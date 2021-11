Monreal valora incorporar a Santiago Nieto como asesor del Senado; ‘no me uno al coro de linchamiento’

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, dijo que no se sumará al “coro del linchamiento” en contra del extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, a quien calificó de funcionario probo, eficaz y leal a México en su trabajo.

“No me uno al coro de linchamiento ni tampoco hago leña del árbol caído, porque lo que era hace dos días era un servidor ejemplar, ahora (dicen) es un traidor. No me sumo a ese coro”, dijo el morenista.

En conferencia de prensa, el coordinador de los senadores de Morena señaló que no se suma a la opinión de que “es un traidor”.

Comentó que fue invitado a la boda de Nieto y Carla Humphrey, consejera del INE, pero no pudo asistir, porque tenía trabajo en el Senado.

“Él y su esposa merecen todo el respeto. No me meto a las cosas privadas. Yo estaba invitado a la boda y yo creo que muchos estábamos invitados a la boda”, comentó.

Monreal recordó que debido a la reforma en materia de austeridad, exfuncionarios de ciertas áreas no pueden trabajar en el sector privado por al menos 10 años tras terminar su cargo en el gobierno y en este caso se encuentra el extitular de la UIF.

“Es una reforma que hay que meditar bien, porque no es correcto y no es justo que a un servidor público que tiene capacidad y talento se le vaya prohibir incorporarse en alguna actividad para sobrevivir”, mencionó.

Mencionó que no es mala idea “rescatar” a Santiago Nieto y sumarlo al Senado para que se una como asesor en tema de lucha contra la corrupción.

“Voy a hablarlo con los grupos parlamentarios y en razón de nuestro presupuesto, no es mala idea, porque esa genta debe de aprovecharse. Tengo una buena opinión de sus conocimientos”, expresó.

Santiago Nieto Castillo renunció a su cargo al frente de la UIF tras su boda con Carla Humphrey en Guatemala este fin de semana, la cual saltó a la escena pública cuando trascendió que Paola Félix, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, había sido detenida con miles de dólares no declarados en un jet privado, que resultó ser una aeronave rentada por el presidente del periódico El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz, quien también era el dueño del dinero.

Esta acción le costó el puesto a la funcionaria capitalina, quien dimitió el pasado sábado a su cargo.

