Yucatán tendrá dos Tianguis Turísticos y estrenará encuentro digital

La edición 45 del Tianguis Turístico presencial se celebrará en marzo de 2021, pero ello no implica una postergación, sino que dará pie a un nuevo formato digital en septiembre que será la antesala del encuentro presencial 6 meses después.

“No hablamos de una posposición, claro que el presencial se mueve a marzo por muchas razones, pero más bien es una evolución del Tianguis hacia un modelo que tiene más que ver con lo que están haciendo las ferias internacionales en los últimos años, es un modelo híbrido que se compone de un espacio una plataforma de networking digital donde vamos a poder hacer citas de negocio, prenegociaciones entre compradores y oferta que va a culminar con el Tianguis presencial. No solamente este año, la idea es que esta innovación se quede como permanente”, explicó a Forbes la secretaria de Fomento Turístico de Yucatán, Michelle Fridman.

Desde que se anunció la sede en Mérida en 2019, la intención del comité organizador era que el Tianguis yucateco fuera un parteaguas para la historia del evento, y ahora se consagrará como el primero que estrena este formato, que se celebrará del 19 al 22 de septiembre como se había planteado en marzo pasado, tras la declaración de la OMS de que el Covid-19 como pandemia.

“Eso permite que los destinos que estamos golpeados económicamente mandemos los recursos que nos quedan a la reactivación de nuestros destinos. Por otro lado el tema de hacerlo digital responde a la necesidad de reactivar el turismo cuanto antes. (…) Una no suple la otra, la intención es que en la parte digital tengamos prenegociaciones y que culminen en la versión presencial, es un complemento, no es que una citas se suplan en una versión y en la otra ya no existan”, dijo Fridman en entrevista con Forbes.

Además, la idea de emparejar el Tianguis con los equinoccios prevalece, pues la edición digital coincidará con la llegada del otoño en el hemisferio norte, mientras que el presencial en 2021 se empatará nuevamente con el equinoccio vernal.

La funcionaria de Yucatán resaltó que hasta ahora se mantienen confirmados los compradores así como los participantes, además de que la organización estaba lista desde hace dos meses, por lo que no representará ningún ajuste en cuanto a presupuesto mayor a lo contemplado desde el primer cambio de planes.

“En Yucatán no es una mala noticia, es un upgrade, una innovación de nuestro gran evento y el hecho de que se amplíe con una versión digital”, comentó Fridman.

En cuanto al impulso de la industria local, entre hoteles, agencias de viajes, restaurantes y transportadoras, la secretaria resaltó que hasta la semana pasada, la dependencia a su cargo entregó más de un centenar de créditos por 20 millones de pesos, aunque se cuenta con recursos hasta por 104 mdp para apoyar a unas 180 empresas turísticas en medio de la contingencia.