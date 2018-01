Spotify, a un paso para debutar en la bolsa

El servicio de transmisión de música Spotify ha presentado confidencialmente una oferta pública inicial (OPI) ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos y está avanzando con una lista directa en la primera mitad del año.

Si Spotify, con un valor de hasta 19 mil millones de dólares el año pasado, sigue adelante con sus planes, sería la primera empresa importante en llevar a cabo una cotización directa, una forma poco convencional de realizar una oferta pública (OPI) inicial sin aumentar el capital nuevo, señaló la agencia Reuters.

También elimina principalmente la necesidad de que un banco o corredor de Wall Street suscriba una oferta pública inicial junto con muchas tarifas asociadas y podría cambiar la forma en que las empresas se acercan a vender acciones al público.



Spotify es la mayor compañía mundial de transmisión de música y cuenta con Apple Inc y Amazon.com Inc como sus principales rivales. Reuters informó anteriormente que Spotify tenía el objetivo de solicitar una OPI a fines de 2017 y cotizar en la Bolsa de Nueva York a principios de este año.

Spotify fue demandado por Wixen Music Publishing Inc. la semana pasada por supuestamente usar miles de canciones, incluidas las de Tom Petty, Neil Young y The Doors, sin una licencia y compensación para el editor de música. No estaba claro cuál sería el efecto del pleito en sus planes de salida a bolsa.



Wixen, un licenciatario exclusivo de canciones como “Free Fallin ‘” de Tom Petty, “Light My Fire” de The Doors, “(Girl We Got a) Good Thing” de Weezer y obras de cantantes como Stevie Nicks, está buscando daños por valor de al menos $ 1,6 mil millones junto con medidas cautelares.



Spotify aún tiene la intención de proceder con una lista directa de los EE. UU. En la primera mitad de 2018, a pesar de la demanda, según una fuente familiarizada con el asunto. Se ha registrado confidencialmente en la SEC, con Goldman Sachs, Morgan Stanley y Allen & Co ayudando a organizarlo, agregó Reuters.