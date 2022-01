Miniso alcanza ya nivel de ventas prepandemia; lanzará programa de ‘loyalty’

A más de ocho años del nacimiento de las tiendas Miniso en Japón, la cadena de tiendas asegura que tras recibir los golpes de la pandemia de Covid-19 que afectaron las ventas en sus tiendas, en el último trimestre de 2021 alcanzaron los niveles de ventas registrados en 2019.

De acuerdo con Arturo Tishman, vicepresidente comercial de la empresa para México y Latinoamérica, Miniso apostará en 2022 por MinisoLove, su programa de loyalty, el cual combinará regalos, dinámicas, juegos y acercamiento con sus clientes.

“Es un programa donde no solo queremos hacer un loyalty tradicional sino sumar muchos beneficios y lograr una interacción diferente con todos nuestros MinisoLovers; el que quiera utilizarlo de una forma tradicional lo podrá hacer comprando y generando puntos que se conviertan en descuentos, pero adicional vamos a tener toda una plataforma dentro de nuestra app donde puedes interactuar, jugar con nosotros, hacer dinámicas como ir a tiendas y encontrar códigos”, precisó Tishman en exclusiva para Forbes México.

Lee: ¿Tiemblan Miniso y Hema? Ale Hop entra a la jugada tras alianza con Palacio de Hierro

Además destacó que dentro de MinisoLove habrá dos tipos de monedas: uno para el loyalty tradicional y otra para los clientes que quieran cambiar sus monedas o “corazones digitales” por colecciones especiales, productos y otros regalos.

Si bien el directivo reconoció que en los últimos años han enfrentado retos como el cierre de 21 sucursales en el país y los problemas logísticos que han impactado el flujo de mercancías en el mundo, Miniso no prevé desabasto de mercancías en 2022.

“Ha sido una situación complicada pero nosotros no prevenimos un desabasto de mercancía y no lo tuvimos. Sí se ha complicado el tema de la logística pero hasta ahora no prevemos tener ningún problema y notamos que cada vez vamos a ir mejorando, tanto nosotros, como el mercado general y todas las empresas que recurren al traslado de mercancías”.

Sobre la variante Ómicron, Tishman previó que no tendrá el mismo impacto económico en otras variantes que han ocasionado el cierre de la economía en CDMX y otros estados. Incluso adelantó que para 2022 tienen pensado abrir de cinco a 10 tiendas adicionales.

“Estamos más optimistas en comparación con variantes anteriores porque lejos de lo que sucede en otros países que han recibido antes el golpe, creo que vemos que la variante se contagia más fácil pero no es tan grave y en el tema económico no prevemos un cierre de tiendas tomando en cuenta que las olas que se han dado en otros países probablemente bajarán igual de rápido”.

No te pierdas: Ómicron hunde recuperación del turismo: no alcanzará niveles prepandemia en 2022

Luego de que la competencia como Hema, Ale Hop y Mumuso aterrizaran en el país para conquistar al mismo segmento, el directivo de Miniso aseguró que la marca tiene el mejor posicionamiento en comparación con los demás.

“Vemos que todo el tiempo nuestra competencia ve lo que hacemos nosotros y creo que es ahí donde tenemos que estar; siempre liderando, tratando de innovar porque tenemos una marca mucho mejor posicionada y un reconocimiento del cliente mucho más grande y tenemos que seguir sobre ese camino que ha puesto a la marca Miniso con una gran fuerza en el país”, mencionó.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado