De creadoras a CEO | El balance entre la pasión y el negocio: Regina Carrot

Regina Carrot hace un llamado a que no todo en la vida “digital” debe ser amable, dulce y, a veces, positivo. Bajo esta premisa, la youtuber, que ostenta 2.6 millones de suscriptores en su canal de videos, se destaca como una mujer multifacética, que ofrece por igual conferencias, actuaciones, canto, escritos y composiciones y, sobre todo, como alguien que ha sabido encontrar un balance entre sus pasiones y los negocios.

“Dije: ‘¿Qué puedo hacer para ser diferente en el mercado de la motivación, como conferencista o coach?’ Me di cuenta de que lo mío era el tema de hacer ‘showferencias’. Yo lo llamo (y, de hecho, lo patenté) Speakertainment [una mezcla entre motivación y entretenimiento]. Este tipo de formatos le han permitido a la autora de Cómo salir del club de los fracasados sumarlos a su catálogo de otros productos en “Restartness”, como pláticas, conferencias magistrales y consultorías, independientemente de sus contenidos digitales, y establecer una relación más fuerte con sus seguidores y, así, consolidarse como empresaria.

“Me hubiera encantado que hubiera alguien, cuando tenía 10 años, que fuera esta guía que me enseñara a amarme a mí. ¿Te das cuenta? En la escuela no te enseñan eso. Tienes clases de Valores, de Geometría, de Química… Pero lo más importante es que, si tú no te amas, ¿cómo te va a amar alguien más? No puedes estar bien. Ahí comienza la raíz de todos los problemas en la vida, financieros, de proyecto, emocionales. Entonces, ¿por qué no, en un lenguaje mucho más coloquial y cotidiano, traigo este tipo de contenido?”, dice Carrot. Regina es consciente de su responsabilidad como generadora de contenidos, de lo que ello conlleva y de cómo su palabra o mensaje puede, quizá, hasta cambiar una vida. “Me han tocado testimonios (y los tengo en ‘pantallazos’) donde me dicen que, gracias a un video mío, alguien decidió no terminar con su vida. O que, gracias a un video mío, alguien salió de una relación tóxica. Tienes esa responsabilidad. Al final, nunca sabes lo que tus palabras pueden hacer y es importante, como siempre, estar preparada, porque, pues, digo, este contenido es contenido fuerte que cambia vidas”.

