Las cadenas de supermercados en México están volteando a ver a sus homólogos en China y Europa para adoptar protocolos para el regreso a la ‘nueva normalidad’. A pesar de que estas tiendas continúan abiertas por formar parte de las industrias esenciales lo hacen con ciertas restricciones, como el uso de cubrebocas y el acceso de una sola persona al momento de realizar las compras, y que posiblemente se queden para el resto del año.

“Veremos que no dejaran dar acceso a mas de una persona por familia y no se les permitirá el acceso si no tienen cubrebocas, continuará el gel antibacterial y la restricción en horarios. Por ejemplo en Soriana solo dejan ingresar a personas de la tercera edad hasta las 11 am y en el caso de Chedraui restringió sus horarios de 7:00 am a 2:00 pm. Estas restricciones continuarán en 2020 y no solo en empresas de retail”, señaló Julián Fernández, analista de consumo de Bursamétrica.

En España, por ejemplo, se implementó el uso de cubrebocas obligatorio en el espacio público, desde su uso en el transporte público hasta la compra y la realización de otras actividades.

En Estados Unidos, en dónde el gobierno ya ordenó la reapertura gradual de los estados con excepción de Connecticut, le pidió recientemente a Walmart que pusiera pruebas para Covid-19 en algunos de sus estacionamientos.

Lee: Walmart, Liverpool y Genomma Lab, las ganadoras con la crisis del Covid-19

“En las próximas semanas, volveremos a abrir algunos de los servicios en las áreas que creemos que es seguro para nuestros asociados y clientes para que podamos operar. Entre ellos están nuestros centro de llantas, servicio de atención automotriz y el centro óptico. Esta semana estamos reabriendo algunos de los que están en lugares limitados para aprender cómo devolver mejor ese servicio a nuestros clientes”, señalaron los directivos este martes en conferencia con analistas.

WalMex, dueña de Bodega Aurrera y Sam’s Club, implementó en México, desde el inicio de la pandemia, el proceso de sanitización en sus tiendas y por ello redujo el horario de apertura, además de obligar a que los consumidores porten cubrebocas a la entrada, acudan de forma individual y usen gel antibacterial a su llegada.

“En Estados Unidos se están estableciendo medidas en cada uno de los estados de diferente forma, la gran mayoría quiere evitar las grandes aglomeraciones. En México si será un tema a discusión que tendrán que definir en cuanto ya sea la apertura, hay que checar en junio y conforme los estados vayan realizando la reapertura”, señala Marisol Huerta, analista de consumo de Ve por Más.

Sin duda, WalMex, La Comer, Chedraui y Soriana, deberán de acelerar su estrategia en línea –y se encuentran trabajando en ello—, pero también deberán de mirar a una diversificación en las cadenas de suministro, incrementar su interés en la robótica, reinventar el pedido en tienda, así como buscar formas de pago con menor contacto e incrementar los beneficios para los empleados de delivery, de acuerdo con un análisis de Euromonitor.

“Al final, vamos a terminar con un negocio omnicanal y servirá a los clientes de la forma en que quieran ser atendidos. Y estamos averiguando qué combinación de elecciones tenemos que hacer desde el punto de vista de la cadena de suministro, a dónde dirigir los pedidos, cuánto pagar a las personas, etc., tenemos mucho con qué trabajar para resolverlo. Creo que el primer trabajo para nosotros es mantenernos relevantes con los clientes para el futuro en la forma en que quieren comprar”, agregó Walmart de Estados Unidos en la conferencia telefónica.

Los temores del consumidor probablemente se mantendrán durante 2020, incluso en el mejor de los casos de un período de restricción relativamente corto, junto con un programa riguroso de prueba y seguimiento de casos sospechosos, , de acuerdo con el documento del Impacto del Coronavirus en el sector Retail de Euromonitor.

“Como tal, el tráfico en las tiendas probablemente seguirá deprimido en comparación con 2019 a medida que los consumidores ejerzan más precaución al evitar grandes reuniones. Las preocupaciones económicas también podrían seguir perjudicando el gasto discrecional durante un período de tiempo”, señala la consultora.

Los cambios drásticos en la demanda de los consumidores, así como los bloqueos obligatorios oficiales han cambiado la forma en que algunos minoristas operan de la noche a la mañana.

Por ejemplo, el impulso en las compras en línea ha hecho que el personal de caja y los trabajadores de servicios de entrega formen parte de los esenciales de la economía a la par de la salud.

“Incluso cuando las economías se abren arriba, el distanciamiento social puede convertirse en una forma de vida hasta que haya una vacuna para covid-19. Cuanto más duran tales medidas, más probabilidades hay de que sea fundamental cambiar consumidores”, puntualiza el reporte de Euromonitor.

¿Retos para las minoristas en el resto del año?

Las compañías minoristas en México presentaron un crecimiento promedio ponderado en Ingresos y Ebitda de 12.8% y 14.7% respectivamente durante el primer trimestre, impulsado por la contingencia del Covid-19, que comenzó a mediados de marzo, de acuerdo con un análisis de Monex.

Dentro de los productos en los que se observó una mayor alza sobresalen: leche, cervezas, refrescos, cereales, detergente para ropa, papel higiénico y cubrebocas, de acuerdo con un reporte de la consultora Nielsen.

No obstante, los analistas consideran que durante la segunda mitad del año, podría observarse una moderación en el consumo, debido a la expectativa de una caída de -6.5% en el PIB de México para 2020.

“Walmex no reportó sus ventas de abril porque está decaído el sector consumo y está evitando una devaluación o caída en los precios de sus acciones, tuvo un primer trimestre bueno pero este segundo trimestre tendrá una fuerte caída, la gente no está saliendo, las personas evita ir a los supermercado, creyendo que la influencia es la misma o mayo”, agrega Fernández.

Descarga gratis la edición impresa de Forbes México

Walmart es la minorista más grande del país con presencia en 675 ciudades de México, lo cual implica que se encuentra en toda la República Mexicana, y abarca toda la pirámide poblacional, desde los segmentos poblacionales más bajos hasta el más alto, de acuerdo con el análisis Monex.

“El hecho de que Walmex haya dejado de publicar el dato de ventas te dice que el entorno es muy volátil, quiere decir que hay días que vende mucho y hay días que no vende, entonces ahí realmente ya se estaba notando y lo que estaba pasando con los autoservicios es que al principio la gente compro mucho de todo”, añade Marisol Huerta, analista de Ve por Más.

Al día de hoy se han perdido 500,000 empleos formados de acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que comienzan a reflejarse en la desaceleración de las ventas en retail debido a que las personas son más precavidas con su gasto .

“Definitivamente vemos hacia delante que es lo que va a estar pegando y en los consumidores, además en el segundo trimestre es donde se espera que el PIB tenga la peor caída, estamos hablando de hasta -14% en el PIB entonces no creemos que caiga el sector consumo porque al final es vital, tu tienes que comer porque tienes comer, pero finalmente si se verá ves afectado por esa previsión que tienes que hacer”, añade Huerta analista de Ve por Más.