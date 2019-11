Operativo en Culiacán, sin injerencia de Washington: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno no recibió órdenes de Washington para llevar a cabo el operativo de captura de Ovidio Guzmán López, integrante del Cártel de Sinaloa e hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Un día después de presentar un informe sobre el operativo fallido que detuvo y luego liberó al presunto criminal, López Obrador también reiteró su confianza en los integrantes del Ejército y la Marina y sobre todo al grupo de inteligencia encargado de las operaciones en Culiacán, las cuales que iniciaron desde el 9 de octubre de este año.

En la conferencia matutina, por orden del mandatario, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional, reveló que el encargado de dirigir el operativo fue el coronel de caballería José Verde Montes, jefe del Grupo de Análisis de Narcotráfico de la dependencia.

Este coronel responde al control de operación de inteligencia del Estado Mayor, organismo que apoya al secretario de la Defensa Nacional, mismo que está conformado por cuatro subjefaturas: administrativa, logística, doctrina e inteligencia.

“De este subjefe de inteligencia del Estado Mayor dependen estos grupos de análisis de información de narcotráfico, entonces debió de haber seguido ese canal, hasta llegar a mi persona y yo haber hecho del conocimiento al gabinete de Seguridad y el gabinete al presidente, ese sería el conducto que debió haber llevado la información”, detalló Sandoval tras ser cuestionado en torno a la cadena de mando que se siguió para ejecutar el operativo.

López Obrador no sólo reiteró su apoyo y confianza a estos grupos de inteligencia, sino que descartó que existan fracturas dentro del Ejército y la Marina.

“El Ejército mexicano es leal, surgió después de un golpe de Estado, (es) un ejército distinto a los ejércitos de otros países y que tiene como comandante supremo al presidente de la República, no tengo la menor desconfianza del Ejército”, expresó.

En torno a las declaraciones del general Carlos Gaytán Ochoa, quien en días pasados afirmó que los integrantes del Ejército fueron formados con valores sólidos que chocan con la forma en la que actualmente se conduce al país, el titular del Ejecutivo señaló que tiene una visión muy distinta de lo que su gobierno lleva a la práctica.

“Si él argumenta de que hay inconformidad al interior del Ejército por la aplicación de la nueva política, es comprensible porque durante mucho tiempo se aplicó esa política de exterminio, de represión que nosotros no vamos a llevar a cabo”, dijo.

A su vez, el almirante José Rafael Ojeda Duran, secretario de Marina, también aclaró que existe un trabajo coordinado entre el ejercito y la institución que él dirige.

“Hoy más que nunca, las Fuerzas Armadas están unidas, a pesar de que haya muchas criticas y comentarios, no van a poder separarnos, el general y yo hoy más que nunca estamos trabajando por la seguridad”, indicó.

Uso de inteligencia

El combate a grupos del crimen organizado se está llevando a cabo a través de operaciones de inteligencia y no con estrategias basadas en la fuerza, aseguró el presidente, quien prometió responder todos los cuestionamientos de la prensa en torno al fallido operativo de Culiacán.

“Hay forma de garantizar la paz, el que podamos resolver los problemas sin violencia, que no se violen derechos humanos, que se use de manera regulada la fuerza, que sea en legitima defensa, que no haya ese afán autoritario, fasistoide que prevalecía, de querer arrasar, exterminar, acabar con el contrario, sino que cuidemos la vida, de todos y al mismo tiempo se garantice paz y seguridad”, afirmó.

Especialistas consultados por Forbes México cuestionaron la estrategia de seguridad y desarticulación de grupos criminales de la administración de López Obrador.

