Salinas Pliego repite en primer lugar de evaluación de CEOs con IA

“El big data es el nuevo plutonio. En su estado natural tiene fugas, contamina y hace daño. Contenido y aprovechado de manera segura puede iluminar una ciudad”. Son palabras del director ejecutivo de la iniciativa Global Pulse de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Robert Kirkpatrick, que ilustran la importancia de ordenar, procesar y analizar de manera correcta el universo de millones de datos que crece día con día.

Sabedores de esto, la consultora Horse elabora un ranking que mide el desempeño de los líderes empresariales más innovadores, disruptivos y transformadores de México, pero para ello no se basan en percepciones y opiniones, como suelen elaborarse los rankings tradicionales, sino que echan mano de la inteligencia artificial y el big data para analizar millones de datos duros. No hablan las personas, sino los datos.

“El principal aporte que tienen nuestros rankings, además obviamente de la rigurosidad y que hay menos interpretaciones, tiene que ver con que aporta información accionable. Nuestros rankings permiten a quienes forman parte del listado, y a quienes no también, tomar decisiones con base en datos. Uno puede tomar decisiones vinculadas a las estrategias de posicionamiento en ciencia a partir de ver lo que está en el ranking”, comenta en entrevista Christian Marchiaro, uno de los fundadores de Horse.

Forbes México pudo conocer en exclusiva los resultados del ranking CEOs Change Makers 2022, realizado por la consultora Horse. Por segundo año consecutivo el primer puesto lo obtuvo Ricardo Salinas Pliego, CEO de Grupo Salinas, uno de los líderes empresariales más activos en el mundo digital, que incluso ha abierto la puerta de sus negocios a las criptomonedas y es un entusiasta y defensor del Bitcoin. El segundo puesto fue para María Ariza, CEO de BIVA.

El ranking de Horse es elaborado a partir de un sistema de puntuación. En función de los puntos alcanzados se asigna a cada ejecutivo una posición en la lista. Cada acción realizada por el ejecutivo le permite acceder a un puntaje determinado en función de una serie de ponderaciones. La metodología se basa en dos grandes dimensiones: cobertura mediática y actividad digital. En cada una se pueden obtener un máximo de 1,000 puntos.

En la dimensión de cobertura mediática se evaluaron las apariciones en los 11 principales medios nacionales y de negocios. En la actividad digital se analizó el desempeño en LinkedIn y Twitter. Además se agregaron vectores de análisis para medir el liderazgo de cada ejecutivo en temas como sustentabilidad, innovación, talento, diversidad e inclusión y balance vida-trabajo. En total se evaluó un universo de 500 ejecutivos, de los cuales 100 fueron incluidos en el ranking.

Ricardo Salinas Pliego es un activo usuario de Twitter, y al estilo de Elon Musk tiene una alta interacción con sus seguidores, con quienes incluso suele bromear. Incluso este martes encabezó su primera sesión en vivo de Spaces en Twitter, en la que habló del futuro de la minería de Bitcoin en México. ¡Ven a mi Espacio! #BITCOIN https://t.co/z8dZnAtr7R— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) April 26, 2022

Salinas Pliegos comanda Grupo Salinas, un conglomerado de empresas dedicadas a las telecomunicaciones, medios de comunicación y entretenimiento, transporte, servicios financieros y comercio especializado. Además de los negocios, este CEO ha incursionado en iniciativas sociales, como Fundación Azteca o el Centro Ricardo B. Salinas Pliego, un especio inaugurado en abril de 2021 que busca impulsar el desarrollo de ideas y conocimiento que contribuyan a la transformación del país.

“Ricardo Salinas Pliego es un ejecutivo muy activo principalmente en medios y actividad digital. Es extremadamente activo sobre todo en Twitter, que es de alguna manera el secreto que hizo que esté en la primera posición del ranking y lo que más puntos le dio. Generó más de 13,000 posteos en redes sociales con más de 7 millones de interacciones en Twitter, destacándose especialmente en vectores como innovación y talento”, apunta Cristian Marchiaro.

Para la elaboración del CEOs Change Makers 2022, la consultora Horse analizó mediante inteligencia artificial más de 25 millones de artículos periodísticos, más de 500,000 interacciones en redes sociales, más de 250,000 posteos en Twitter y más de 150,000 posteos en LinkedIn. Al nutrirse de datos duros, este listado reduce los sesgos que pueden tener las evaluaciones tradicionales basadas en percepciones y opiniones y brinda información accionable al procesar millones de datos de múltiples fuentes.

En el caso de Salinas Pliego se analizaron 27 artículos periodísticos, 8 apariciones en titulares de noticias, 10 entrevistas, más de 7 millones de interacciones en Twitter y más de 13,000 posteos en redes sociales. Los vectores en los que más destacó Salinas Pliego fueron innovación y talento. También encabezó el top 5 en la dimensión de actividad digital, mientras que la dimensión de cobertura mediática fue liderada por María Ariza, CEO de BIVA.

“Aparecen muchos ejecutivos que no estaban en el ranking anterior y que no son grandes dueños de compañías, sino que representan a alguna compañía. Quienes son dueños de compañías generan mucha cobertura a pesar de no tener un alto perfil simplemente por ser dueños de una compañía, entonces de alguna manera este ranking al estar medido 100% en hechos premia también el accionar de un montón de ejecutivos que no vienen de una familia reconocida“, menciona Marchiaro.

El CEOs Change Makers 2022 reconoce que aún hay una participación minoritaria de las mujeres, con solo 22 de ellas en el ranking de los 100 líderes empresariales más disruptivos de México. Talento y diversidad son los vectores en los que más destacan y actividad digital es la dimensión con mejor desempeño para las 22 mujeres que aparecen en el listado, como Patricia Armendáriz, CEO de Financiera Sustentable, que ocupa el tercer puesto del ranking global.

“Se ve que aumenta la proporción de mujeres, hay 22 mujeres entre las 100 personas del ranking. Del top 3, dos son mujeres”, dice Marchiaro, pero reconoce que aún hay una brecha por superar. “Lo cierto es que el gap todavía es enorme, hoy tenemos 22% de mujeres dentro de los 100 CEOs más disruptivos de México. Esto no solo pasa en México, pasa en el resto de los países. Nuestra esperanza es que este gap vaya achicándose, pero el camino por recorrer todavía es largo”.

Mónica Aspe, CEO de AT&T en México alcanzó la quinta posición, seguida de Paula Santilli, de Pepsico. Blanca Treviño, CEO de Softek complementa el top 10 del CEOs Change Makers 2022. Otras mujeres que aparecen en la lista son Claudia Márquez de Genesis Motor; Ángela Gómez Aiza de SAP; Gina Diez Barroso de Diarq Holding; Claudia Jañez de HSBC, entre otras.

De acuerdo con la consultora Horse, “la mayoría de las empresas sólo analiza el 12% de los datos que tienen y solo el 1% de los datos se analiza correctamente”, por lo que todavía hay un enorme potencial en el análisis de información para la toma de decisiones basadas en datos. “No preguntamos lo que la gente opina. Observamos datos, medimos hechos y creamos los únicos rankings del mercado basados íntegramente en big data”, destaca la consultora.

De acuerdo con Cristian Machiaron y Juan Pablo Daniello, fundadores de Horse, el ranking refleja una transformación en el liderazgo empresarial marcada por ejecutivos cada vez más volcados hacia lo público, como lo ha hecho Salinas Pliego.

“El cambio más grande de paradigma tiene que ver con que antes el ejecutivo que cultivaba el bajo perfil y prefería no exponerse era bien visto y valorado y es contrario a lo que sucede hoy, hoy la gente demanda que los ejecutivos tengan un rol mucho más activo y visible y sobre todo vinculado a los principales ejes que trasciende el propio negocio como innovación, sustentabilidad, work-life balance, diversidad”.

“Más allá del propio negocio, de entender por qué es importante un laboratorio, un supermercado o una automotriz, es entender las temáticas que nos afectan a todos en el día a día, entonces se demanda de los CEOs un rol mucho más activo, pronunciándose sobre las grandes cuestiones que afectan a toda la humanidad“, refiere Cristian.

Machiaro afirma que “con este tipo de rankings se elimina en gran parte el sesgo metodológico que tiene que ver con que uno puede invertir para formar parte de un ranking. En este caso nosotros no vendemos rankings, no vendemos posiciones en rankings. La única manera de formar parte de nuestro ranking es ser influyente y disruptiva, no hay otra”.

“Este ranking es mucho más sensible a los cambios que lo que es una medición de reputación que tiene que ver con valores que están muy arraigados, que son constructos que llevan muchos años y son muy difíciles de cambiar. En nuestro ranking puede haber un cambio de 40 ejecutivos. No hay derechos adquiridos, si un ejecutivo quiere formar parte de nuestro ranking tiene que ser constante“, cierra el cofundador de Horse.

