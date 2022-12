Si hay más mujeres en puestos directivos, las empresas van mejor: Devika Bulchandani

Hace 3 meses, Devika Bulchandani fue nombrada CEO global de Ogilvy, una de las agencias de publicidad más importantes a escala mundial. Su visión respecto al papel de la mujer en la industria creativa es que aún falta mucho por trabajar para alcanzar una equidad de género y que en general, se tiene que reconocer que su participación en puestos directivos hace que a las empresas les vaya mejor.

“El mundo no quiere reconocer que las mujeres pueden ser realmente astutas en los negocios y muy cariñosas en casa”, dice Bulchandani en entrevista con Forbes México.

El consejo a mujeres de quien hace algunos años se atrevió a alzar la voz y decir que quería ser CEO es que se atrevan también a aceptar su ambición en el campo profesional.

“Hace unos 7 años dije públicamente que quería ser CEO, porque las chicas ni siquiera hacen eso, nunca reconocemos nada de lo que un hombre dice ‘voy a ser ambicioso’. Es como si supiéramos que una chica quiere ser ambiciosa y todo el mundo dijera ‘es tan agresiva’. Son estructuras sociales que existen en todo el mundo, pero hace 6, 7 años empecé a decir que quería ser CEO, y fue muy duro para mí decirlo. La primera vez que lo dije fue en un grupo de mucha gente y las chicas se me acercaron al final y me dijeron ‘oh Dios mío, muchas gracias por decirlo'”.

“Y siempre aliento a las chicas jóvenes que lo digan, que digan lo que quieren ser porque eso es muy importante, así que uno de los sentimientos (al ser nombrada CEO global de Ogilvy) es el de decir que quería ser algo y que lo he conseguido”.

Devika Bulchandani recuerda que desde muy chica se enfrentó a estas barreras que se imponen desde la propia familia de que las niñas no pueden hacer muchas cosas, pero ahora es la primera mujer de color al frente de Ogilvy.

“Cada vez que me decían que las chicas no hacían eso yo quería hacerlo aún más”, señala Devika, quien nació y creció en la India en una familia muy conservadora.

En ese aspecto, la CEO global de Ogilvy destaca que la industria creativa y como empresa tienen victorias en la participación de las mujeres, no son tantas como quisieran.

“Históricamente los hombres han sido los que han creado las campañas y las mujeres han sido el público objetivo, (…) si tienes un producto como las toallas sanitarias, no entiendo cómo un hombre puede adivinar. Lo siento, pero nunca tuviste un período, no has sangrado, no conoces el sentimiento ¿cómo puedes ser el que tiene razón? Entonces necesitamos tener diversidad, necesitamos tener mujeres”, apunta Devika Bulchandani.

La CEO global de Ogilvy indica que bajo su liderazgo hay varios retos: macroeconómicos, geopolíticos, inflación y de pelea por el talento humano.

Pero todos en el mundo enfrentan desafíos, “la pregunta es cuál es la actitud que creamos en la organización para superar esos retos, discutamos eso, pongamos nuestra energía ahí”.

La visión de Devika Bulchandani para la industria es que vivimos en un mundo hipercommoditizado, por lo que el minuto es una nueva categoría o una nueva cosa que se desarrolla debido a la tecnología, en 5 minutos hay algo más, pero hay un diferenciador.

“Tesla creo que disfrutó del pequeño período de no tener a nadie, pero ahora, por supuesto, cada compañía de automóviles va a tener un vehículo eléctrico, en ese mundo hipercommoditizado, la creatividad es el único diferenciador, es lo que crea la conexión entre esa marca y de negocios y el consumidor en el otro extremo, así que para mí, por cierto, es de misión crítica y es el activo fundamental que una empresa necesita. IBM hizo un estudio muy interesante con 1500 directores generales y adivinen cuál era el valor número uno que un director general quería en esa empresa: la creatividad”.

