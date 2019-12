Nuevos retos en la gestoría de capital humano

Por Raciel Sosa*

En el siglo pasado y durante muchos años el área de capital humano en una organización era, digamos, “un mal necesario”. Las empresas tenían a alguien contratado y personas que realizaban la contratación, quienes se ocupaban de administrar la parte legal de un empleado, compensaciones, vacaciones … es decir, un departamento de gestoría totalmente transaccional. No se visualizaba esta área como un “copiloto” de la dirección general.

Actualmente, el contexto ha cambiado mucho, ya que estamos viviendo un entorno donde las organizaciones se transforman, adquieren nuevos negocios, nuevas tecnologías y la digitalización es una constante, por lo que el departamento de capital humano ha tenido que desarrollar nuevas habilidades para ser un agente de cambio y ayudar a las organizaciones a desarrollarse y adaptarse a estas nuevas realidades, pero, ¿eso qué significa? Significa estar, justamente, en un proceso de identificación de lo que está viviendo el mercado, de entender, realmente, las necesidades del negocio, de acompañar a la organización en este crecimiento, y en esos procesos de cambio y de aceleración. Esto hace que hoy exista todo un nuevo modelo de gestión del capital humano comparado con el del sXX. La transformación es de 180º.

Principales funciones

Las principales funciones del departamento de capital humano o de recursos humanos (RRHH) se dividen en tres bloques: Atraer, retener y desarrollar a las personas que forman parte de una organización.

Hoy, en el marco de la digitalización de las empresas y donde hay una adaptación constante a nuevos modelos, nuevas estructuras y nuevas tecnologías, el departamento de rrhh tiene que estar identificando cuales son las nuevas competencias que requiere el mercado. Existen profesiones que tal vez en el mediano plazo desaparezcan pero, al mismo tiempo, aparecen nuevas especialidades, de ahí la importancia de estar captando a la gente que reúna las habilidades necesarias para poder enfrentar los nuevos desafíos, por lo que el área de desarrollo es fundamental en la organización.

No obstante, primeramente, el profesional de capital humano tiene que entender que es socio del negocio y, como tal, se tiene que asegurar de que la gente que va a ser parte de la organización comparta la cultura de la empresa; es decir, una persona que se adecue a los valores y las prácticas que la organización ofrece; ése es el primer punto de arranque.

Para tal fin, la manera en la que selecciona y atrae a ese tipo de personas que son las que la organización requiere para dar buenos resultados resulta relevante pero, obviamente, aunque consiga la mejor gente, necesita asegurarse de que las personas adquieren las competencias, conocimientos y habilidades necesarias. Y esto está ligado al departamento de desarrollo organizacional o de capacitación que, básicamente, se dedica a acabar de formar a los profesionales que ha seleccionado. Al asegurarse de que la gente que atrae, selecciona o recluta está bien desarrollada, las probabilidades de éxito de la organización son muy altas.

En conclusión, diría que una de las preocupaciones que tiene la dirección general en muchas empresas es que sienten que el área de capital humano no está actualizándose o no está evolucionando a la velocidad a la que se está transformando el mundo y la organización misma. Hay muchas áreas de capital humano que siguen aferradas a modelos arcaicos y antiguos que ya no les dan la flexibilidad que hoy se requiere tener.

Las personas responsables del capital humano en una organización deben tomar conciencia de que la innovación es una herramienta que necesita capital humano para estar a la altura de las circunstancias.

