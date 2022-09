Opositores me ponen de lado de Rusia, pero se busca la paz en ambos bandos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su propuesta para alcanzar el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia así como una tregua mundial por cinco años fue distorsionada a fin de que se entendiera como un plan para beneficiar al gobierno de Vladimir Putin.

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, el mandatario federal pidió esperar a que su plan se presente formalmente ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidades (ONU) que se llevará a cabo esta semana.

“Vamos a esperarnos porque no se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, pero quienes vieron son sectarios y están a favor de una de las partes pues lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta que es buscar la paz y me pusieron del lado de Rusia, ya lo he padecido en otros tiempos.

Quienes defienden al gobierno de Estados Unidos en todo hasta de manera oficiosa, la señora Dolia Estevez, para qué los vuelvo a repetir, entonces inventa o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas.

“Muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo, entonces inventan y esto les ha pasado a los espías de las potencias a los que se dedican al espionaje porque a veces por sus crisis económicas que también padecen las grandes potencias se desordenan todos sus sistemas de información”, consideró el mandatario federal.

El sábado, un asesor del presidente Volodímir Zelenski, criticó esta propuesta al señalar que el mandatario mexicano sólo busca hacer relaciones públicas y alagar la ocupación rusa de su territorio.

A través de un mensaje de Twitter, el funcionario ucraniano cuestionó al presidente mexicano si su interés por lograr la paz en su país se basa en mantener el ingreso de las tropas rusas en su territorio a costa de sumar muertes.

Durante el desfile militar por el 212 aniversario del inicio de la gesta de Independencia, el presidente López Obrador detalló su plan, mismo que será presentando en la próxima asamblea de la ONU por el canciller Marcelo Ebrard, donde pide a las potencias mundiales una tregua de cinco años para dar un respiro al mundo que vive agobiado por la economía tras la pandemia de Covid-19.

El mandatario federal propuso que sean el papa Francisco; el primer ministro de la India, Nerenda Modi, y el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quienes encabecen los esfuerzos para negociar el fin de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Al respecto, el jefe del Ejecutivo federal, consideró que los opositores de su administración han lanzado una campaña para atacarlo e incluso especulan sobre su estado de salud.

“Tienen campañas en contra de nosotros, todo el fin de semana una campaña acerca de que estaba yo enfermo, de que estaba a punto de irme al otro mundo, algunos decían al infierno, y digo nada más por eso me gustaría ir al infierno para ver a cuántos de estos me encuentro, a estos santurrones, hipócritas”, afirmó.

El tabasqueño aseguró que su plan de paz en Ucrania y la tregua mundial tendrá el respaldo mayoritario de los países aglutinados en la ONU ya que conviene a todas las naciones detener los factores que presionan a la economía.

