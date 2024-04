Pornhub obligada por Europa a un control más estricto de sus contenidos

Los portales de pornografía Pornhub y Stripchat deberán cumplir a partir de este domingo la ley de servicios digitales de la Unión Europea, que obliga a las plataformas a regular sus contenidos para, entre otras cosas, velar por la protección de los menores y evitar la difusión de imágenes o vídeos ilegales.

El portal pornográfico XVideos también se someterá a este control reforzado a partir del próximo martes según informó la Comisión Europea este viernes en un comunicado.

En concreto, tendrán que facilitar a los usuarios la posibilidad de denunciar la existencia de contenido ilegal en estas páginas web, informar a los responsables de que se ha eliminado los vídeos y darles la posibilidad de apelar la decisión.

Siempre que tengan conocimiento de ello, también tendrán que avisar rápidamente a las autoridades si sospechan que se ha cometido, se está cometiendo o es probable que se comenta un delito que amenaza la vida o la seguridad de una persona, por ejemplo, en el caso de abuso sexual infantil.

Europa busca con este control en los contenidos proteger a los menores

En este sentido, deberán rediseñar sus sistemas para garantizar un alto nivel de privacidad y seguridad de los menores que proteja sus derechos y les prevenga de acceder a contenido pornográfico, mediante herramientas que verifiquen la edad de los usuarios.

Además, estarán obligados a garantizar que las páginas web no están diseñadas de tal forma que se manipule a los usuarios, tendrán que especificar claramente los contenidos publicitarios y asegurar que no se han mostrado a los usuarios en base a su origen étnico, opiniones políticas y orientación sexual y que no van dirigidos a los menores.

Uno de los principales objetivos de la ley de servicios digitales es obligar a las grandes plataformas a ser más transparentes en el diseño de los algoritmos que determinan el contenido que los usuarios ven en internet, por lo que las tres compañías estarán obligadas a realizar informes cada seis meses sobre las medidas que lleven a cabo para moderar los contenidos.

Y también informes anuales sobre los posibles riesgos sistémicos que puedan ocasionar, en especial sobre cualquier efecto negativo que puedan tener sobre la protección de la salud física y mental de los menores.

La Comisión Europea supervisa que los portales designados como muy grandes cumplan con las obligaciones de la ley europea de servicios digitales y, si detecta infracciones, puede imponerles multas por valor de hasta el 6% de su facturación global.

Con información de EFE.

