Después que el pasado Best Buy anunciara su salida del mercado mexicano, la cadena de artículos tecnológicos dirá definitivamente adiós al país en marzo próximo, con el cierre de todas sus tiendas.

En conferencia con analistas, el director de finanzas de la compañía estadounidense, Matt Bilunas, aseguró que “todas las ubicaciones de nuestras tiendas en México estarán cerradas a fines del primer trimestre”.

Best Buy informó en noviembre de 2020 que dejaría de operar en el país, con el cierre de sus sucursales el 31 de diciembre; su página de internet, en tanto, permanecería operando hasta agotar existencias.

“Tomamos la difícil decisión de salir de nuestras operaciones en México. Quiero agradecer a los equipos en México por su tremendo trabajo durante los últimos años. Todos deberían estar increíblemente orgullosos de sus logros”, aseguró en su momento la directora general de Best Buy a nivel global, Corie Sue Barry.

A su vez, Fernando Silva, presidente de la cadena en el país, detalló que la decisión no refleja los esfuerzos que ha hecho su equipo de colaboradores, ya que construyeron un equipo extraordinario y una cultura excepcional.

“A pesar de este trabajo extraordinario, los efectos de la pandemia han sido muy profundos y no nos es viable mantener nuestro negocio en México. Por lo tanto, no me queda más que agradecer de todo corazón a los colaboradores y socios comerciales que fueron parte de esta aventura durante estos casi 13 años”.

En su momento, Best Buy detalló que brindaría ayuda y soporte a sus colaboradores en el proceso de cambio y que las condiciones de conclusión de la relación con la empresa serán más favorables a las establecidas por la ley.

