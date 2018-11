Rauda Consultores, la empresa que nació pensando en grande

Trayectoria, experiencia, conocimiento, apoyo, servicio… Actualmente, México es un terreno de oportunidades en boyante crecimiento, en donde las empresas y los negocios deben encontrar a los expertos idóneos que contribuyan en un crecimiento sólido y estratégico.

En 2003, Rauda Consultores se adelantó a las firmas de su tipo, al incorporar y desarrollar una metodología propia, la cual integró tecnología con desarrollo humano, anticipándose al cambio digital que hoy marca las nuevas tendencias de la consultoría en México.

Para 2008, año clave para la firma, surge la responsabilidad de estructurar y desarrollar el Programa Nacional de Sectorización de Oportunidades de Negocio por parte del Gobierno Federal, lo que permitió identificar y detonar apoyos que fusionaron el equipamiento tecnológico y el fortalecimiento de habilidades empresariales en las micro, pequeñas y medianas empresas.

Articulando dispositivos y aplicaciones que facilitan y rentabilizan la operación de sectores clave para el desarrollo como comercio, servicios y turismo, Rauda Consultores ha logrado con su expertise la conservación de más de 56,000 empleos directos en el país y también en áreas nodales como la manufactura, las finanzas, las telecomunicaciones, los recursos naturales, entre otros.

Así, con 15 años de experiencia y más de 23,000 empresas atendidas a la fecha, Rauda Global Consulting Services ha contribuido al desarrollo del sector empresarial a nivel nacional.

Nuevas metodologías

Consciente de que muchos de los casos de éxito comienzan a pequeña escala, incluso dentro de un garaje, Rauda Consultores apuesta por la innovación, actualización y una cultura de inversión en el desarrollo humano, como ecuación ganadora y la mejor idea que cualquier empresa que busque crecimiento real debe aplicar.

La consultora apuesta porque las empresas inviertan en fortalecer su cultura interna orientada a los llamados recursos humanos 4.0

Que no lo hayas intentado, no significa que no puedas hacerlo… ¡Piensa en grande! Es el lema que impulsó a Erick Pérez Rauda, fundador de la consultora, a tocar la puerta de grandes corporativos, cúpulas empresariales y órganos de gobierno, logrando que aceptaran el reto de invertir en las metodologías y soluciones de la empresa, además del acompañamiento en la gestión de apoyos económicos por más de 1,200 mdp, entre recursos públicos y privados.

De esta manera, Rauda Consultores apuesta porque las empresas, sin importar su tamaño, inviertan en soluciones integrales y acorde con los desafíos contemporáneos del mercado para fortalecer una cultura empresarial orientada a los llamados Recursos Humanos 4.0 o “Employer Experience”.

La consultora estima que, si se tiene a una persona feliz en la compañía, tendremos una empresa feliz, y por consecuencia, clientes felices, lo que se traduce en productividad y rentabilidad.

