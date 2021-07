Probablemente ya estés sufriendo la fatiga del streaming

Los espectaculares en las ciudades casi siempre fueron utilizados por grandes marcas de consumo masivo, las que todos ya vimos una y otra vez; pero de repente nos encontramos con que muchas de estas vallas publicitarias ahora nos están mostrando que contenido ver en las principales plataformas de streaming, si, grandísimos avisos peleando por nuestra atención (y por nuestro dinero).

Lo vemos en la calle caminando u manejando, llegamos a destino y otro aviso sobre un nuevo estreno al abrir el celular, ya para rematar al ver un periódico o revista, también hay un buen espacio dedicado a promocionar una plataforma ¡Ya es una especie de invasión! Pero la realidad es que es el reflejo del nuevo escenario de oferta de contenidos impulsada por nueva plataformas de grandes compañías de medios y tecnología.

Ya no se discute sobre el rol de estas y como pueden afectar a grandes industrias como la de TV Paga tradicional o hasta la industria del cine mas grande del mundo, Hollywood. Ya es un hecho de que las grandes corporaciones de medios han decidido buscar una tajada del pastel del streaming global.

Ahora volvamos a nuestra experiencia como usuarios, hoy todos somos usuarios en distinto nivel , de alguna o muchas de estas plataformas, hasta diría que todos nos vamos volviendo críticos de cine y series; cada día mas exigentes. Estamos viviendo una era dorada para el amante del contenido, nunca tuvimos tanto contenido de calidad disponible como hoy, pero no todo lo que brilla es oro.

En Mexico y Latinoamérica la oferta acaba de recibir al ring de la Guerra del streaming a HBO Max, uno de los servicios más esperados, y muy pronto a el se suma también STAR Plus (la plataforma de contenido de entretenimiento general de Disney con productos ex – Fox). Se suman a un ring ya bastante completo, allí los esperan: Netflix, Disney+, Paramount+, Amazon Prime Video, AppleTV+, Blim, StarzPlay… solo por mencionar a algunos.

El problema como usuarios es que tanta oferta de contenido, dispersa en distintos jugadores, en distintos modelos de negocio y en distintos niveles de promoción, están generando un efecto algo esperado por especialistas que llamamos: “La Fatiga del Streaming”.

Fatiga que probablemente ya estés sufriendo, sin darte cuenta, puedo darte algunos ejemplos como, no saber en donde ver un contenido especifico, no tener acceso a un contenido por que esta en una plataforma que no contratas, no tener capacidad económica para comprar esa plataforma y por ende no tener acceso al contenido, o bien no saber que mirar por tanta cantidad de títulos disponible.

Quien no estuvo en una reunión de amigos, hablando de que contenido están viendo actualmente, y encontrarse cada vez con menos puntos de encuentro por que Juan esta mirando algo en una plataforma que Luis no tiene o bien es algo que Luis no conocía y viceversa. Ya no es la discusión cotidiana de que paso la noche anterior en el ultimo capitulo de la serie mas popular, ahora son muchas series populares diseminadas en un océano de contenido.

A eso se refiere el termino de fatiga, el cual introdujo Deloitte en un informe del 2019, en su momento algo revolucionario y hoy mas vigente que nunca. La paradoja de la decisión, es uno de los grandes desafíos de las plataformas hoy, no se trata de cual es la “mejor” sino de cual logra la atención del usuario final.

Durante lo que queda del 2021 podremos ver como este efecto modifica nuestro comportamiento como usuarios o bien modifica los planes comerciales de las plataformas.

Lo que es seguro, es que la sensación de Fatiga nunca es placentera.

