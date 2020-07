Covid-19 ya destruyó más de 1 millón 200,000 empleos formales en México

La pandemia de Covid-19 ha dejado secuelas en la clase trabajadora de México.

Según información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Presidencia, 1,208,000 personas perdieron su empleo formal en los meses en que el coronavirus ha obligado a parar las actividades económicas cotidianas en pro de la salud de la población.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

Hoy, el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que, en lo que va de julio, se han perdido 27,000 trabajados registrados en el IMSS. Pérdidas que se suman a las de 13 al 31 de marzo (198,033), abril (555,247), mayo (344,526), y junio (83,311).

Pese a las cifras, el mandatario expresó que el empleo ha comenzado a recuperarse, así como la economía que va en “V”.

“¿Por qué digo esto? Porque llevamos cinco días, toda la semana sin pérdida de empleo diaria, es decir, se están recontratando trabajadores. Entonces, esto me lleva a sostener que ya llegamos al fondo y que va a ser una ‘V’ y que vamos ya saliendo, que vamos a empezar a salir“, dijo el mandatario en su conferencia de prensa en Oaxaca.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Su optimismo se basa en que su administración “está inyectando recursos abajo y dando créditos”, no sólo a quienes se encuentran en la economía formal, sino en la informal.



“A mí me gustaría que me dijeran, que me contestaran en buen plan cuándo las pequeñas empresas habían recibido crédito de la banca comercial, ¿cuándo?, ni existían para la banca comercial, y estos son créditos a tasa de interés del 5.5 por ciento, es la tasa del Banco de México, no hay una tasa más baja en un crédito”, indicó López Obrador.

Con esa estrategia, el presidente espera “que no nos afecte mucho la crisis económica precipitada por la pandemia”.

PÉRDIDA DE EMPLEO DE MARZO A LO QUE VA DE JULIO