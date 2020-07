Pese a amenazas de muerte a AMLO, Ebrard y Nieto, el Estado no debe arrodillarse: Buscaglia

Viernes 26 de junio. México despertó al sonido de las detonaciones de las balas detonadas en contra del secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, Omar García Harfuch, en Lomas de Chapultepec. El funcionario sobrevivió al intento de acribillarlo, no así dos policías escoltas y una mujer inocente que pasaba por el rumbo.

Así se dio uno de los atentados más sonados de los últimos años, que fue perpetrado, según el propio García Harfuch, por el Cártel Jalisco Nueva Generación, considerado como uno de los grupos mafiosos más poderosos del mundo. En el hecho, cifras oficiales indican que participaron 28 sicarios.

Tras el atentado al jefe de la policía capitalina, Edgardo Buscaglia, asesor antimafia con experiencia junto a Estados y sociedades civiles en 119 países, señala que el presidente Andrés Manuel López Obrador, Marcelo Ebrard (secretario de Relaciones Exteriores) y Santiago Nieto (titular de la Unidad de Investigación Financiera) también se encuentran en la mira del CJNG.

Así fue el daño a la camioneta en la que viajaba Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina al momento de sufrir el atentado. Foto: SSPC de la Ciudad de México.

“Ante esta amenaza contra los más altos niveles, el Estado mexicano no debe arrodillarse, ni de ninguna manera, desacelerar los procedimientos que deben llevarse a cabo” en contra de las organizaciones criminales.

“¿Qué sucede hoy? El Cartel Jalisco Nueva Generación que tiene capturados a políticos, fiscales, jueces, y a los jueces que se les oponen, los asesinan como el juez de Colima. Entonces, este cártel empezó a ver que, a pesar de la compra de políticos, de jueces, fiscales y policías, vio que el Estado mexicano se le empezó a ir encima, no en un sentido organizado e integral, sino que el doctor Santiago Nieto de la UIF les congeló cuentas bancarias, miles de millones de pesos, hubo una extradición del Menchito en febrero, ahora hay extradiciones por venir.

“Entonces, el cártel le mandó un ultimátum al gobierno en el que dicen ‘si sigues enfocándonos, te vamos a asesinar a tus más altos funcionarios’”, describe el académico senior de la Universidad de Columbia en Nueva York en entrevista con Forbes México.

Para Buscaglia, el ataque a García Harfuch “es un síntoma de que realmente les comienzan a pegar y causarle dolor a grupos criminales” y resalta que “hay más de 100 denuncias que ha llevado el doctor Nieto de la UIF y que ha presentado a la Fiscalía General de la República que contienen nombres de políticos, empresarios, jueces y fiscales que están al servicio de la delincuencia organizada deben impulsarse a través de la FGR y procesarse a través de los jueces”.

“Gertz Manero paraliza el sistema“

Sin embargo, el asesor antimafia detecta un problema en el Poder Judicial mexicano para comenzar a minimizar la violencia y el impacto social que tienen los delitos cometidos por la delincuencia organizada.

Argumenta que se liberan presuntos delincuentes, “por cualquier excusa o tecnicismo”, debido a que hay jueces “asustados, horrorizados o mafiosos”, aunado a que no se ha implementado un plan para limpiar los juzgados de personal corrupto.

“El Poder Judicial tiene héroes y tiene mafiosos, lamentablemente ningún presidente de la Suprema Corte ha implementado un plan para limpiar al poder judicial como lo hicieron países como Colombia, Italia, que vivieron esta pesadilla. Eso no lo puede hacer Andrés Manuel López Obrador, sino es obligación doctor (Arturo) Zaldívar (ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación), quien no ha hecho nada”.

Aunado a eso, Buscaglia lamenta que en la Fiscalía General de la República no trabaje de manera coordinada con el resto de las instituciones del Estado, lo cual, genera que la labor desde la Unidad de Inteligencia Financiera para golpear las estructuras patrimoniales de los delincuentes rinda frutos.

Para Buscaglia, Santiago Nieto ha hecho una buena labor al frente de la UIF, pero debe ser complementada por la FGR. Foto: Presidencia.

“Tenemos un poder judicial en donde el buen trabajo de Santiago Nieto no va tener ningún impacto, si cae en manos en una Fiscalía de (Alejandro) Gertz Manero brilla por su ausencia, donde no se sabe qué pasa(…) el doctor Gertz Manero está paralizando el sistema, porque si hay muchas denuncias de las Unidades de Inteligencia y la Fiscalía no impulsa, entonces tenemos un problema grave.”, señala el académico.

Añade que la ausencia de seguimiento a las denuncias desde la UIF, “el Cártel Jalisco lo toma como una señal de debilidad, cada vez que suceda eso, que haya una extradición, van a atentar contra los funcionarios y eso no puede ser. Para que podamos descabezar y terminar con estos atentados, para que la delincuencia organizada no se enfrente de igual a igual al Estado mexicano, tenemos que descabezar a los miembros políticos del cártel político, que han protegido a esta gente, los empresarios que han brindado la logística operativa y la sociedad civil pantalla, que es la que reparten comida, agua, medicinas, en los territorios que ellos dominan como Jalisco, Colima y hay detener los sicarios, pero los sicarios son reemplazables”, conmina

Por lo que Buscaglia recomienda: “hay que destruir la estructura patrimonial asociada a jueces, políticos, empresas, etcétera. No se está haciendo debido a la parálisis relativa de la FGR y un poder judicial que tiene metidos a ángeles y demonios”.

