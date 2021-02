‘Empecé pintando con Bob Ross’: Blue Demon Jr.

“Yo empecé como muchos: pintando con Bob Ross”, suelta con voz firme y directa Blue Demon Jr, quien aspira a convertirse en candidato de Redes Social Progresista para contender por la alcaldía de Gustavo A. Madero en la Ciudad de México.

“Así empecé, pintando y nunca tomé clases como tal hasta que llegó mi maestro Manuel de Cisneros y me empezó a enseñar técnicas de cómo pintar, de cómo preparar un lienzo y de cómo sellar”, dice el hijo adoptivo del luchador y actor conocido como Blue Demon.

El político mexicano, que surgió bajo la tutela de Blue Demon, cuenta que los pintores que más admira son el mexicano Diego Rivera, el español Salvador Dalí y el holandés Vincent Willem van Gogh.

“Me gustaría ser tendencia y me gustaría formar de alguna manera un estilo, pero es muy difícil”, comenta a Forbes México.

La idea del luchador es vender y mostrar sus pinturas, obras de arte y sus máscaras en una galería, que quiere instalar en la Ciudad de México, así como comercializar souvenirs en una tienda en Los Ángeles y en alguna colonia de la capital de la República Mexicana.

El exalumno de la Academias Militar México, donde fue el comandante alumno y además abanderado de dicha Academia militar, señala que bajo estrictas medidas de seguridad durante la pandemia de Covid-19 filmó los pilotos para su serie de televisión de Disney.

“Hasta ahorita creo que tenemos entre el 93% y 94% de aceptación (de los pilotos para la serie) y estamos esperando qué es lo que decide Disney”, explica el luchador mexicano, quien tomó el propedéutico en el Colegio Militar y terminó estudiando en la Fuerza Aérea Mexicana donde le faltó para graduarse. Se integró a la Universidad del Valle de México donde terminó la licenciatura en Sistemas Computacionales Administrativos con Honoris Causa.

Ahora Blue Demon Jr. salta al ring político en la Gustavo A Madero, una alcaldía que ha sido gobernada las dos últimas décadas por políticos ligados a Víctor Hugo Lobo del PRD y Francisco Chiguil de Morena.

“Yo estoy haciendo una campaña política, pero no busco fama ni busco dinero, sino ayudar a la gente”, dice.

Agrega: “No me voy a quemar por nada, porque vale más mi reputación, así como mi carrera de tantos años en el deporte y llevar a México para el mundo y dejar a México en todos lados bien parado, lo cual es más importante que tomar un centavo”.

— ¿Dónde nace la idea de lanzarte al ring político?

— No es nuevo, yo tengo muchos años queriendo hacer algo por mi gente, porque todo México es mi gente y no nada más la alcaldía de Gustavo A. Madero. Se presentó la oportunidad con otros partidos y me utilizaron de parapeto y no me gustó, así como me prometieron cosas que no cumplieron, incluso apoyé a gente que no cumplió y la gente me lo recrimina en Guadalajara. Ahora Redes Sociales Progresistas me invitaron para un puesto político, pero me negué al puesto político, porque quería entrar de alcalde.

—¿Blue Demon Jr. se sintió engañado por políticos, cuando los apoyó en Guadalajara?

—Sí.

— ¿Fueron políticos del PAN o de qué partido?

—Fueron en su momento muy obvios. Yo desde que estoy en la política siempre dije “no voy atacar a ningún partido político directamente”. Ellos sabrán lo que hacen. Yo vengo a trabajar y no vengo a buscar ni fama ni fortuna, sino a que me den el voto de confianza para darles un futuro mejor.

— ¿Qué plan tiene Blue Demon Jr. para mejorar la alcaldía Gustavo A Madero?

—Hay tres planes básicos que son la seguridad, salud y la reactivación económica. Hemos visto falta de mucha actividad dentro de las colonias marginadas, como Cuautepec. Vamos a trabajar fuerte en Cuautepec, porque se sienten olvidados.

—¿Llevarás algunas funciones de lucha libre si ganas la alcaldía de Gustavo A. Madero?

—Sí. Creo que en su momento lo haré y hay que darle a esa gente un poquito de paz, distracción y darles algunas funciones de lucha libre sería conveniente.

— ¿Gobernarás con la máscara si ganas la elección de 2021?

—Sí. ¿Por qué no? Yo creo que agarras a cualquier ciudadano y le dices ‘saca una cita en la alcaldía de Gustavo A. Madero’. ¿Cómo se llama el alcalde? No van a saber, entonces si puedo ganar la elección, por lo menos sabrán quién es el alcalde.

—¿Cada vez que haces mítines en tierra y en el campo cómo te sientes, cuando la gente te ve como un ídolo?

—Es muy bonita la compenetración con la gente, porque de entrada te admiran y te piden y dicen: No se vaya olvidar de mí, si no, lo vamos a ir a buscar. A diferencia de cualquier otro político, no los van a encontrar, y a mí si me encuentran. Yo pretendo seguir en el ámbito deportivo y ahí me pueden encontrar en cualquier momento y me pueden decir lo que se les dé la gana.

—¿Estarías dispuesto a donar tu salario?

—Ahorita te diría yo que es muy pronto el hablar de eso, pero te voy a decir una cosa: Un luchador no creas que gana las millonadas de dinero, si yo fuera rico de abolengo, con todo gusto lo haría, pero vengo a trabajar. Al trabajar debo percibir un salario, nada es regalado, voy a cobrar, por lo que voy hacer y voy a servir a la gente. Yo te diría ahorita: ¿tu regalarías tu trabajo?

—No regalaría mi trabajo.

—Es exactamente lo mismo. Tú cobras por lo que sabes hacer y haces. La diferencia es que tú no das la cara al público y yo si. Y te digo; ¿a mí me pueden ir a decir las cosas en el momento en que topen en la calle o la arena?

—¿Cómo combinarías la lucha libre con la política?

—Trabajaré de lunes a viernes y me dedicaré hacer funciones sábado y domingo, incluso tengo pendiente la serie con Disney, que si todo sale bien estaré grabando y trabajando. Afortunadamente las reuniones, las juntas de trabajo ya no son presenciales, por lo que ya puedes estar en otro lugar desde casa.

—¿La serie con Disney fue cancelada por la pandemia de Covid-19?

—Estuvo parada.

—¿Se detuvo la serie de Disney por la pandemia de Covid-19?

—Nunca se detuvo, porque la serie todavía no empieza. Ya se hicieron, fueron los pilotos y fuimos los únicos que grabamos los pilotos en pandemia con medidas de seguridad muy altas. Por ejemplo, éramos sometidos a pruebas de Covid-19 cada tercer día, nos tenían totalmente incomunicados y nos ponían separados, incluso eso parecería un campo minado, pero salió todo bien. No podía la empresa arriesgarse a detenerse por alguien que se contagiara de Covid-19, porque es una producción muy cara. Ahora ya están en el proceso de decidir qué es lo que se hace.

—¿La serie de Blue Demon Jr. qué valor le da a la cultura mexicana y a la lucha libre?

—Fue muy difícil entrar a Disney, porque para ellos el superhéroe siempre saben que Clark Kent es Superman y Bruce Wayne (Bruno Díaz) es Batman y así cada personaje tiene su identidad abierta. En el caso de Blue Demon Jr. les fue muy difícil comprender lo que es la máscara para el luchador.

Entonces se hizo un proceso de explicarles, demostrarles muchas, muchas cosas y por fin cayeron en el veinte de que era algo diferente y lo querían tener ellos. Eso nos pone ya en el mapa y soy el primer personaje que no soy de Disney, sino que trabaja para Disney: Eso ya de alguna manera me coloca en una posición poquito privilegiada en mi medio y hablemos del medio del espectáculo. Estamos mostrando al mundo qué es la lucha mexicana, qué es Blue Demon y quién es Blue Demon.

—¿Fue difícil hacer los pilotos para Disney?

—Los pilotos se hacen y sobre los pilotos se hacen el test o el examen con papás, con niños, con niñas, con señoras y van viendo las cualidades de cada personaje, toman todo en conjunto. La historia empieza a entremezclar roles, sacan ya una serie definitiva y en ese proceso estamos.

Si nos tardamos como ocho meses en grabar desde que comenzó la pandemia. Ahorita ya se terminó todo y ya se hizo la posproducción, ya se entregó el material, así como hasta ahorita tenemos entre 93% o 94% de aceptación y estamos esperando que decida Disney. Decidiendo Disney entonces ya podemos saber qué tenemos, qué no tenemos, cuántas temporadas todo tendríamos.

—¿La apertura de nuevas tiendas sigue en marcha?

—Por el momento la única tienda que tenía ya no es oficial ni se les firma el producto y la venta de productos es en mis redes sociales o en las arenas donde me presento. Quiero más adelante poner una galería en Ciudad de México y una tienda en Los Ángeles, California, y en México.

—¿La galería es para vender arte?

—Exacto. A mí me gusta la pintura. Pinto y hago pinturas, que van pintadas por dos pintores: mi maestro (Manuel de Cisneros) y yo. Él empieza la pintura y yo la termino, o yo la empiezo y él la termina y son coautorías. En la galería podrán ver las obras, que tenemos y tener la venta de productos y máscaras de la marca Blue Demon Jr.

—¿Pintas al óleo o murales?

—Yo uso todos los materiales posibles hasta en periódicos te dibujo, puedo pintar en lienzo, acrílico y lo único en que sí no me meto es en la técnica de gis de pastel, pues no se me da. De ahí en fuera el acrílico, la acuarela, el óleo, el carboncillo y todo lo demás lo manejo.

—¿A qué pintor admiras?

—Diego Rivera te puedo decir que me gusta mucho, Dalí me fascina y hay muchos, muchos que me llaman la atención, como Vincent Willem van Gogh que es un surrealista y su pintura tiene mucha vida. Hay muchos que me llaman la atención, pero la pintura que yo hago es muy diferente y es algo muy personal.

—¿Qué papel ha jugado tu familia en tu carrera?

—Estando bien con mi familia y mi esposa tengo todo y tranquilidad. Mientras esté tranquilo, tengo mi mente clara y no estoy pensando en problemas. Y estoy enfocado en mi trabajo, en la política y proyectos como una serie con Disney y una película.

—¿A qué hora duerme Blue Demon Jr.?

—Eso quisiera saber. Me gustaría tener un día de 32 horas, pero me doy tiempo para todo, para mí primero y mi familia.