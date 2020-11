Sector abarrotero mayorista crece 8%; estos son los productos más vendidos

Tan solo en octubre el sector abarrotero mayorista creció el 7.7% y durante este año marcado por la pandemia de Covid-19 que obligó al confinamiento registró un avance del 8.2%, de acuerdo con la Asociación Nacional de Abarroteros Mayoristas (ANAM).

De igual forma que en el primer trimestre de 2020 caracterizado por la compra de abasto, el tercer trimestre ha sido marcado por la adquisición de productos de mayor tamaño.

Esto ha provocado que el 74% de las categorías pierdan compradores, de acuerdo con un análisis elaborado por Kantar, empresa de investigación de mercado.

En cuanto a los hábitos de consumo, los mexicanos adquirieron en mayor medida las siguientes categorías:

Arroz 36.8%

Leche condensada 31.9%

Sueros 28.8%

Leche evaporada 24.4%

Insecticidas 24.3%

Huevo 21.7%

Detergente para trastes 20.3%.

Una vez al mes el 70% de los hogares mexicanos consumieron aceites y antiadherentes, agua embotellada, cloro, cremas lácteas, detergentes para ropa, galletas, jugos néctares y agua de sabor, leche líquida, pan industrializado, papel higiénico, pastas para sopa, refrescos, suavizante y yoghurt.

Ante esto, el director general de la ANAM, Iñaki Landáburu Llaguno, precisó que en términos anualizados y por categorías, los comestibles crecieron a un ritmo del 11.5%, productos de limpieza y cuidado del hogar, 6.6%; alimentos para mascotas, en franca recuperación, por lo que llega al 6.4%; productos de higiene y cuidado personal, 3.5%, y papel aún mantiene una leve caída del 1.2%.

“Estas cifras demuestran que seguimos creciendo y no pararemos, además este fin de año no podemos dejar de apoyar nuestra distribución para seguir llegando a donde otros canales de distribución no llegan y mantener nuestro liderazgo”, agregó Landáburu Llaguno.

En el mes de octubre los proveedores que han registrado mayor crecimiento son ADM Animal Nutrition, con 42.0%; Laboratorios Pisa Electrolit, 39.0%; SIGMA Alimentos, 33.7%; Maruchan, 33.5%; Embotelladores PEPSI Gepp, 32.6%; Zucarmex, 30.7%; McCormick, 19.8%; Profina Veladoras, 19.2%; Sabormex, 18.9%; La Costeña, 17.1%, y Alpura, 16.1%.

En tanto, Nestlé continúa coronándose como el proveedor más importante con una participación del 8.6%, seguido por Kimberly Clark con 6.5% y Gamesa con el 5.3%.

