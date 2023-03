Elena Kaminskiy, la empresaria que transformó una idea simple en un proyecto exitoso

Mujeres de todo el mundo usan productos para el cuidado de la piel con la intención de disminuir los efectos de la edad, el maltrato por condiciones climáticas o la exposición a rayos UV. Hoy en día existe una industria cercana a los 190 millones de dólares perteneciente a marcas que prometen retrasar los efectos del envejecimiento.

Las mujeres invierten tiempo, recursos y esfuerzo en sus rutinas de cuidado de la piel, sin embargo, la triste realidad es que todos los productos terminan absorbidos por sus almohadas mientras duermen. Esto estropea sus resultados y cuesta una pequeña fortuna a cada una de ellas.

La empresaria ucraniano-estadounidense, Elena Kaminskiy, fue una de las muchas mujeres que notaron este problema. Odiaba despertarse con líneas de sueño que tardaban una eternidad en desvanecerse de su cara y notaba que la superficie de su almohada plana absorbía todos los productos para el cuidado de la piel que se había aplicado antes de dormir.

Después de probar innumerables almohadas de belleza que no cumplieron sus promesas, Elena decidió desarrollar la suya propia a pesar de no tener experiencia empresarial que la respaldara y nació The Flawless Face Pillow.

Este diseño de almohada nunca antes visto, acuna la cabeza para ayudar a dormir boca arriba. Si se duerme de lado hay recortes laterales estratégicamente ubicados en la almohada que ayudan a evitar que la cara se arrugue al dormir, lo que permite que todos los productos permanezcan en donde pertenecen: ¡en la cara!

Elena Kaminskiy, fundadora de The Flawless Face Pillow.

Compartir experiencias con nuevos emprendedores

A pesar de haber identificado un problema común, Elena sabía que una cosa era desarrollar un producto y otra cosa era venderlo. Sin embargo, tenía un plan estratégico para comercializar y vender su almohada de belleza, y eso fue precisamente lo que hizo.

Comenzó inmediatamente a documentar su experiencia a través de redes sociales y logró millones de vistas. Desde entonces, The Flawless Face Pillow se ha vuelto viral, pues es un producto con el que se identifican las mujeres que comparten la misma problemática.

Con la mentalidad de probar constantemente nuevos enfoques para ver lo que funciona y lo que no funciona, la nueva empresaria inició a compartir su experiencia con otros nuevos emprendedores para motivarlos a pensar fuera de la caja y trabajar en una solución que beneficie a nuevas generaciones.

Con ello creó el proyecto ‘Academia de Ideas del Millón de Dólares’, en la que busca apoyar a nuevos aspirantes a empresarios cómo detectar una brecha en el mercado, inventar un producto para llenar esa brecha y llevarlo al mercado utilizando su modelo. Espera que su nuevo programa brinde a los propietarios de negocios potenciales una hoja de ruta clara a seguir y convertir sus ideas en ganancias.

Elena comparte regularmente consejos comerciales con su audiencia en Instagram, TikTok, YouTube y LinkedIn, así como en su sitio web donde comparte publicaciones de blog y correos electrónicos semanales con su audiencia.

