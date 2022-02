Estrategia golpista de medios de comunicación no ha hecho mella: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aseguró que la estrategia golpista de los medios de comunicación que se venden o alquilan al poder, los cuales fueron calificados como “mercenarios” en contra de su gobierno, no han hecho mella.

“La estrategia golpista a través de los medios de comunicación que se venden o se alquilan: mercenarios; esa estrategia que se aplica en casi todo el mundo para debilitar a diligentes y gobiernos que enfrentan el poderío, corrupto de las élites aquí en nuestro país no hacen mella, en expresión de Juárez: no le quitan ni una pluma a nuestro gallo. México no es tierra de conquista y rapacidad, poco a poco las élites se tendrán que ir acostumbrando poco a poco porque en México manda la mayoría y se gobierna con honestidad y con justicia”, declaró el mandatario en conferencia de prensa.

En marco del 109 Aniversario de la Creación del Ejército Mexicano en la Ex Hacienda de Guadalupe ubicada en Coahuila, AMLO reconoció el apoyo del pueblo, lo cual le permitió a su movimiento resistir la ‘intensa campaña en su contra’.

Lee: Paola Schietekat, la mexicana condenada a 100 latigazos en Qatar tras denunciar abuso

“Sin el apoyo del pueblo tampoco hubiéramos resistido la intensa campaña en nuestra contra emprendida desde los medios informativos convencionales y las redes sociales. Ni hubiéramos podido hacer frente a una guerra sucia tan intensa y estridente como la que padeció el presidente Madero, hemos dicho que por el bien de todos: primero los pobres”, agregó.

Además reconoció la lealtad de las fuerzas armadas, la Secretaría de Defensa y Secretaría de Marina, las cuales impulsa la seguridad, desarrollo y bienestar en el país.

“Con las fuerzas armadas ayudamos a la población afectada por huracanes, inundaciones, temblores, incendios y otros siniestros y con ellas, contenemos a la delincuencia organizada e impulsamos la reconstrucción de la paz en las regiones del país más afectadas por la violencia delictiva. Con personal militar se cuidan las instalaciones estratégicas de la nación: la CFE, Pemex y se evita el robo de hidrocarburos, se frena el contrabando y se combate la corrupción en puertos y aduanas”, finalizó.

Encuentra aquí las noticias más destacadas de la política mexicana