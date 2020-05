Nuestros empleados regresarán a oficinas hasta que se sientan seguros: Mastercard

Serán los propios empleados de Mastercard los que decidan el mejor momento para regresar a la oficina, tras las medidas de distanciamiento y trabajo remoto adoptadas por la pandemia del coronavirus.

Así lo dio a conocer la compañía, como parte de sus acciones en busca de la salud y el bienestar de siu plantilla laboral.

“Al final del día, nuestros empleados tomarán la decisión de regresar a la oficina cuando se sientan cómodos, independientemente del momento en el exista una vacuna disponible. Nuestros empleados son quienes conocen mejor sus circunstancias, preferencias y necesidades”, señaló la empresa a Forbes México.

Mastercard resaltó que actualmente la mayoría de su equipo trabaja de forma remota, incluso cuando sus oficinas permanecen abiertas.

El segundo mayor procesador de pagos del mundo también considera consolidar oficinas, dijo el presidente de Personal, Michael Fraccaro, a Reuters.

“Esperamos en las próximas semanas y meses que más empleados continúen trabajando desde sus casas que en la oficina“, señaló. “Y estamos de acuerdo con eso. Respaldamos esa opción”.

Cuando la situación se estabilice, las empresas alrededor del mundo podrían ver que sus oficinas sólo están completas en un 30%, según Fraccaro, lo que lleva a Mastercard a pensar sobre sus futuras necesidades inmobiliarias.

Mastercard se une a otras empresas tecnológicas y financieras que han dicho que no planean implementar iniciativas generalizadas de regreso a sus oficinas en el corto plazo, incluidos sus principales rivales American Express Co y Visa Inc.

Alrededor de un 90% de la fuerza de trabajo de Mastercard opera de manera remota, incluyendo a los que se encuentran en el extranjero, como Pekín y Shanghái, dijo Fraccaro. Los empleados que trabajan en oficinas deben seguir las reglas de distanciamiento social, usar mascarillas y someterse a controles de temperatura, afirmó.

Con información de Reuters.