NETO: 112.5 MIL MDD | CEO Y PRESIDENTE, BERKSHIRE HATHAWAY

LAS PERSPECTIVAS Y LA AMENAZA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Puede hacer cosas asombrosas. Bill Gates me trajo la última, tal vez no la última versión, pero pensó que yo podría manejarla, e hizo estas cosas notables, pero no podía contar chistes. Cuando algo puede hacer todo tipo de cosas, me preocupo un poco porque sé que no podremos desinventarlo. Inventamos, por muy buenas razones, la bomba atómica en la Segunda Guerra Mundial, pero ¿es buena para los próximos 200 años del mundo que se ha desatado? Einstein dijo después de la bomba atómica que cambió todo en el mundo excepto cómo piensan los hombres. Yo diría lo mismo sobre la IA. Puede cambiar todo en el mundo excepto cómo piensan y se comportan los hombres, y ese es un gran paso a dar”.

OPORTUNIDADES

“El mundo está cambiando, pero las cosas nuevas no quitan las oportunidades. Lo que te da oportunidades es que otras personas hagan cosas tontas y yo diría que en los 58 años que llevamos dirigiendo Berkshire, ha habido un gran aumento en la cantidad de personas que hacen cosas tontas y hacen cosas tontas a lo grande. La razón por la que lo hacen hasta cierto punto, es porque pueden obtener dinero de otras personas mucho más fácilmente que cuando comenzamos, por lo que podría iniciar 10 o 15 compañías de seguros tontas en los últimos 10 años, y podría volverse rico si fuera hábil en eso, tanto si el negocio tuvo éxito como si no”.

TRIBALISMO VS. LOS ESTADOS UNIDOS

“Ahora el problema que tenemos, creo, es el partidismo. Parece ser este movimiento hacia el tribalismo, y el tribalismo simplemente no funciona tan bien. Cuando se trata de tribalismo, ni siquiera escuchamos al otro lado, y el tribalismo puede conducir a turbas, pero si todavía tuviera la opción de cualquier lugar para nacer en el mundo, me gustaría nacer en los Estados Unidos. Unidos y me gustaría nacer hoy. Es un mundo mejor que el que hemos tenido nunca. Necesitamos pensar en diferentes soluciones en términos de cómo resolver problemas importantes. Hasta ahora, no parece muy prometedor, pero estoy seguro de que cuando Lincoln vio lo que estaba pasando en la Guerra Civil, tampoco parecía muy prometedor. Los desafíos son enormes, pero creo que EU es capaz de hacer cosas notables y no me sorprendería si lo volviéramos a hacer”.

Ron Baron. FOTO DE CHIP EAST/BLOOMBERG NEWS

RON BARON

PATRIMONIO NETO: $4.9 MIL MILLONES | PRESIDENTE Y DIRECTOR EJECUTIVO, FONDOS BARON

SOBRE EL CAMBIO DE LA INVERSIÓN EN VALOR AL CRECIMIENTO

“Cuando comencé, se trataba de lo que valía un negocio. Se basó en lo que pensé que valía un negocio y luego lo compré con un descuento. Compré un montón de acciones como esa, la mayoría de ellas funcionaron bien, pero las que no funcionaron fueron inversiones terribles y no pude salir de ellas. Así que dije, eso no suena como una muy buena idea. Lo que resultó ser una mejor idea fue invertir en grandes empresas con potencial de crecimiento, grandes personas dirigiéndolas y una ventaja competitiva. Me concentré en el crecimiento de las ventas en lugar del crecimiento de las ganancias por acción”.

CONSEJOS PARA SU YO DE 20 AÑOS

“Tienes que amar lo que haces, realmente trabajar duro y proteger tu reputación por encima de todo lo demás. Con eso me refiero a la forma en que actúas cuando nadie ve lo que estás haciendo. Tienes que preguntarte, ¿estaría orgulloso? Una de las personas que me ayudó al principio de mi carrera fue Jay Pritzker, quien una vez me dijo: “Ron, si necesitas tener un acuerdo por escrito, estás haciendo negocios con la persona equivocada”. Tienes que vivir y morir por tu palabra. Lo que dices que vas a hacer, lo haces. Esa fue una gran lección, cumplir tu palabra y ser una persona que da apretones de manos”.

MAYOR TRIUNFO DE INVERSIÓN

“Sería Tesla (TSLA), ese es el que más hemos aprovechado y el que sigo pensando que vamos a aprovechar al máximo en el futuro… Así que invertimos 380 millones entre 2014 y 2016, lo que ha generado miles de millones de dólares en ganancias para nuestros clientes a lo largo de los años. Creo que obtendremos un retorno de nuestra inversión cinco, seis o siete veces mayor en los próximos diez años. Ahora también hemos estado invirtiendo fuertemente en SpaceX”.

El multimillonario Sam Zell, quien murió en mayo de 2023. FOTO DE JOE BUGLEWICZ/BLOOMBERG

SAM ZELL

PATRIMONIO NETO: 5,200 MIL MDD | FUNDADOR, INVERSIONES DEL GRUPO DE ACCIONES

LA SUPREMACÍA DEL DÓLAR

“La preocupación número uno que tengo es la pérdida del dólar como moneda de reserva. No creo que nadie entienda realmente el increíble beneficio que representa para Estados Unidos y para nuestro nivel de vida que nosotros, en efecto, seamos la moneda de reserva. Y podemos imprimir. Pero como cualquier escenario, si lo lleva demasiado lejos, si degrada la moneda fiduciaria hasta el punto en que la gente pierde la confianza en la moneda de reserva, tendrá un impacto bastante significativo en el entorno económico general”.

DESCARBONIZACIÓN

“La administración de Biden entró y casi ha hecho todo lo posible para inhibir el crecimiento de los combustibles fósiles. Están operando bajo lo que creo que es una suposición falaz de que dentro de un período de tiempo relativamente corto, como California, no habrá más automóviles que utilicen combustible de carbono para 2035. Simplemente no veo cómo podemos dejar de usar carbono. energía dentro de este período de tiempo. Ni siquiera creo que esté cerca”.

Importancia de la liquidez

“Liquidez es igual a valor. Por eso animamos a todas nuestras empresas a mantener altos niveles de liquidez. Porque al final, cada período de estrés económico ha terminado con un evento de liquidez o un verdadero desafío de liquidez, y la forma en que se aborda separa a los hombres de los niños”.

Leon Cooperman. FOTO POR CHRISTOPHER GOODNEY/BLOOMBERG

LEON COOPERMAN

PATRIMONIO NETO: 2,500 MDD | FUNDADOR, OMEGA ASESORES

POR QUÉ INVERTIR EN VALOR

“Siempre he estado orientado al valor. Me gusta obtener más por mi dinero de lo que pago. He observado que la tecnología es un arma de doble filo. La innovación de unos es la obsolescencia de otros, por lo que nunca he entendido pagar múltiplos altos por negocios cuando podrían tener una vida útil corta. Mira a Meta como un ejemplo perfecto. TikTok parece estar quitándoles su mercado”.

CONSEJOS PARA VEINTEAÑEROS

“El consejo más importante que les doy a los jóvenes es que la única forma de tener éxito es hacer lo que amas y amar lo que haces.lo haces Trabajo semanas laborales de 80 horas, pero nunca lo vi como trabajo. Disfruté lo que hice”.

Mario Gabelli. FOTO POR RON ROCHLIN/GETTY IMAGES

MARIO GABELLI

PATRIMONIO NETO: 1,600 MDD | CEO, GAMCO INVERSORES

UN ENFOQUE PRÁCTICO PARA LA INVESTIGACIÓN DE INVERSIONES

“Básicamente tomas un informe anual y lo profundizas. Así que mira eso. Pero lo que es más importante, debido a que sigues una industria, entras y lees todas las revistas comerciales, vas a todas las conferencias, vas a ver cinco, seis empresas… obtienes un mecanismo de retroalimentación. Por ejemplo, una vez que había una empresa, Snap-on Tools, crearon Safety Clean. Así que me digo a mí mismo, escucha, voy a un chico de la estación de servicio local y digo, ¿qué estás comprando? Iríamos de abajo hacia arriba en una industria”.

CONSEJOS PARA VEINTEAÑEROS

“Básicamente, para un nuevo inversor, si tienes 20 años y creciste en Fortnite, te gusta tener ganancias a corto plazo, piensa en el largo plazo. Esa es la noción de capitalización de valor durante un período prolongado de tiempo. Tengo una cuadrícula que uso cuando doy charlas universitarias sobre cómo convertirse en multimillonario. Y eso es tomar un [café] menos, y tomar ese dinero para eso e invertirlo. Entonces, uno menos por día, y está poniendo $ 35 en una semana, y crece al 4, 6, 8, 10% durante los próximos 40 años, ¿dónde va a estar? Entonces, si realmente quiere ayudarse a sí mismo, una cerveza menos o una White Claw menos”.

Glenn Dubin con su esposa Eva Andersson-Dubin. FOTO DE ALBIN LOHR-JONES/SIPA USA/NEWSCOM

GLENN DUBIN

PATRIMONIO NETO: 2,800 MDD | FUNDADOR, DUBIN & CO.

TENDENCIAS DE CONDUCCIÓN, APUESTA POR LO MEJOR

“Estoy buscando una estrategia, una región, una clase de inversión, donde el viento esté de espaldas. Ese podría ser un nuevo mercado, ese podría ser un nuevo producto, ese podría ser un cambio secular en el ciclo de inversión. Luego, sale e identifica talento, ya sea un administrador de cartera, un comerciante, un analista o un analista cuantitativo, obviamente, dependiendo de la estrategia y el negocio que esté construyendo. Si juntas esas dos cosas, algo en lo que tienes el viento a tu espalda e identificas un gran talento, la probabilidad de éxito aumenta significativamente”.

LA IMPORTANCIA DE LA EXPERIENCIA

“Muchas personas que administran dinero hoy lo han hecho solo en un entorno muy favorable para los activos de riesgo, un entorno de tipos de interés bajos. Ahora estamos en un ciclo de ajuste. Hemos aumentado las tasas de interés de cero a 5% en un período de tiempo relativamente corto y está creando muchas grietas en el sistema. Si no tiene la experiencia de manejar un ciclo de tasas de interés al alza, está en una verdadera desventaja”.

Tom James. FOTO DE RAYMOND JAMES

TOMAS JAMES

PATRIMONIO NETO: 2,300 MDD | PRESIDENTE EMERITO, RAYMOND JAMES FINANCIAL

BUSCAR TOMADORES DE BOLETOS

“Quiero ser un cobrador de boletos en el puente de peaje y ganar más dinero cada año a medida que más y más personas crucen el puente. Ese es el tipo de empresa [acciones] que quiero tener. Ahora mismo estoy comprando Verizon (VZ). Tiene un buen rendimiento [7%] y tiene un precio en el extremo inferior de su rango en los últimos cinco años [relación P/E de 7]. No me preocupa que se arruine”.

SOLO DIGA NO AL MOMENTO DEL MERCADO

“Si observas casi cualquier período de diez años, las acciones suben. Las personas son pésimas en la determinación de fondos y tapas. Me gusta usar el costo promedio en dólares y poner dinero en el mercado durante varios años. Si entras a mi oficina con mucho dinero, te digo que si quieres invertirlo durante los próximos dos años, lo haremos trimestralmente ocho veces. No se puede vencer al mercado a largo plazo”.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS CONSEJOS CALIENTES

“Evite a ese tipo que viene a usted con una idea bursátil porque está funcionando bien, pero no puede entender lo que realmente está pasando en la empresa y suena como una tontería. En el mercado bajista de 1974, fui a la mejor escuela de negocios de la historia llamada la escuela de los golpes duros. Si quieres que te quiten la arrogancia de la cabeza, simplemente pasa por un período como ese. Tienes que arriesgarte, pero hay momentos en los que lo haces y otros en los que no lo haces. Todos los inversores minoristas no quieren invertir en la parte inferior del mercado, pero quiero invertir en la parte inferior del mercado”.

