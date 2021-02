Luego del trago amargo que les trajo el coronavirus a los cerveceros artesanales mexicanos, el presidente de Acermex, Alejo Magallanes, asegura que, si bien ya libraron el 2020, todavía no están del otro lado; pero la aprobación de la iniciativa que establece una cuota fija por contenido alcohólico en las bebidas un factor que impulse la industria.

En entrevista con Forbes México, el represente del sector estimó que el año pasado las ventas de productores artesanales caerían entre 5 y 15%, derivado de la implementación de medidas sanitarias para evitar la propagación del virus, el freno en la producción y la Ley Seca que implementaron algunas entidades.

“Si bien ya libramos el 2020, en 2021 todavía no estamos del otro lado; mientras no veamos la luz al final del túnel y empezamos a tener un tema de vacunación que vaya de la mano con inmunidad adquirida de manera natural, no se va a reactivar el nuestro sector”, aseguró.

Por lo que Magallanes es optimista y espera que al final de este año tengan un repunte, no solo en su sector, también en los relacionados como servicios y turismo, lo que los ayudará a recuperarse de posibles deudas, compromisos que las empresas estén arrastrando desde el año pasado.

“Como cervecería sí fue un año súper complicado, en el cual llegamos a pensar que íbamos a perder todo el fruto de nuestro trabajo, al menos parcialmente, nunca pensé que loba iba a fracasar totalmente, sí dije: vamos a tener que vender activos, que pasar la charola con socios”, dijo el también fundador de Cervecería Loba.

Sin embargo, señaló que, al mismo tiempo, ese miedo los hizo madurar y buscar canales de distribución como supermercados, ventas en línea, Amazon, Mercado Libre, “cosas que no nos interesaban antes porque nuestro producto lo queríamos casi de nuestra mano entregársela al consumidor.”

“A nivel Industrial fue algo similar, en su mayoría los cerveceros también sobrevivieron, maduraron, nos movió, nos hizo crecer en términos de canales a toda la industria, pero sí hubo pérdidas… tuvimos muchos soldados caídos, que normalmente no hubiéramos tenido”, explicó.

Cambio en tributario podría subir la espuma de artesanales

En medio de este panorama, en agosto del año pasado el senador Gerardo Novelo propuso modificar la Ley del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios (IEPS), para que se establezca una cuota fija por contenido alcohólico en las bebidas, cambio que no solo podría ayudar a las cerveceras artesanales a tener una cancha mas pareja, sino a otras bebidas, como el mezcal, sotol o bacanora.

Y es que la propuesta plantea incluir el precio de 1.40 pesos por grado etílico contenido en una botella o lata de bebida alcohólica; esquema representaría para la hacienda pública un aumento inmediato en la recaudación de alrededor de 20 mil millones de pesos.

Alejo Magallanes consideró esto tendría un efecto positivo para la industria artesanal de cerveza, mezcal, sotol y a la cultura, ya que vienen millones de turistas a México y regresan sus países sin saber se tienen bebidas ancestrales, porque son industrias que están deprimidas por el actual esquema tributario.

En este sentido, la directora de la Acermex, Cristina Barba, explicó que contempla un sistema esquema escalonado en relación a nivel de producción, puede ser benéfico para el cervecero artesanal.

“Quiere decir que tú vas a pagar determinado IEPS, por determinados hectolitros de producción, que de alguna manera nos pone en un piso más parejo…la pregunta es si beneficia a Hacienda, si es un movimiento que no va a beneficiar a la recaudación de recursos no va a pasar nunca, al final de cuentas el gobierno tiene que fondear todos los gastos derivadas de la pandemia”.

Magallanes opinó que el sistema actual del IEPS no logró su objetivo, porque premia el alcohol de baja calidad y producción masiva, dado que entre más barato menos impuesto paga, cuando debería de ser entre más alcohol, más impuesto paga.

