No es fácil gobernar siendo independiente: El ‘Bronco’

Notimex.- El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, admitió hoy que no es fácil gobernar siendo un político independiente, al enfrentar los abucheos del público asistente al acto del presidente Andrés Manuel López Obrador en la Macroplaza de Monterrey.

“Sé que muchos de ustedes están aquí para recibir al Presidente y yo estoy aquí frente a ustedes también para recibirlo; es mi compromiso estar aquí para recibir al presidente de este país”, expresó al inicio de su discurso, en medio de gritos de “fuera, fuera” y silbidos.

“Debo decirlo aquí —agregó—, me atreví a competir en las eleciones y reconozco el triunfo del Presidente. Él fue capaz de convencer a la mayoría de los mexicanos y es de hombres norteños reconocer”.

Rodríguez Calderón aseguró que sabe “enfrentar las adversidades y el enojo de la gente” y dijo entender que “algunos enojados conmigo”.

Puedes leer:Queremos tocar conciencias y corazones: Le Barón, tras inicio de marcha



Sin embargo, señaló que “no es fácil ser gobernador independiente”, pues “recibimos un gobierno con más de 100 mil millones de deuda, desordenado, desorganizado”.

“No me quejaré, pero no es sencillo sostener a un gobierno cuando no se tiene dinero”, dijo Rodríguez Calderón.

En la reunión de evaluación de los programas sociales federales en Nuevo León, el gobernador destacó que “no hemos subido tarifa de transporte durante cuatro años, no hemos crecido ningún impuesto y no lo vamos a crecer”.

“Acepto que estén enojados conmigo, lo acepto con responsabilidad”, pero “estoy aquí dando la cara porque quiero pedirle presidente una sola acción: que la política en México debe cambiar y yo estoy con usted para ayudarle en ese sentido”.

Tras afirmar que “la política no es confrontar”, agradeció el apoyo del Gobierno Federal para el estado de Nuevo León. Por ejemplo, detalló que gracias a la ayuda federal se está rescatando al Metro de Monterrey, que, dijo, tenía años abandonando.

“En los próximos meses tendremos el doble de vagones del sistema Metro. En este momento se está licitando la compra de 200 camiones para reforzar Ecovía”, enfatizó.

Sin embargo, no fue suficiente para calmar los ánimos de la gente. “Les pediría un solo favor: que le demos un aplauso al Presidente por lo que está haciendo por nosotros, por Nuevo León”, concluyó el “Bronco”.