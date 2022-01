Prioridad a plantas de CFE aumentaría 1,109% uso de combustibles fósiles: estudio

En un escenario donde se maximiza la producción de las centrales eléctricas de la Comisión Federal Electricidad (CFE), es decir, que se da prioridad a sus plantas por encima de las de privados, el uso de combustibles fósiles puede aumentar hasta 1,109.5% y el consumo de carbón, en 129.6%.

Así lo estima el estudio del National Renewable Energy Laboratory (NREL) sobre los impactos de las modificaciones en el despacho de energía en México.

Además en este escenario, en el cual se privilegia a la CFE por encima de las las centrales de generadores privados con contratos de Productores Independientes de Energía (PIE) con la empresa productiva del Estado, así como de los que no los tiene, las emisiones de dióxido de carbono se incrementarían hasta en 73.5 millones de toneladas.

Mientras, las emisiones de dióxido de azufre y de nitrógeno crecerían en 3.8 millones de toneladas y 1,305.4 kilotoneladas, respectivamente.

También lee: En duda, 7,000 mdd en inversión de proyectos eólicos por incertidumbre

Asimismo, bajo este escenario, los costos de producción de energía estarían alcanzando los 5,567 millones de dólares, un incremento de 52.2%.

Maximizar la generación de las centrales de la CFE también daría como resultado una reducción de energía eólica y solar de 23,22 teravatios por hora (TWh) y 13,71 TWh, respectivamente.

Este es un recorte total de 36,93 TWh, lo que representa 90.93% de la generación disponible eólica y solar.

El estudio del NREL apunta que en México se están ejecutando reformas y otras están en discusión para cambiar significativamente el marco legal eléctrico y sus reglas de mercado.

“Estos cambios modifican el orden en que se comprometen y despachan las unidades de generación, permitiendo así que las centrales eléctricas estatales tengan prioridad en el suministro de energía al sistema”, apunta.

No te pierdas: Reforma eléctrica no es ideología y no se está corriendo a privados: Nahle

La CFE que dirige Manuel Bartlett en diversas ocasiones ha señalado que lo que se quiere es tener piso parejo, pues con la reforma energética de 2013, se dejó en desventaja a la eléctrica nacional.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado