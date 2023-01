Presentan marco global para guiar a empresas a incluir latinos en EU

La reunión del Foro Económico Mundial ha vuelto a ser escenario este año del lanzamiento de una iniciativa, bautizada como la ‘Promesa Hispana 2.0’, con la que se pretende animar y guiar a las empresas de todo el mundo a aprovechar el potencial de crecimiento de la comunidad hispana de Estados Unidos y a integrar y ser más inclusivas con los latinos.

La iniciativa es una evolución del marco de inclusión a la comunidad de latinos que fue lanzado hace cuatro años en este mismo lugar y al que se han incorporado indicadores muy detallados con el fin de que las empresas puedan saber en qué nivel de sensibilidad e integración se encuentran respecto a los trabajadores, consumidores y profesionales de origen hispano, según explicó a EFE su promotora, Claudia Romo Edelman.

“Todas las empresas tienen la intención de ser más diversas, más inclusivas, (incluso con la comunidad latina) pero no saben cómo hacerlo”, aseguró Romo, fundadora y presidenta de la Fundación ‘We Are All Human’ que promueve la integración y promoción de la población latina estadounidense en empresas y corporaciones de todos los tamaños.

“Desde la última vez que lanzamos la Promesa Hispana (en 2019), más de 320 empresas se han sumado a usar este marco de inclusión latina y esperamos que esta nueva versión, poniéndole la carne y los dientes, sea un instrumento cada vez más útil, con indicadores y metas, pero también con las herramientas, el ecosistema, los directorios, para que las compañías puedan hacerlo sabiendo cómo hacerlo”.

El nuevo marco lanzado oficialmente hoy en el centro de prensa del Foro Económico Mundial introduce metas e indicadores “muy parecidos a los objetivos del desarrollo sostenible” de la ONU, explicó.

De esta forma, las empresas que se adhieran voluntariamente “van a disponer de parámetros de comparación que les van a ayudar mucho a saber si están en el nivel 1, 2 ó 3” de compromiso con los hispanos y que les van a ayudar a avanzar en seis pilares específicos, que enumeró como “preparar, contratar, retener, promover, celebrar y comprar o invertir”.

La aspiración a la diversidad y la inclusión en el mundo corporativo se ha convertido en “una revolución que está creciendo”. La pandemia no la ha eclipsado, sino todo lo contrario. “Particularmente con la pandemia se vieron más claramente las inequidades”, argumenta Romo.

Es verdad que, a raíz de la trágica muerte de George Floyd, asesinado por un policía en Minneapolis en 2020, y del movimiento de protesta e indignación que generó, muchas empresas se enfocaron en el acercamiento a la comunidad afroamericana, pero pasada esa presión y esa urgencia, según Romo, “ahora están viendo dónde está el crecimiento”.

Y “no hay forma de que una empresa pueda crecer o vender o contratar sin la comunidad latina en EU”, sentencia, porque “representa el 20% de la población, el 12% del PIB, y 2 billones (doce ceros) de dólares en poder adquisitivo”. “Por eso, las empresas quieren entender cómo desarrollar una estrategia latina que sea general”.

El mensaje desde Davos va dirigido no solo a las compañías que están establecidas ya en EU y que operan allí, para que sean más ‘latinas’, sino a cualquier empresa en cualquier lugar del mundo que quiera crecer.

“La economía latina, del año pasado acá, creció de 2.5 billones de dólares a 2.8, lo que nos convierte en la quinta economía más grande del mundo. No importa si eres una compañía en Francia, francesa o japonesa; si quieres hacer negocio, te vas a ir a invertir donde está el crecimiento. Entonces hay muchas empresas que, a pesar de no estar en EU, están viniendo directo a la comunidad latina para vender sus productos”, dijo Romo.

Aunque los latinos se han beneficiado en los últimos años de medidas legislativas y, como resultado de ello, por ejemplo, la representación de hispanos en consejos de administración ha crecido del 1% al 5%, Claudia Romo alertó de que “no hay que cantar victoria”.

“Es muy posible que, a nivel legislativo, se termine la Discriminación Positiva (Affirmative Action) y con ello los latinos pueden estar en gran riesgo de perder beneficios de salud, de educación, incluso de ser contados”.

“A nivel legislativo yo veo mucho menos optimista el panorama que a nivel corporativo”, concluyó Romo Edelman.

