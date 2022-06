AMLO pide a la oposición que si no va a legislar, tampoco cobre

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo este lunes que si los legisladores de oposición van a dedicarse a mantener su “moratoria constitucional” lo mejor es que no cobren y que pidan licencia para separarse de su cargo en el Congreso de la Unión.

El mandatario federal consideró que esta estrategia, impulsada por el PAN, PRI y PRD, no tiene como objetivo afectar a su gobierno, sino al pueblo que necesita que se reforme la Constitución para transformar la vida política del país.

“Ahora que los diputados o dirigentes del bloque conservador, que va a haber una huelga, una moratoria, que no me van a aprobar ninguna iniciativa de reforma constitucional, imagínense, qué legisladores, ¿a quién perjudican? Al pueblo. Entonces, que ya no vayan, si no van a legislar, que no vayan a la Cámara de Diputados, que no vayan a la Cámara de Senadores, nada más que no cobren.

“Que pidan licencia, porque están declarando que no van a aprobar nada, nada, de lo que nosotros vamos a proponer y resulta que el Ejecutivo, pues tiene la facultad de presentar iniciativas de reformas”, lanzó el jefe del Ejecutivo federal en su rueda de prensa desde Palacio Nacional.

El 9 de junio y tras perder 4 de las 6 gubernaturas en juego el pasado domingo 5 de junio, la coalición Va por México anunció una “moratoria constitucional”, un paro para no impulsar ni respaldar ninguna iniciativa que pretenda reformar la Constitución por parte del presidente de la República.

El pasado viernes, el tabasqueño expuso que los partidos opositores se han dedicado a bloquear sus propuestas por lo que no han ayudado a la transformación del país y se han resuelto a no hacer nada.

“No es nada nuevo, es lo que siempre han hecho, estar bloqueando, no proponen nada, se dedican a estorbar, mucho ayuda el que no estorba”, dijo.

