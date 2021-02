No soy amiga de Carreras: candidata de Morena en SLP

Mónica Rangel, candidata de Morena para la gubernatura de San Luis Potosí, se desmarcó de inmediato de la actual administración estatal encabezada por el priista Juan Manuel Carreras, y se dijo leal a los ideales del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con Forbes México, la extitular de Servicios de Salud de la entidad y quien condujo las labores de contención de la pandemia de Covid-19 en la entidad hasta enero pasado, cuando pidió licencia para registrarse para el proceso interno de Morena, consideró que buscará llevar la promoción de programas sociales y ofrecer coordinación con las autoridades federales para que la llamada 4T permee en la demarcación, que hasta ahora solo ha tenido un gobierno de alternancia entre 2003 y 2009, encabezado por el panista Marcelo de los Santos.

“No es que seamos muy amigos el gobernador y yo”, afirma la futura candidata.

—¿Cómo explicar que no eres enviada del actual gobernador?

—A mí me invita a trabajar como secretaria de Salud por mi experiencia, por mi capacidad, por el conocimiento que tengo del estado y del sistema de Salud, y yo no soy amiga del gobernador ni de su familia, él y yo nos conocimos trabajando y ha sido esa situación la que me llevara a participar en su gabinete, yo le agradezco pero ha sido mi trabajo el que me ha hecho visible.

—¿Hay dudas o incertidumbres por no ser militante de Morena?

—Por el contrario, estoy comprobando mucho de lo que yo ya había visto en salud de que las cosas que se están planteando desde el gobierno de México a través del presidente se pueden llevar a cabo y se pueden aterrizar y se pueden realmente palpar. Yo lo he hecho en salud directamente, y ahora lo estoy viendo en otros ámbitos y eso es lo que me da la seguridad y la certeza de la participación. Morena es del pueblo, Morena es de la ciudadanía.

—¿Tienes algún mensaje para que no se te considere como oportunista?

—Nada más hay que apegarnos a lo que son las convicciones para que puedas estar dentro de un Movimiento de Regeneración Nacional, en una Cuarta Transformación y la Transformación no es solamente del país, es también de las personas, y yo confío mucho en esa parte donde Morena es un movimiento, no es un partido común y corriente donde solamente se cierra a ciertos grupos o es de pertenencias.

—¿Por qué dejar el cargo de salud estatal en este momento?

—La pandemia no se va a terminar, ni tampoco se va a descontrolar ni tampoco se va a dejar de atender por una persona, y que además agradezco que se vea y se considere ese trabajo que se ha hecho al frente de la pandemia pero también es una oportunidad. La pandemia va a durar por lo menos dos años más en razón de lo que ha marcado la OMS, es un pivote principal para después detonar otro tipo de actividades.

—¿Esta posición que tenías te dio un poco más de visibilidad entre el potencial electorado?

—Todos los secretarios de salud nos hicimos más visibles porque éramos quienes estábamos al frente de la pandemia, pero yo quiero comentar que tengo un trabajo de 25 años en el estado en salud y he recorrido todo el estado, que he estado en diferentes espacios en todo el escalafón, he ido creciendo dentro de los servicios de salud, y con ello ir conociendo las necesidades de las 4 regiones del estado. (…) Sí te da visibilidad obviamente pero no es un determinante que únicamente haya sido esto.

Por la tarde, tras el anuncio, Paloma Aguilar, una de las favoritas para la contienda y quien había convocado a un frente contra la imposición de Rangel como candidata, reconoció el resultado de la encuesta a favor de la extitular de Salud potosina y que habrían de trabajar para apoyarla.

“Lo que sigue es participar y lo que sigue es conquistar los espacios que aún restan, las candidaturas a diputaciones federales, locales, las alcaldías. Quienes estuvimos trabajando en torno a este proyecto ahora nos posicionemos apoyando a las y los compañeros que siguen en la contienda”, sostuvo en un mensaje enviado a través de sus redes sociales.

