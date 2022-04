Netflix golpea al sector tecnológico de Wall Street; índices a la baja

El Nasdaq de Wall Street, en el que tiene gran peso la tecnología, cerró a la baja esta tarde, lastrado por la sorpresiva caída de suscriptores del gigante del streaming Netflix, que sacudió la confianza de los inversores en otras empresas de gran crecimiento.

Por el contrario, el Dow Jones de valores líderes de Wall Street cerró al alza gracias a los resultados positivos del gigante del consumo Procter & Gamble PG.N y de la empresa informática IBM Corp IBM.N.

En otro revés para los inversionistas de Wall Street, Netflix Inc NFLX.O se desplomó después de culpar a la inflación, a la guerra de Ucrania y a la feroz competencia por el descenso de suscriptores, además de predecir pérdidas más profundas.

El efecto se dejó sentir tanto en las acciones de tecnología financiera como en las empresas cuya fortuna se vio impulsada por la pandemia.

Las empresas de streaming Walt Disney DIS.N, Roku ROKU.O y Warner Bros Discovery WBD.O cayeron, al igual que los favoritos de la pandemia Zoom Video Communications ZM.O, Doordash DASH.N y Peloton Interactive PTON.O.

Entre las empresas financieras que sufrieron se encuentran PayPal Holdings Inc PYPL.O, Block Inc SQ.N, Marqeta Inc MQ.O y SoFi Technologies Inc SOFI.O.

“Una vez que las ganancias suben tanto, se hace más difícil conseguir el próximo crecimiento, y es más difícil obtenerlo en un ciclo tardío”, dijo Jason Pride, director de inversiones de patrimonio privado en Glenmede.

Los valores tecnológicos y de crecimiento líderes del mercado han sufrido este año, ya que los inversores temen que el aumento de las tasas de interés haga mella en sus ganancias futuras.

El sector de los servicios de comunicación .SPLRCL bajó el miércoles, pero la mayoría de los 11 principales sectores del S&P 500 avanzaron, liderados por el índice inmobiliario .SPLRCR y el de consumo básico .SPLRCS.

En general, la temporada de resultados ha comenzado con fuerza. De las 60 empresas del índice S&P 500 que han presentado resultados hasta ahora, el 80% ha superado las expectativas de beneficios, según datos de Refinitiv.

Según los datos preliminares de cierre, el S&P 500 .SPX perdió 2.26 puntos, o un 0.05%, para terminar en 4,459.40 unidades, mientras que el Nasdaq .IXIC bajó 166.59 puntos, o un 1.24%, a 13,453.07. El Promedio Industrial Dow Jones .DJI subió 250.78 puntos, o un 0.72%, a 35,161.98 unidades.

Con información de Reuters.

