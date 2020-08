Ya perdoné a Felipe Calderón por haberme robado la presidencia: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que una potencial declaración de los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto ante un juez por las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, “ayudaría mucho”.

Sin embargo, aseguró que es un caso en el que le gustaría que fuera un caso “que fuera consultado con la gente, porque van a pensar que soy yo quien los quiere meter a la cárcel”.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado

“A Calderón ya lo perdoné, después de que nos robó la presidencia (en las elecciones de 2006). Yo no soy quien está juzgando a (Genaro) García Luna, no tengo tantas influencias; no es conmigo, es con el juez en Estados Unidos”, dijo el actual presidente en conferencia de prensa en Acapulco, Guerrero.

Acerca del proceso apuntó que “es un proceso de la Fiscalía, según me han informado los abogados, tienen que ir a declarar los implicados. No sé si por el cargo de presidente o por ser expresidentes sólo pueden ser juzgados por Traición a la Patria puedan hacerlo por escrito o tengan la obligación de ir a informarlo o mandarlo a decir”.

Sin embargo, sostuvo que “todos los implicados tienen que declarar. Sí, ayudaría mucho que declararan, nada más que hay varias cosas, factores que se deben tomar en cuenta. La acusación tiene que probarse, si no, no se haría justicia, hay que ver qué pruebas tiene el señor Lozoya para no linchar políticamente a nadie, ni hacerle un juicio sumario”.

Sigue la información sobre la economía y los negocios en Forbes México

Además, el actual presidente indicó que “hay que ver qué interpretación se le da al artículo 108 constitucional, porque conociendo la historia del país, el único caso de juicio a un presidente fue con Manuel González, que se quería quedar en la presidencia”.