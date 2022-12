Plan B de reforma electoral se concluirá hasta febrero: Monreal

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, Ricardo Monreal, señaló que el llamado plan B de reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobará hasta febrero del próximo año.

Lo anterior, porque la Cámara de Diputados modificó una de las dos minutas que conformaban el plan B electoral, pues de último momento el PVEM aceptó retirar la cláusula “de vida eterna” para los partidos minoritarios, ya que hubiera permitido la distribución de votos previa en candidaturas comunes.

Esto, luego de las declaraciones del mandatario federal, quien dijo que de aprobarse la reforma con esa cláusula, la vetaría.

El párrafo eliminado se encontraba en el numeral 2 del artículo12 de la Ley General de Procedimientos y Electorales, y señalaba: “Los partidos políticos podrán postular candidatos bajo la figura de candidatura común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.

Ante esto, Ricardo Monreal explicó que debido a que el recinto legislativo de San Lázaro modificó una de las dos minutas avaladas por el Senado, nuevamente la Cámara alta debe analizar y votar ese cambio, y esto puede hacerse en un periodo extraordinario o en el próximo periodo ordinario que comienza en febrero.

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado consideró que esto sucederá hasta el otro año, ya que Morena y sus aliados no tienen los votos necesarios para convocar a un periodo extraordinario.

“Nosotros tenemos dos caminos: Uno, allanarnos a lo que hizo la Cámara de Diputados en una segunda revisión, u otro, confirmarlo y sostenerlo. Creo que la mayoría va a inclinarse por allanarse, es decir, eliminarla del cuerpo normativo de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales”, dijo.

Monreal especificó que ni la Cámara de Diputados ni el Senado puede enviar al Poder Ejecutivo la minuta —que está conformada por cuatro leyes— para que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF), ya que no está concluido el proceso legislativo.

“La legislación electoral de estas cuatro leyes, no está aprobada, porque no ha concluido su proceso legislativo y no puede la Cámara de Diputados ni la Cámara de Senadores enviar el paquete legislativo para su publicación”, aclaró.

Comentó que la única minuta que puede publicarse en el DOF es la que está conformada por la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ya que estas no fueron modificadas por los diputados.

