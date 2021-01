Una clase de Zoom no es lo mismo que una clase presencial

Así como sexo no es lo mismo que una película porno. Si antes sufríamos con powerpoints que no tenían fin, ahora la nueva herramienta de tortura son las interminables videoconferencias. Los niños que lloran, las personas con camisas, pero con pantalones de pijama, el perro que ladra y todo esto con mala iluminación, se convirtieron en parte de nuestra vida diaria.

La típica falta de preparación para el cambio, tanto de personas como de muchas empresas, lleva a que cuando hay un impacto externo inesperado (como el cierre de oficinas por Covid) empujan el péndulo al otro extremo. Antes ni siquiera querían saber sobre el trabajo a distancia, ahora…. “el mundo será completamente virtual”, pero sin pensar en lo que significa, o cómo se hace. Covid ha acelerado (afortunadamente) un conjunto de tendencias y tecnologías que ya eran obvias. Pero el ser humano generalmente sólo cambia por dos razones: dolor extremo o placer. Digital tiene un gran conjunto de ventajas, pero no es perfecto. Y para ser realmente bien utilizado, más importante que el uso de nuevas herramientas, es el pensar en la experiencia que viene a apoyar y como se puedes mejorar la satisfacción de un cliente/usuario.

El caso de la educación es uno de los más obvios para reinventar. La educación sigue basándose en metodologías que no se han adaptado a lo largo de los siglos, y ahora lo que hemos hecho es poner cámaras en esa experiencia. Por supuesto, la eficacia será mucho menor. Para empezar, un aula actual segmenta a los estudiantes de una manera sencilla, edad e interés (por ejemplo, tengo 20 años y quiero estudiar arquitectura), pero se ignora por completo el nivel de conocimiento o metodología de aprendizaje de cada estudiante. ¿Qué objetivo tiene una clase? Aprender de la manera más eficiente para cada estudiante y promover nuevas ideas? Entonces hay que dibujarla para eso. Una forma de hacerlo, es el uso de la educación adaptativa en la que el estudiante es evaluado continuamente y recibe contenido apropiado a su nivel hasta que alcanza el deseado.

Volviendo al trabajo, lo que se menciona como “futuro del trabajo” y “trabajo remoto” son diferentes, pero a menudo se confunden. “Trabajo remoto” es trabajo a distancia. El “futuro del trabajo” tiene como objetivo maximizar la experiencia y la productividad con la mejor combinación posible. La comunicación no verbal (body language) todavía no es posible reemplazarse. Apple no gastó 5,000 millones de dólares en un edificio de oficinas, ni diseño su ultimo edificio redondo, sólo por capricho. Fue creyendo en la importancia del contacto entre las personas y maximizando los encuentros entre las diversas áreas de la empresa. De la misma manera que el trabajo remoto (que me gusta ya que estoy escribiendo desde una hamaca en Tulum, México) aumentará, pero no será la única versión y una combinación de los dos puede ser genial.

Como dice el pueblo “en el medio está la virtud.” Sí, cada vez más lo virtual tendrá más sentido, pero no como lo estamos haciendo. El regreso a la vieja normalidad ya no tiene sentido. ¿Por qué no aprovechar los excelentes cambios que han ocurrido en este período? Tenemos que repensar las experiencias del trabajo, de la educación, del comercio y de muchas otras industrias, basada en su objetivos reales y lograrlos con tecnologías disponibles. No hay que replicar lo antiguo digitalmente, por nostalgia e ignorancia. No queremos más películas de bajo presupuesto con malos actores y sin iluminación, queremos producciones de Hollywood.

David Bernardo es socio litseadventures.com y profesor de comercio electrónico y marketing digital en ebusinessacademy.com.mx y Nova SBE de Portugal.*

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.