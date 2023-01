Seguro de motocicleta: ¿cuál te conviene contratar?

¿Sabías que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los accidentes de tránsito causan 1.2 millones de defunciones anuales y representan la principal causa de muerte entre jóvenes de 15 a 29 años en todo el mundo? En México, las cifras también son alarmantes, pues los accidentes en moto ascienden a más del 23% de todas las muertes por accidentes viales. De ahí la importancia, no solo de manejar con prudencia, sino también de contar con un seguro de motocicletas.

Un motociclista es un conductor mucho más vulnerable que aquel que maneja un automóvil, no es suficiente que use chaleco y casco de seguridad, sino también que cuente con una póliza que le brinde protección financiera en caso de alguna eventualidad.

Te sugerimos leer: ¿Cómo establecer metas financieras razonables para conseguir un exitoso 2023?

El costo de un seguro de motocicleta oscila entre 5 y 20 mil pesos, todo depende del nivel de cobertura contratado. En la actualidad vemos muchísimas motos circulando en las calles y, en su calidad de vehículos, deben de tener el mismo tratamiento que otros. De hecho, la propia Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), señala que el seguro de responsabilidad civil que es obligatorio para los automóviles en carreteras federales, lo es también para las motocicletas.

Según el Reporte Informativo Trimestral del Mercado de Seguros y Fianzas, al cierre del tercer trimestre de 2022, emitido por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, “La operación de Daños en el ramo de Autos, tuvo en Prima Directa 88 mil millones de pesos, correspondiendo al 16.7% de la Composición de Cartera” al rubro de motocicletas.

Si vas a contratar un seguro, revisa la evaluación a 11 instituciones que lo ofrecen

Para contratar un seguro de este tipo es importante informarte al respecto lo mejor posible. La CONDUSEF llevó a cabo una supervisión de los seguros de motocicleta, el proceso de análisis fue en materia de transparencia y calidad de la información que se brinda a los usuarios. Para ello se solicitaron expedientes de clientes de 11 Instituciones de Seguros que ofrecen el producto al mercado, el análisis consistió en dos etapas:

Primera etapa

Se analizó que los documentos e información que utilizan las Instituciones de Seguros con los usuarios, en la contratación y durante la vida de la póliza, cumplan con la normatividad aplicable, por lo que se solicitaron expedientes de clientes que contienen los siguientes documentos: solicitud del producto, carátula de póliza, condiciones generales, endosos y/o beneficios adicionales, recibo de pago de primas, factura y folleto de los principales derechos del asegurado. También se revisó que la página de Internet y la publicidad que utilizan las instituciones tuvieran información consistente y no deiera lugar a confusiones.

De las irregularidades normativas detectadas, la CONDUSEF informó a las Instituciones Financieras mediante un oficio de Dictamen de Análisis de Información, para que llevaran a cabo las modificaciones ordenadas y/o sugeridas en dicho proceso, con el propósito de solventar dichas irregulares.

Segunda etapa

Para determinar si las Instituciones Financieras llevaron a cabo los cambios ordenados y/o sugeridos mediante el oficio de Dictamen de Análisis de Información, la CONDUSEF analizó de nueva cuenta la documentación enviada como evidencia de lo realizado por las Instituciones.

Derivado de lo anterior, se obtuvieron los siguientes resultados:

Fuente: CONDUSEF

El promedio de las evaluaciones pasó de 5.8 a 9.6, lo cual significa mejor información, más clara, transparente y de calidad para el usuario al momento de contratar el producto financiero, pero no dispensa a las instituciones de las sanciones correspondientes, por los incumplimientos identificados al realizar la primera revisión.

Esto puede ser clave para que 2023 sea tu año: Contabilidad mental: qué es y cómo afecta la forma en que usamos el dinero

¿Cuáles fueron las principales inconsistencias?

Los principales incumplimientos normativos encontrados en los expedientes de clientes que contrataron un “Seguro de Motocicletas” fueron:

SOLICITUD

o No contiene leyenda de registro de la CNSF.

o No indican los medios de pago para la prima.

o No indican la periodicidad de pago de la prima.

o No indican las consecuencias de omitir el pago de la prima.

o No incluyen el número de registro de RECAS.

o No incluyen Datos de la UNE.

o No incluyen la declaración del agente sobre los riesgos de la contratación del seguro.

CARÁTULA DE PÓLIZA

o No contiene leyenda de registro de la CNSF. o No cuenta con datos de la UNE.

o No incluye número de Registro RECAS.

CONDICIONES GENERALES

o No incluye número de Registro RECAS.

o No especifican Improcedencia de pago por la comisión de Delitos (OFAC).

o No especifican el procedimiento que deben seguir los Usuarios en el caso de indemnización por pérdida total, respecto a la obligación de emitir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI).

o No se hace la aclaración que, en caso de aplicar el salvamento, si el monto de los daños por este concepto rebasa la cantidad de $227,400.00 M.N., se le retendrá el 20% por concepto de ISR.

o No contienen anexo de disposiciones legales o no incluye preceptos legales de algunas conductas delictivas como pueden ser: abuso de confianza y robo. o No contienen Índice.

PÁGINA WEB

o No contiene la Publicación de condiciones generales en la página web.

o Contiene publicidad engañosa, falsa u omisa.

o Contiene falsas comparaciones.

o No contiene la información actualizada que consta de ella en el Buró de Entidades Financieras.

o No señala requisitos y restricciones de contratación.

o No contiene la publicación y contenido del manual de conducta de los ajustadores de seguros.

¿Dónde puedo revisar información del costo de seguro de motocicletas para decidir mejor?

La propia CONDUSEF cuenta con el micrositio Revisa Compara Decide que te ofrece comparativos y datos sobre la calidad de atención de las instituciones financieras para tomar decisiones informadas y contratar el producto o servicio financiero que mejor se ajuste a tus necesidades, visítalo y haz una inversión bien analizada.

Síguenos en Google Noticias para mantenerte siempre informado